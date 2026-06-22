Apple : comment le prochain PDG veut tout transformer en misant sur le design

Après le départ d'Ive, la supervision des équipes de design industriel avait été confiée à l'ex-directeur des opérations Jeff Williams. Il s'agissait alors d'un changement majeur puisqu'auparavant l'équipe de design dictait directement la feuille de route produit. Apple ne dispose aujourd'hui d'aucun poste de direction dédié au design. La firme n'a que récemment ajouté les profils de Molly Anderson et Steve Lemay à sa page consacrée aux dirigeants. Le biographe Walter Isaacson rappelait en 2011 que le fondateur d'Apple considérait Ive comme disposant de plus de pouvoir opérationnel que quiconque chez Apple, lui excepté, bien sûr.

John Ternus a pris la direction des équipes de design dès janvier 2026, plusieurs mois avant sa nomination officielle au poste de PDG. Selon Bloomberg, il aurait déjà consacré une partie importante de son temps au service de design industriel pour préparer sa succession. Il aurait indiqué à ses équipes que "le design est au cœur de ce que nous faisons chez Apple", et affirmé qu'aucun autre fabricant n'égalerait, selon lui, le niveau de design proposé à ses clients.

Cette approche tranche avec celle de Tim Cook, à qui Steve Jobs reprochait d'ailleurs de ne pas être assez investi dans la conception des produits, à la différence de lui-même ou de Jony Ive. Selon divers témoignages internes, Tim Cook n'a pas pour habitude de se rendre régulièrement auprès des équipes de design.

Les premiers lancements sous la responsabilité de Ternus seront ceux de la gamme iPhone 18, prévue en septembre 2026, le mois même de son entrée en fonction. Sa première apparition publique marquante en tant que PDG devrait être la présentation d'un iPhone pliable à l'automne. Pour le vingtième anniversaire de l'iPhone en 2027, Apple prévoirait par ailleurs, une série d'appareils incluant ce modèle pliable et des AirPods équipés de caméras, des produits déjà en phase de test.