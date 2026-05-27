Le transfert s’inscrit dans une réorganisation plus large pilotée par Johny Srouji, le patron du hardware chez Apple. Mais ce qui retient l’attention, c’est le profil de Chen : il a notamment supervisé le développement des modems maison d’Apple, un chantier colossal mené à terme après des années de R&D. Confier ce projet « moonshot » à un profil aussi orienté mise en production, c'est un signal que la technologie aurait franchi un seuil de maturité suffisant pour entrer dans une logique de développement produit concret.