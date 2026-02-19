Repéré par le site spécialisé Wareable, le document détaille un système optique conçu pour détecter des variations subtiles dans le sang sous la peau. Au fil du temps, le système analyse comment la lumière traverse les tissus biologiques. Un modèle algorithmique traduit ensuite ces variations en une valeur estimée d'HbA1c. La montre n'est pas un glucomètre : c'est un décodeur de signaux lumineux qui tente de reconstituer un indicateur sanguin à partir de données indirectes.

Ce positionnement diffère des moniteurs de glucose en continu, comme le Dexcom G7 ou l'Abbott Libre, qui délivrent des relevés heure par heure. Garmin vise une lecture tendancielle du métabolisme, plus proche du bilan trimestriel chez le médecin que de l'alerte en temps réel. Pour des centaines de millions de diabétiques et de prédiabétiques dans le monde, cette distinction entre estimation et mesure reste fondamentale.

Huawei propose déjà une évaluation du risque diabétique sur certaines de ses montres, mais cet outil classe les utilisateurs selon des catégories générales. Le brevet Garmin, lui, cible un marqueur clinique précis : l'HbA1c. La nuance n'est pas anodine.