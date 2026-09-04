Les prochains iPhone 18 Pro sont sur le point d'être officiellement présentés. Et il faut vous attendre à une hausse des prix… peut-être justifiée !
Dans moins d'une semaine, le 9 septembre prochain, vous allez pouvoir découvrir les tous nouveaux iPhone 18 Pro d'Apple. Des appareils pour lesquels il vous faudra peut-être vous armer de patience, à cause de précommandes qui pourraient être ouvertes plus tard que prévu. Et il faudra aussi être tolérant au niveau du prix de lancement de ces puissants smartphones !
L'iPhone 18 Pro va voir son prix augmenter de 10 à 20%
Les iPhone sont connus depuis toujours pour être des smartphones bien chers. Et pourtant, ces tarifs devraient encore être revus à la hausse pour les iPhone 18 Pro, selon une étude effectuée par TrendForce.
L'analyste indique ainsi qu'Apple doit faire face à des coûts de fabrication très en hausse, à cause de la pénurie de RAM. Il « s'attend à ce que l'entreprise adopte une stratégie tarifaire relativement modérée. Les prix des nouveaux modèles devraient augmenter d'environ 10 à 20 %, Apple prenant en charge une partie de la hausse des coûts afin de préserver ses parts de marché. »
Le prix de la RAM payé par Apple a augmenté de 400%
Pour rapple, l'iPhone 17 Pro avait été lancé au tarif de 1 329 € (pour sa version 256 Go). L'iPhone 17 Pro Max était lui commercialisé au prix de 1 479 €. On pourrait donc s'attendre à voir un iPhone 18 Pro de base avoisiner les 1 500 €, quand l'iPhone 18 Pro Max pourrait être affiché à près de 1 700 €.
Et si les prix font mal aux yeux tant ils sont élévés au premier abord pour de « simples » smartphone, Apple a semble-t-il tout fait pour contenir l'inflation. Car la firme de Cupertino doit faire face durant le troisième trimestre 2026 à un prix de la RAM qui a crû de 400% sur un an (pour la version à 256 Go). Sera-ce suffisant comme explication auprès des amoureux de la marque ?
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