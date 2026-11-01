Lancé en mars à 549 € dans sa version 128 Go, le Google Pixel 10a est le modèle le plus abordable de la famille Pixel 10. Il reprend la puce Tensor G4 du Pixel 9a, avec un écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz et une batterie de 5 100 mAh. Pour le Singles Day (11.11), du dimanche 1er au mercredi 18 novembre, AliExpress le propose à 325,76 € avec le code 11FR60, contre 385,76 € sans le code.

L’écart avec le prix de lancement dépasse 220 €. L’offre vise ceux qui veulent un Android suivi longtemps, sans payer un haut de gamme.