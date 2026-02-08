Il faut dire que le téléviseur se renouvelle lentement. Un foyer conserve son écran sept, parfois dix ans. Et ce rythme, ça n'est pas franchement celui d'un iPhone ou même du Mac. Les cycles raccourcis soutiennent les ventes et l’innovation visible. Pour Apple, un produit que l’on n’achète qu’une fois tous les dix ans pèse peu face à un smartphone renouvelé tous les trois ans.

Si l'on ajoute les coûts de transport, de stockage et de réparation d'écran de grande taille, l'ardoise peut vite se charger. Quant au SAV, c'est le même modèle économique qui coûte cher, là où Apple privilégie des appareils compacts, faciles à distribuer à l’échelle mondiale.

On peut comprendre alors que la firme préfère se concentrer sur des produits à forte rotation et à forte marge, plutôt que sur un téléviseur dont la valeur se dilue rapidement.

Au fond, Apple vend de l’usage, de l’écosystème et des services. Le marché du téléviseur vend du volume et du prix. Un peu comme les montagnes, les deux logiques se croisent rarement.