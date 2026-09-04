Les iPhone sont connus depuis toujours pour être des smartphones bien chers. Et pourtant, ces tarifs devraient encore être revus à la hausse pour les iPhone 18 Pro, selon une étude effectuée par TrendForce.

L'analyste indique ainsi qu'Apple doit faire face à des coûts de fabrication très en hausse, à cause de la pénurie de RAM. Il « s'attend à ce que l'entreprise adopte une stratégie tarifaire relativement modérée. Les prix des nouveaux modèles devraient augmenter d'environ 10 à 20 %, Apple prenant en charge une partie de la hausse des coûts afin de préserver ses parts de marché. »