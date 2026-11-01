AliExpress ouvre le mois du Black Friday avec le 11.11, son Singles Day, et le Pixel abordable de la génération précédente continue de baisser : nous le signalions déjà à 389 € fin août. Du 1er au 18 novembre, le Google Pixel 10a passe à 325,76 € sur AliExpress avec le code 11FR60, pour un smartphone que notre test juge endurant et irréprochable côté logiciel, mais peu renouvelé face au Pixel 9a.
Lancé en mars à 549 € dans sa version 128 Go, le Google Pixel 10a est le modèle le plus abordable de la famille Pixel 10. Il reprend la puce Tensor G4 du Pixel 9a, avec un écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz et une batterie de 5 100 mAh. Pour le Singles Day (11.11), du dimanche 1er au mercredi 18 novembre, AliExpress le propose à 325,76 € avec le code 11FR60, contre 385,76 € sans le code.
L’écart avec le prix de lancement dépasse 220 €. L’offre vise ceux qui veulent un Android suivi longtemps, sans payer un haut de gamme.
Le Google Pixel 10a est à 325,76 € au lieu de 385,76 € chez AliExpress, avec le code 11FR60 à saisir lors du paiement.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10a ?
- Sept ans de suivi : Google promet sept ans de mises à jour, complétées par des Pixel Drops réguliers. De quoi garder le même téléphone plusieurs années sans craindre de manquer les correctifs de sécurité.
- Une autonomie en progrès : Sa batterie de 5 100 mAh a tenu 16 h 50 sur notre protocole PCMark avant de descendre à 20 %, soit 1 h 20 de plus que le Pixel 9a. La recharge passe par un câble à 30 W ou par une base sans fil.
- Un écran lisible dehors : La dalle P-OLED de 6,3 pouces à 120 Hz gagne 11 % de luminosité sur celle du Pixel 9a et reste confortable en plein soleil.
Photo du quotidien, sorties en plein air et longévité
Au quotidien, le Pixel 10a se montre rapide et fluide, porté par un logiciel que nous jugeons presque parfait. Le capteur principal de 48 Mpx, stabilisé optiquement, s’accompagne d’un ultra grand-angle de 13 Mpx et filme en 4K à 60 images par seconde. La certification IP68 et l’envoi de messages SOS par satellite en font un compagnon rassurant en randonnée.
Dans notre test du Google Pixel 10a, il obtient 8/10, avec un 10/10 pour le logiciel et les mises à jour, et un 9/10 pour l’écran comme pour l’autonomie. Il s’adresse donc à ceux qui gardent leur téléphone longtemps, photographient leur quotidien et veulent finir la journée sans chercher une prise. Les joueurs exigeants seront moins bien servis : Genshin Impact ne tient pas 60 images par seconde en qualité moyenne. Si vous possédez déjà un Pixel 9a, le changement n’apporte presque rien, la puce étant la même.
Face au Nothing Phone (4a) Pro et au Honor 600, quel compromis ?
À ce prix, le Pixel 10a se détache de ses rivaux directs. Dans notre comparatif des meilleurs smartphones, le Nothing Phone (4a) Pro, présenté comme le roi du milieu de gamme, est affiché à 529 €, et le Honor 600, notre premier choix, à 554,99 € : plus de 200 € d’écart pour une montée en gamme réelle. Le Honor Magic 8 Lite, à 279 €, reste l’option des petits budgets misant sur l’endurance. Le Pixel 10a n’apporte ni puce récente ni charge plus rapide, il apporte la longévité logicielle et la photo.
✅ Les points forts
- Sept ans de mises à jour promises par Google
- 16 h 50 d’autonomie mesurée sur notre protocole PCMark
- Écran P-OLED à 120 Hz lumineux, noté 9/10 dans notre test
- Certification IP68 et messages SOS par satellite
- Plus de 220 € sous le prix de lancement de la version 128 Go
❌ Les limites
- Même puce Tensor G4 que le Pixel 9a, peu de nouveautés
- Bordures d’écran épaisses et charge filaire limitée à 30 W
- En retrait sur les jeux 3D gourmands
- Capacité de stockage absente de l’offre : à vérifier sur la fiche AliExpress
Le code 11FR60 du 11.11 vaut du dimanche 1er au mercredi 18 novembre pour faire passer le Pixel 10a à 325,76 € : vérifiez la capacité de stockage sélectionnée avant de le saisir.
À 325,76 €, le Google Pixel 10a se retrouve bien sous les 389 € auxquels nous le signalions fin août, et à plus de 200 € des milieux de gamme recommandés par notre comparatif. Pour ce prix, vous obtenez un écran lumineux, une autonomie solide et un suivi logiciel prévu pour sept ans. Un argument décisif si vous gardez votre smartphone plusieurs années.
Ce n’est pas pour autant un achat évident pour tout le monde. Un propriétaire de Pixel 9a n’y gagnera presque rien, et un joueur exigeant sera mieux servi par une puce plus récente. Notez enfin que l’offre tient au code 11FR60, valable pendant le 11.11, du 1er au 18 novembre : sans lui, le prix remonte à 385,76 €.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 2,75 €/mois pendant 2 ans (-40 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.