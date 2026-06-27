Cette rumeur arrive dans un contexte de mouvement en interne chez Apple. Eddy Cue a récemment pris les commandes de cette division et chercherait, selon 9to5Mac, à renforcer les ambitions du groupe dans ce secteur. Une bague connectée ferait ainsi partie des pistes susceptibles d’accompagner ce virage au sein de l'entreprise californienne.

La maturité du projet reste néanmoins encore floue. Les fuites de ce type signalent souvent des phases d'exploration préliminaires qui n'aboutissent pas forcément à un produit commercialisé. Aucune source secondaire n'est venue confirmer les affirmations de Kosutami, et Apple n'a formulé aucun commentaire officiel. Rien ne permet donc d’affirmer que cet iRing dépassera un jour le stade du développement.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la question d'une bague connectée Apple revient sur le tapis. Les analystes et observateurs du secteur spéculent depuis longtemps sur une éventuelle incursion de la firme dans ce format, sans que rien de concret ne se soit jusqu'ici matérialisé.