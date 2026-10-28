Par rapport au Samsung Galaxy S26, le modèle FE dispose d'un format plus grand avec un écran de 6,7 pouces contre 6,3 pouces pour le S26 classique. Cette dalle Dynamic AMOLED 2x possède une luminosité qui s'approche des 2 000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais pas de technologie LTPO pour l'adapter à ce qu'il se passe sur l'écran.

Sous le capot, le Samsung Galaxy S26 FE accueille l'Exynos 2500. Ce processeur est polyvalent et permet de jouer à des titres gourmands même si un throttling est présent et bride l'appareil lorsqu'il est poussé dans ses retranchements.

L'expérience logicielle est aussi agréable grâce à Galaxy AI. L'intelligence artificielle permet de retoucher des clichés, de traduire automatiquement des textes ou d'offrir des aides à la rédaction.