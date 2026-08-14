Chez Apple, le statut « obsolète » répond à une définition bien précise. Lorsqu’un produit rejoint cette catégorie, le constructeur cesse les réparations matérielles et les centres de service ne peuvent plus commander de pièces détachées auprès d’Apple. La firme précise qu’un appareil peut être déclaré obsolète plus de sept ans après la fin de sa commercialisation, même si la date exacte dépend de sa décision.

L’iPhone X avait déjà franchi une étape importante en juillet 2024, lorsqu’il avait rejoint la liste des produits « anciens ». Le géant de Cupertino réserve cette catégorie aux appareils dont la distribution commerciale a été interrompue depuis plus de cinq ans et moins de sept ans. Le passage au statut obsolète intervient donc désormais après plusieurs années supplémentaires.

Pour rappel, le téléphone ne reçoit déjà plus les grandes mises à jour d’iOS. Sa dernière version majeure reste iOS 16, même si Apple a continué à proposer des correctifs de sécurité, comme iOS 16.7.16 publié en mai 2026.