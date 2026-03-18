L'ingénieur en chef des appareils Home d'Apple vient de quitter l'entreprise. C'est un départ de plus dans une série qui dit tout : Siri n'est pas prêt, et toute la gamme domotique d'Apple attend avec lui face à des concurrents bien installés.
Brian Lynch, responsable hardware de la division appareils Home chez Apple, a rejoint la société Oura en tant que vice-président senior ingénierie hardware. Son départ intervient dans un contexte particulièrement tendu : la maison connectée d'Apple accumule les retards à cause d'un seul obstacle, le nouveau Siri. Selon Bloomberg, à qui le patron d'Oura a offert la primauté du débauchage, les nouveaux appareils connectés avec écran ne devraient pas arriver avant septembre 2026 au plus tôt.
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Une gamme entière en attente devant la porte Siri
Apple nourrit depuis longtemps l'ambition d'occuper le salon. Le HomePod premier du nom date de 2018 ; la gamme s'est étoffée avec le mini et une version plus récente, sans jamais vraiment concurrencer Amazon et Google dans les foyers français. Le projet était de changer ça avec une nouvelle génération d'appareils dotés d'écrans et pilotés par un Siri totalement refondé. Le hardware est prêt. C'est le logiciel qui bloque. Le nouveau Siri, présenté avec Apple Intelligence, accumule retard sur retard depuis des mois. Les fonctionnalités contextuelles promises lors de la WWDC 2024 ne sont toujours pas disponibles à grande échelle. Résultat : un écran connecté en attente dans les cartons, des caméras reportées, une Apple TV mise à jour que personne n'a vue.
Ce que ce départ dit de l'état interne d'Apple
Les retards de Siri ont déjà coûté des départs notables à Apple. Lynch est le dernier en date, et son profil est symptomatique : un ingénieur hardware de premier plan qui quitte une équipe où le hardware attend le software. Ce genre de frustration est difficile à retenir quand on a fait son travail et qu'on regarde les délais s'allonger. En France, Amazon et Google ont eu le temps de s'installer durablement dans les cuisines et les salons. L'Echo et le Nest Audio occupent le terrain depuis des années, avec des intégrations de plus en plus profondes dans les routines quotidiennes. Apple arrive en retardataire sur un marché qu'elle prétend conquérir avec une IA qu'elle n'a pas encore livrée. La question n'est plus de savoir si le nouveau Siri sera bon. Elle est de savoir s'il sera là avant que ses concurrents aient rendu le changement trop coûteux.