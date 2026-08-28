Économie de bouts de chandelle encore : alors que le Pixel 11 embarque la même puce Tensor G6 que le Pixel 11 Pro, ce modèle doit se contenter de Wi-Fi 6e et fait l’impasse sur la dernière norme en date. Regrettable, encore une fois, pour un smartphone vendu 1 000€ en 2026, et qui se présente comme durable et futureproof.

En tout cas, exactement comme ses grands frères, le Pixel 11 affiche des progrès très mesurés sur les performances. En fait, sur un grand nombre de benchmarks, on ne remarque même presque aucun changement par rapport au Tensor G5 de l’an dernier. La raison est simple : tous les efforts de Google sont partis dans le TPU, la puce dédiée à l'intelligence artificielle, dont la rapidité est encore difficile à évaluer aujourd'hui. Pour un usage classique, le Pixel 11 reste heureusement un téléphone tout à fait réactif, et il ne nous donne jamais l’impression d’être à la ramasse. Reste que, factuellement, un POCO vendu 430€ offre une bien meilleure vitesse d’exécution globale. Ça pique.