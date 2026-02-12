Huawei indique travailler activement sur une fonction de « blood sugar management », autrement dit de gestion du taux de sucre dans le sang. Il ne s’agit pas d’un lecteur de glycémie classique, mais d’un outil d’analyse non invasif.

La technologie s’appuie sur le PPG (photopléthysmographie), un système déjà utilisé pour mesurer la fréquence cardiaque via le capteur placé sous la montre connectée. Grâce à des capteurs avancés intégrés aux montres et des algorithmes développés par ses soins, Huawei analyse les variations des signaux PPG afin d’identifier des fluctuations potentiellement liées à la glycémie.

L’idée n’est pas de poser un diagnostic médical, mais de détecter des tendances. Huawei précise que la fonction vise avant tout à sensibiliser les utilisateurs et à les inciter à consulter un professionnel de santé en cas de risque identifié.

Pour fonctionner correctement, la montre doit être portée de manière continue pendant une période allant de trois à quatorze jours. Les données collectées sont ensuite interprétées par une application dédiée, qui classe le niveau de risque en trois catégories : faible, moyen ou élevé.