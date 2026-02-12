Huawei annonce une nouvelle fonctionnalité de « gestion de la glycémie » pour ses montres connectées. L’objectif : détecter précocement des risques liés au diabète, sans capteur invasif.
À l’occasion du World Health Expo 2026 à Dubaï, Huawei a levé le voile sur une évolution majeure de ses montres connectées. Le constructeur chinois veut désormais utiliser ses capteurs pour repérer des signes précoces de risque diabétique. Une promesse ambitieuse, qui repose sur une technologie déjà bien connue dans les wearables : le PPG. Et vous n'aurez même pas à changer de montre pour en profiter à en croire la marque.
Une technologie pour anticiper les variations du taux de glycémie
Huawei indique travailler activement sur une fonction de « blood sugar management », autrement dit de gestion du taux de sucre dans le sang. Il ne s’agit pas d’un lecteur de glycémie classique, mais d’un outil d’analyse non invasif.
La technologie s’appuie sur le PPG (photopléthysmographie), un système déjà utilisé pour mesurer la fréquence cardiaque via le capteur placé sous la montre connectée. Grâce à des capteurs avancés intégrés aux montres et des algorithmes développés par ses soins, Huawei analyse les variations des signaux PPG afin d’identifier des fluctuations potentiellement liées à la glycémie.
L’idée n’est pas de poser un diagnostic médical, mais de détecter des tendances. Huawei précise que la fonction vise avant tout à sensibiliser les utilisateurs et à les inciter à consulter un professionnel de santé en cas de risque identifié.
Pour fonctionner correctement, la montre doit être portée de manière continue pendant une période allant de trois à quatorze jours. Les données collectées sont ensuite interprétées par une application dédiée, qui classe le niveau de risque en trois catégories : faible, moyen ou élevé.
Une première sur une montre connectée, mais un système qui ne remplace pas l'avis d'un médecin
Huawei indique que cette fonctionnalité sera déployée via une mise à jour OTA sur les montres compatibles dans les prochains mois. Elle est déjà disponible sur la Watch GT 6 Pro et devrait s’étendre à d’autres modèles.
Le constructeur précise avoir mené des recherches approfondies sur les mécanismes liés au diabète, notamment autour de la neuropathie et des altérations microvasculaires. Ces travaux ont permis de concevoir ce nouvel outil de suivi bien-être, centré sur l’analyse des données issues du port quotidien de la montre.
Huawei est le premier à dégainer un dispositif d'évaluation de la glycémie sur une montre connectée. On sait qu'Apple ou encore Samsung travaillent sur des capteurs et des technologies dédiées à ce sujet, et ont déposé de nombreux brevets pour protéger leurs innovations. Reste que les deux géants ont jugé bon pour le moment d'attendre avant un lancement en bonne et due forme sur un produit commercial. Le sujet est sensible, demande une importante précision et l'autorisation des instances médicales.
Il faut toutefois rester prudent face à cette annonce. Le dispositif, bien que prometteur sur le papier, ne remplace en rien une mesure de la glycémie traditionnelle, et n'est pas un outil conseillé pour les personnes diabétiques. Le procédé ne propose qu'une évaluation qui ne remplace pas un avis médical.