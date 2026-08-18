Apple préparerait du neuf pour son prochain boîtier TV. Une fuite dans le code de macOS confirme surtout qu’une nouvelle Siri Remote est en préparation, avec, peut-être, une fonction très attendue pour éviter de la perdre.
Apple pourrait profiter de son prochain événement consacré à l’iPhone pour présenter une nouvelle Apple TV 4K. Alors que cette mise à jour matérielle est déjà évoquée depuis plusieurs mois, une découverte dans le code de macOS apporte un nouvel indice : la firme de Cupertino travaillerait également sur une nouvelle version de sa télécommande.
Une nouvelle Siri Remote repérée dans le code de macOS
La piste provient de macOS 26.7 RC, une version récente du système d’exploitation d’Apple. En examinant son code, nos confrères de MacRumors ont repéré plusieurs références à des produits qui n’ont pas encore été officiellement dévoilés. Parmi elles figure la référence « ATVRemote1,5 », qui correspondrait à une nouvelle télécommande destinée à l’Apple TV.
Cette découverte rejoint les informations déjà avancées par Mark Gurman, selon lesquelles le prochain modèle pourrait être accompagné d’une télécommande « légèrement modifiée ». La présence de cette référence dans le code de macOS 26.7 RC vient donc quelque peu renforcer l’idée d’une nouvelle Siri Remote pour accompagner la prochaine Apple TV 4K. Le lancement de cette nouvelle génération serait d'ailleurs attendu à l’automne prochain.
Une Siri Remote qui pourrait enfin être plus facile à retrouver
Pour le moment, aucune fuite ne permet de connaître précisément les modifications qui seront apportées à cette nouvelle Siri Remote. Les informations actuelles se limitent à l’existence de cette nouvelle référence dans le code d’Apple. Une fonction est néanmoins souvent demandée par les utilisateurs : la possibilité de retrouver plus facilement une télécommande perdue. Apple pourrait ainsi intégrer une puce Ultra Wideband à la Siri Remote, à l'image de celle utilisée pour les AirTag.
Mais, on le rappelle, cela ne reste encore qu'une simple hypothèse. Rien dans le code de macOS ne confirme pour l’instant l’arrivée d’une telle fonctionnalité sur la future télécommande de l’Apple TV 4K. Il ne reste donc plus qu’à patienter jusqu’à sa présentation officielle, qui devrait avoir lieu le mois prochain, pour découvrir ce qu’Apple réserve réellement à sa nouvelle Siri Remote.
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