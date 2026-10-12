Le Google Pixel 11 est le dernier smartphone en date de la marque, l'entrée de gamme de cette génération, avec de belles avancées sur l'IA et la photo, à retrouver sur Fnac pour 899 euros au lieu de 999 euros.
Le Google Pixel 11 est un smartphone sous Android qui se positionne come la nouvelle porte d'entrée vers l'écosystème haut de gamme de la firme de Mountain View. Il fait vraiment des progrès sur l'intelligence artificielle, il ne fait pas vraiment dans la surenchère matérielle. Il vise un public à la recherche d'un véritable assistant numérique et performant pour les usages du quotidien. Avec ses 256 Go de stockage, si vous prenez beaucoup de photos, c'est un véritable atout. Aussi, avec ses 7 années de mises à jour promises, vous êtes tranquille pendant un bon moment. Et il se retrouve actuellement avec 100 euros de réduction sur Fnac.
Pourquoi choisir le Google Pixel 11 ?
- La présence de Rambler, l'assistant vocal réinventé qui nettoie vos dictées vocales quand vous avez des hésitations, ce qui permet de produire des messages textuels fluides.
- Son design maîtrisé avec un module photo affiné qui ne dépasse presque plus (1 mm), donc qui se pose totalement à plat si besoin.
- La longévité logicielle assurée par la puce Tensor G6 et Android 1, qui garantissent 7 années de suivi et de nouvelles fonctions IA.
L'IA au quotidien pour les communications et les photographes
Le Pixel 11 256 Go est un smartphone qui brille particulièrement dans les tâches d'assistance du quotidien, et ça il le doit à l'intégration profonde et native de l'IA Gemini. C'est l'avantage de prendre un smartphone Google, à l'origine d'Android : tout y est plus fluide et accessible parfois en avant-première. Si vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, l'outil Capture Magique et la retouche photo pilotée à la voix simplifient grandement la création et l'édition de contenu à la volée. Sil n'est pas taillé pour le jeu intensif à cause de son processeur graphique limité, il se révèle efficace pour les photos, notamment le grand-angle, où il brille particulièrement.
Un choix clivant face à un marché très compétitif
Là où ses concurrents directs comme le Samsung Galaxy S26 misent sur une fiche technique musclée avec du WiFi 7 ou des écrans LTPO très haute résolution, le Pixel 11 préfère asseoir sa domination sur le traitement logiciel exclusif et l'expérience utilisateur. Sa principale limite reste ce sentiment de concession matérielle face à un prix en hausse, en tout cas avant toute promotion, ce qui oblige quelque peu à parier sur l'évolution logicielle et les futurs Pixel Drops plutôt que sur ses performances pures.
✅ Les points forts
- Le design affiné de la Camera Bar le rend élégant et plat, une fois protégé par une coque
- Les fonctions IA originales, comme la dictée Rambler
- L'autonomie globale est en légère hausse, ce qui en fait le Pixel standard le plus résistant sur la durée
- L'écran OLED et sa colorimétrie maîtrisée
❌ Les limites
- La hausse du prix de base difficile à justifier au regard des multiples concessions matérielles, comme l'absence de WiFi 7 et d'écran LTPO
- Le processeur graphique paresseux qui a du mal à suivre la cadence sur les jeux exigeants
- Les capteurs photos recyclés et vieillissants mériteraient d'être renouvelés
- Le dos brillant est particulièrement salissant
Si vous êtes un technophile, vous allez apprécier le Google Pixel 11 et son expérience logicielle renouvelée, avec ce côté "point and shoot" appréciable et fiable en photographie. Si vous cherchez un smartphone fiable, agréable à manipuler, conçu pour durer et capable d'automatiser des tâches chronophages grâce à l'IA, il s'en sort très bien.
Par contre si vous cherchez un smartphone pour jouer ou un monstre de puissance, il va peut-être falloir aller voir ailleurs. Le GPU fait des concessions sur la puissance, parfois frustrantes à ce niveau de prix. Si l'IA avancée n'est pas une priorité absolue pour vous, le Pixel 10 offre des prestations proches pour un prix beaucoup plus abordable depuis que le 11 est sorti.
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