Malgré de nombreux éléments recyclés des versions précédentes, le Samsung Galaxy S26 FE reste un smartphone polyvalent qui pourra tout faire à un prix réduit grâce à Joybuy.
Comme à son habitude, Samsung a offert plusieurs déclinaisons à son Galaxy S26 : une version +, Ultra et le modèle FE, en théorie plus abordable. Ce critère de l'accessibilité n'a été rempli qu'à moitié par Samsung. Si ce modèle est moins onéreux que le Samsung Galaxy S26, il est sorti avec une augmentation de 50 euros. Néanmoins, Joybuy contre cette augmentation avec une réduction de 33 %.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S26 FE ?
- Pour ses performances : Le Samsung Galaxy S26 FE est piloté par l'Exynos 2500. L'appareil s'avère polyvalent et vous permettra d'aller sur les plateformes de streaming, de consulter vos mails ou encore de jouer à des titres comme Fortnite.
- Pour Galaxy AI toujours aussi agréable : L'intelligence artificielle est présente partout dans ce Samsung Galaxy S26 FE. L'IA devient ainsi une aide pour retoucher des photos en effaçant des éléments ou pour améliorer des visuels en y ajoutant de nouveaux éléments.
- Pour le prix : L'augmentation de prix se justifiait par l'inflation des différents composants, mais le manque d'innovation rendait la pilule difficile à avaler. Avec cette promotion, cette augmentation est effacée et le smartphone devient plus attractif.
Samsung soigne sa finition
Par rapport au Samsung Galaxy S26, le modèle FE dispose d'un format plus grand avec un écran de 6,7 pouces contre 6,3 pouces pour le S26 classique. Cette dalle Dynamic AMOLED 2x possède une luminosité qui s'approche des 2 000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais pas de technologie LTPO pour l'adapter à ce qu'il se passe sur l'écran.
Sous le capot, le Samsung Galaxy S26 FE accueille l'Exynos 2500. Ce processeur est polyvalent et permet de jouer à des titres gourmands même si un throttling est présent et bride l'appareil lorsqu'il est poussé dans ses retranchements.
L'expérience logicielle est aussi agréable grâce à Galaxy AI. L'intelligence artificielle permet de retoucher des clichés, de traduire automatiquement des textes ou d'offrir des aides à la rédaction.
Un goût de réchauffé
Le Samsung Galaxy S26 FE laisse un petit goût amer et un parfum de réchauffé plane autour de ce smartphone surtout sur la partie optique. Pour la troisième année consécutive, la firme sud-coréenne a ressorti les capteurs de Samsung Galaxy S23 FE. Ainsi, on retrouve un capteur grand-angle de 50 MPx, un ultra grand-angle de 12 MPx et un téléobjectif x3 de 8 MPx. Malgré ce recyclage, force est de constater que le Samsung Galaxy S26 FE s'en sort bien sur cette partie, surtout en journée.
Autre recyclage de Samsung : la batterie de 4 900 mAh, déjà présente sur le Galaxy S25 FE. Le smartphone devrait tenir 12 h avec une seule charge et donc passer le cap de la journée. Cependant, d'autres modèles de marques comme Honor et Oppo proposent une meilleure autonomie à un prix similaire.
✅ Les points forts
- Des performances assurées par l'Exynos 2500
- Un design réussi avec un écran de 6,7 pouces lumineux
- Le plein d'intelligence artificielle avec Galaxy AI
❌ Les limites
- Une autonomie décevante
- Des capteurs optiques identiques aux générations précédentes
Au lieu de 799 euros, le Samsung Galaxy S26 FE est disponible pour 529 euros chez Joybuy
Au prix fort, il était difficile de recommander le Samsung Galaxy S26 FE et il était préférable de mettre 200 euros de plus pour la version standard du Galaxy S26 qui s'avérait plus complet avec de meilleures performances et un format plus compact.
Maintenant qu'il est disponible pour un peu plus de 500 euros, le Samsung Galaxy S26 FE trouve enfin sa place et devient plus attractif qu'il ne l'était au moment de sa sortie.
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