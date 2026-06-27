Apple pourrait bientôt se lancer sur le marché des bagues connectées. L'information provient du leaker Kosutami, qui affirme qu'un produit baptisé iRing serait actuellement en développement.
Les bracelets et montres connectés ne seraient plus les seuls terrains de jeu d'Apple dans le domaine de la santé. Selon un post publié sur X par le leaker Kosutami, l'entreprise de Cupertino travaillerait sur une bague connectée, désignée en interne sous le nom d'iRing. Un projet dont l'avancement reste inconnu et dont aucun détail technique n'a filtré, mais qui confirmerait l'intérêt grandissant d'Apple pour les capteurs santé portables dans des formats compacts.
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Apple face à Oura et Samsung sur le terrain des bagues connectées
L'Apple Watch règne sur le marché des montres connectées depuis des années. Mais le secteur des trackers de santé s'est depuis considérablement diversifié : les bagues connectées d'Oura, les bracelets WHOOP ou Fitbit Air ont trouvé leur public en proposant une alternative plus discrète au poignet. Un segment que le géant de Cupertino n'a jusqu'ici jamais investi directement.
Kosutami a précisé dans un second post que ce projet vise explicitement à concurrencer deux références du marché : l'Oura Ring et la Samsung Galaxy Ring. Au-delà de cette indication, le leaker n'a communiqué aucune autre information sur les fonctionnalités envisagées, le design ou le calendrier de développement.
Apple n’aurait pas encore tranché sur son iRing
Cette rumeur arrive dans un contexte de mouvement en interne chez Apple. Eddy Cue a récemment pris les commandes de cette division et chercherait, selon 9to5Mac, à renforcer les ambitions du groupe dans ce secteur. Une bague connectée ferait ainsi partie des pistes susceptibles d’accompagner ce virage au sein de l'entreprise californienne.
La maturité du projet reste néanmoins encore floue. Les fuites de ce type signalent souvent des phases d'exploration préliminaires qui n'aboutissent pas forcément à un produit commercialisé. Aucune source secondaire n'est venue confirmer les affirmations de Kosutami, et Apple n'a formulé aucun commentaire officiel. Rien ne permet donc d’affirmer que cet iRing dépassera un jour le stade du développement.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la question d'une bague connectée Apple revient sur le tapis. Les analystes et observateurs du secteur spéculent depuis longtemps sur une éventuelle incursion de la firme dans ce format, sans que rien de concret ne se soit jusqu'ici matérialisé.