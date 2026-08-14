Lancé en 2017 pour célébrer les dix ans de l’iPhone, le modèle qui a inauguré une nouvelle génération de smartphones chez Apple franchit désormais une étape symbolique. L’entreprise vient de le faire basculer dans sa liste des produits obsolètes, aux côtés du MacBook Pro 15 pouces de 2018.
Près de neuf ans après sa présentation, l’iPhone X tourne une page de son histoire. Apple a mis à jour sa liste de produits anciens et obsolètes pour y intégrer son smartphone anniversaire, ainsi que le MacBook Pro 15 pouces lancé en 2018. Cette classification n’est pas anodine : elle marque la fin officielle de la prise en charge matérielle de ces appareils par la marque à la pomme.
C'est officiel, Apple met fin au support matériel de l’iPhone X
Chez Apple, le statut « obsolète » répond à une définition bien précise. Lorsqu’un produit rejoint cette catégorie, le constructeur cesse les réparations matérielles et les centres de service ne peuvent plus commander de pièces détachées auprès d’Apple. La firme précise qu’un appareil peut être déclaré obsolète plus de sept ans après la fin de sa commercialisation, même si la date exacte dépend de sa décision.
L’iPhone X avait déjà franchi une étape importante en juillet 2024, lorsqu’il avait rejoint la liste des produits « anciens ». Le géant de Cupertino réserve cette catégorie aux appareils dont la distribution commerciale a été interrompue depuis plus de cinq ans et moins de sept ans. Le passage au statut obsolète intervient donc désormais après plusieurs années supplémentaires.
Pour rappel, le téléphone ne reçoit déjà plus les grandes mises à jour d’iOS. Sa dernière version majeure reste iOS 16, même si Apple a continué à proposer des correctifs de sécurité, comme iOS 16.7.16 publié en mai 2026.
De l’iPhone X à l’iPhone des 20 ans : une nouvelle rupture en vue ?
Souvenez-vous, l'iPhone X avait été lancé à l'automne 2017 pour marquer les dix ans du premier iPhone, présenté par Steve Jobs en janvier 2007. Apple avait alors sauté le numéro 9, choisissant le « X » pour signifier une refonte totale : suppression du bouton Home, écran bord à bord, introduction de Face ID. Un jalon de la gamme dont le passage en zone obsolète symbolise forcément la fin d'une époque.
L'histoire pourrait néanmoins se répéter en 2027. Pour les vingt ans de l'iPhone, Apple préparerait, selon plusieurs sources, une refonte d'ampleur comparable à celle de l'iPhone X. Le modèle anniversaire adopterait un design entièrement en verre incurvé, des bordures quasi inexistantes et un Face ID intégré sous l'écran. L'appareil pourrait s'appeler iPhone 20, sautant cette fois le numéro 19, comme Apple avait sauté le 9 dix ans plus tôt.
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