Le détail qui manque, et il est de taille : ni AppleInsider ni aucune autre source ne précise de quel type de capteur il s’agirait. Glycémie, pression artérielle, température cutanée avancée ? Le champ des possibles reste ouvert. Apple travaille depuis plusieurs années sur la mesure non invasive de la glycémie, un projet considéré comme le Saint-Graal du secteur. Mais rien dans les sources disponibles ne permet d’établir un lien direct entre cette rumeur et ce chantier spécifique.