La piste provient de macOS 26.7 RC, une version récente du système d’exploitation d’Apple. En examinant son code, nos confrères de MacRumors ont repéré plusieurs références à des produits qui n’ont pas encore été officiellement dévoilés. Parmi elles figure la référence « ATVRemote1,5 », qui correspondrait à une nouvelle télécommande destinée à l’Apple TV.

Cette découverte rejoint les informations déjà avancées par Mark Gurman, selon lesquelles le prochain modèle pourrait être accompagné d’une télécommande « légèrement modifiée ». La présence de cette référence dans le code de macOS 26.7 RC vient donc quelque peu renforcer l’idée d’une nouvelle Siri Remote pour accompagner la prochaine Apple TV 4K. Le lancement de cette nouvelle génération serait d'ailleurs attendu à l’automne prochain.