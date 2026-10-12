Si vous êtes un technophile, vous allez apprécier le Google Pixel 11 et son expérience logicielle renouvelée, avec ce côté "point and shoot" appréciable et fiable en photographie. Si vous cherchez un smartphone fiable, agréable à manipuler, conçu pour durer et capable d'automatiser des tâches chronophages grâce à l'IA, il s'en sort très bien.

Par contre si vous cherchez un smartphone pour jouer ou un monstre de puissance, il va peut-être falloir aller voir ailleurs. Le GPU fait des concessions sur la puissance, parfois frustrantes à ce niveau de prix. Si l'IA avancée n'est pas une priorité absolue pour vous, le Pixel 10 offre des prestations proches pour un prix beaucoup plus abordable depuis que le 11 est sorti.