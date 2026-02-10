La principale attente autour de la prochaine Apple TV concerne sa plateforme matérielle. Les rumeurs évoquent une puce plus récente, une A17 Pro, accompagnée d’une mémoire vive plus confortable avec 8 Go de RAM. L’objectif serait clair : garantir la fluidité de l’interface, la compatibilité avec les futures versions de tvOS et la pérennité du produit sur plusieurs années.

Pour autant, il ne faut pas s’attendre à un bouleversement de l’expérience quotidienne. Pour le streaming, l’AirPlay ou les applications courantes, le gain de puissance resterait largement invisible. Cette montée en gamme viserait avant tout la stabilité, la réactivité et la capacité à absorber des fonctions logicielles plus exigeantes, pas à transformer l’Apple TV en appareil surdimensionné.