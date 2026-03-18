Les retards de Siri ont déjà coûté des départs notables à Apple. Lynch est le dernier en date, et son profil est symptomatique : un ingénieur hardware de premier plan qui quitte une équipe où le hardware attend le software. Ce genre de frustration est difficile à retenir quand on a fait son travail et qu'on regarde les délais s'allonger. En France, Amazon et Google ont eu le temps de s'installer durablement dans les cuisines et les salons. L'Echo et le Nest Audio occupent le terrain depuis des années, avec des intégrations de plus en plus profondes dans les routines quotidiennes. Apple arrive en retardataire sur un marché qu'elle prétend conquérir avec une IA qu'elle n'a pas encore livrée. La question n'est plus de savoir si le nouveau Siri sera bon. Elle est de savoir s'il sera là avant que ses concurrents aient rendu le changement trop coûteux.