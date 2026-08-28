Il fallait s’en douter au vu de la conjoncture : tous les nouveaux smartphones de Google sont lancés 100€ plus cher que l’an passé. Déjà fébrile sur bien des aspects, le Pixel 11 standard mérite-t-il vraiment vos deniers, aux portes du millier d'euros ?
Une chose est sûre : sur le papier, ce nouveau smartphone n'attire pas moins l'œil que ses grands frères les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL qui, pour le coup, n’ont pas grand-chose de plus à proposer malgré un tarif pouvant atteindre les 1 400€. Mais, dans un monde où Google semble toujours plus intéressé par le software au détriment du hardware, est-il bien raisonnable de craquer pour un produit qui semble se contenter de passer un coup de vernis propre sur une base déjà solide ? En d’autres termes, pourquoi faudrait-il choisir le Pixel 11 plutôt qu'un Pixel 10 qui est encore loin d’avoir dit son dernier mot ? Réponse dans ce test.
- Un design affiné, réussi
- Des fonctions d'IA novatrices et utiles (Rambler, retouche photo vocale)
- Les photos au grand-angle
- Un peu de mieux en autonomie
- 100€ plus cher, et pour quoi ?
- Des concessions absurdes (pas de Wi-Fi 7, capteurs photo datés)
- Un GPU à la ramasse
- Les fonctions d'IA agentiques indisponibles chez nous
- Pas d'écran LTPO
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte du Google Pixel 11
- Câble USB-C vers USB-C
Design : une camera bar qui s’affine
On prend les mêmes et on recommence ? Pas tout à fait. Si l’ADN des smartphones Pixel est évidemment préservé, le nouveau Pixel 11 a la bonne idée d'apporter un peu de finesse à l'ensemble. La camera bar, notamment, qui dépasse désormais d’un seul petit millimètre du châssis. En d’autres termes, une fois équipé d'une coque, la protubérance disparaît et le smartphone affiche un profil parfaitement plat, dans la lignée du Google Pixel 10a sorti au printemps.
Toujours le smartphone le plus léger de la nouvelle fratrie (197 grammes), le Pixel 11 est, contrairement aux modèles Pro, présenté avec un dos brillant (seules les tranches sont mates). Ça me chagrine un peu, car les traces de doigts s’invitent rapidement à la fête. Je trouverais aussi toujours à redire sur ce bouton Power placé au-dessus de la réglette de volume, mais c’est un peu moins gênant sur un compact que sur le XL.
Je ne vais pas m'émouvoir que le Pixel 11 soit l’unique smartphone de la nouvelle gamme à ne pas profiter de la diode HiLight (pour rappel : la nouvelle diode de notifications glorifiée) tant j'ai instantanément trouvé la feature gadget pendant mon test des Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL. Google opère simplement une compartimentation factice de sa gamme avec une fonctionnalité qui n’aurait rien à perdre à s'inviter, aussi, sur le modèle standard.
Du reste, le Pixel 11 est évidemment certifié IP68 et protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2 pour éviter les vilaines griffures du quotidien.
Écran : toujours du Full HD, toujours pas de LTPO
On reste sur une dalle OLED de 6,3" (16 cm de diagonale) capable d’afficher du 120 Hz, mais il ne s’agit pas d’un panneau LTPO, contrairement aux modèles Pro. En clair, la fréquence ne peut qu’osciller de façon binaire entre 60 et 120 Hz, et pas s’adapter dynamiquement de 1 à 120 Hz pour réduire le risque de déchirure de l'image et "préserver la batterie". Qu'on se le dise : ce n’est pas quelque chose qui se remarque à l’œil nu ; je n'en ferai pas tout un fromage. Je trouve simplement ça un peu regrettable qu’un smartphone à 1 000€ fasse l’impasse sur une technologie désormais bien installée sur le marché.
Dans le même ordre d’idées, l'écran n'affiche qu'une définition 1080p, alors que la plupart des concurrents optent aujourd’hui pour une définition hybride, d’environ 1200p, pour une finesse d'affichage accrue. Rien de dramatique, au vu de la taille de l’écran, mais une énième preuve que Google essaie de faire des économies de bout de chandelle avec son hardware.
Toujours formidablement coloré, l’écran du Pixel 11 est parfaitement calibré. Mais, à la différence des modèles Pro, lui n’a pas droit à une luminosité en hausse par rapport à l’année dernière. On en reste donc à un pic annoncé à 3000 nits, là où ses grands frères grimpent maintenant à 3600 nits.
Performances : un GPU qui patine, et une absence inexplicable
Économie de bouts de chandelle encore : alors que le Pixel 11 embarque la même puce Tensor G6 que le Pixel 11 Pro, ce modèle doit se contenter de Wi-Fi 6e et fait l’impasse sur la dernière norme en date. Regrettable, encore une fois, pour un smartphone vendu 1 000€ en 2026, et qui se présente comme durable et futureproof.
En tout cas, exactement comme ses grands frères, le Pixel 11 affiche des progrès très mesurés sur les performances. En fait, sur un grand nombre de benchmarks, on ne remarque même presque aucun changement par rapport au Tensor G5 de l’an dernier. La raison est simple : tous les efforts de Google sont partis dans le TPU, la puce dédiée à l'intelligence artificielle, dont la rapidité est encore difficile à évaluer aujourd'hui. Pour un usage classique, le Pixel 11 reste heureusement un téléphone tout à fait réactif, et il ne nous donne jamais l’impression d’être à la ramasse. Reste que, factuellement, un POCO vendu 430€ offre une bien meilleure vitesse d’exécution globale. Ça pique.
Mais, ce qui pique peut-être encore davantage, c’est la partie graphique, et ce GPU que je trouve sincèrement honteux. Même si Google n’a jamais marketé ses smartphones pour les gamers, ne pas être capable, en 2026, de lancer un jeu 3D comme Neverness to Everness (le dernier gacha à la mode) à 60 images/s de façon constante et sans opter pour une qualité d'affichage « faible », c'est extrêmement délicat.
Ajoutons à cela un thermal throttling très prononcé, qui fait perdre quasiment 50% de performances après seulement quelques minutes d’effort, et nous avons entre les mains un smartphone paresseux, qui se porte mieux quand on lui fiche la paix et lui demande simplement de scroller sur les réseaux sociaux. Rien qu’un appareil vendu moitié moins cher ne saurait donc faire.
Interface : la dictée vocale passe en mode IA
Alors oui, l’IA. Forcément, quand on s’appelle Google, on met le paquet là-dessus. Gemini est partout, tout le temps, y compris sur l’écran d’allumage du téléphone. Le Pixel 11 fait en effet la part belle à la suite Gemini Intelligence, à savoir les outils d’IA locale mobilisables à différents niveaux de l’expérience utilisateur. La plupart des choses montrées par Google dans sa conférence sont encore indisponibles en France (comme les suggestions personnalisées et contextualisées qui permettraient de réserver une table dans un restaurant simplement évoqué dans une conversation), mais on trouve déjà quelques outils bien pratiques. J’en parlais dans mon test du Pixel 11 Pro, Rambler est mon nouveau petit chouchou.
Il s’agit d’une version IA de la dictée vocale, qui va supprimer automatiquement vos hésitations, vos phrases à rallonge et autres interruptions par un message clair, déjà parfaitement ponctué, prêt à envoyer. Intégré au clavier Gboard, Rambler est utilisable partout, et j’ai pris plaisir à discuter toute une soirée avec des amis uniquement à la voix, sans pour autant envoyer de vocaux. Pour l’heure disponible en exclusivité sur les Pixel 11, Rambler arrivera toutefois sur d’autres terminaux via un Pixel Drop plus tard cette année.
Parmi les autres fonctions inédites, on trouve le doublage automatique de vidéos dans la langue de votre choix. Par exemple, un Reel Instagram ou une vidéo YouTube qui ne serait pas déjà doublée par la plateforme. Une fonction d’accessibilité qui, sur le papier, est intéressante, mais qui dans les faits fonctionne assez mal dès lors que la personne à l'écran parle vite (l’IA rate des pans entiers de la phrase et déraille à plus d’une occasion).
Comme sur les modèles Pro, le Pixel 11 profite également de nombreuses fonctions dédiées à la création, comme le mode téléprompteur et la grille adaptée aux réseaux sociaux sur la caméra. Le mode Capture magique est aussi au menu, et se présente comme une alternative entre la photo et la vidéo : prenez une vidéo sans trop porter attention à ce que vous filmez, et l’IA se chargera de découper votre clip en plusieurs photos pertinentes. C'est plutôt malin, et ça permet de se concentrer sur le moment présent, mais j'ai trouvé les clichés de moins bonne qualité que si j’avais simplement pris une photo. Un peu comme lorsqu’on prend une capture d'écran d’une vidéo.
Les photos de votre galerie peuvent aussi être retouchées par IA, simplement en décrivant les modifications à effectuer, comme sur la surcouche de Samsung, One UI. Une fonction pratique, qui n’a pas toujours marché du premier coup dans mon expérience.
Enfin, et on n’en attendait pas moins, les Pixel 11 seront mis à jour pendant sept ans. Lancés avec Android 17, ils bénéficieront par ailleurs de nombreuses nouvelles fonctions au gré des prochains Pixel Drops.
Appareil photo : encore et toujours du recyclage
Google est malin, et écrit partout que le capteur photo du Pixel 11 est plus grand que celui du Pixel 10. C'est vrai, il mesure 1/1,56" contre 1/2,0" l’an dernier. Mais, on oublie vite que celui du Pixel 9 était de même taille que celui des Pixel 11 Pro cette année, soit 1/1,31". Vous savez ce que le Pixel 9 avait d’autre, en 2024 ? Du Wi-Fi 7.
Économie de bouts de chandelle, encore et toujours. Et cela est d'autant plus vrai que le reste de la configuration n’a tout simplement pas évolué par rapport à l’an dernier, et compte sur des capteurs à la fois très datés et faiblement définis (Samsung fait la même chose sur son S26, notez bien).
Comme les Pixel 11 Pro, ce modèle standard adopte les « Styles », qui permettent de définir un look personnalisé (un peu comme un filtre) sur toutes les photos que l’on prend. Une fonction bien plus étoffée que chez Apple, il faut le préciser.
La configuration photo du Google Pixel 11 :
- Grand-angle : 48 mégapixels (Mpx), 1/1,56", f/1,7, OIS ;
- Ultra grand-angle : 13 Mpx, 1/3,1", f/2,2 ;
- Téléobjectif 5x : 10,8 Mpx, 1/3,2", f/3,1, OIS ;
- Selfie : 10,5 Mpx, f/2,2.
Grand-angle
En plein jour, avec un grand soleil, le Pixel 11 offre des clichés tout à fait ravissants, à la colorimétrie charmante. Toujours très chaleureuses, les photos sont contrastées, saturées sans trop en faire. Le capteur, encore une fois de taille modeste, manque toutefois un peu de piqué. En tout cas, j’en attends un peu plus d'un smartphone à 1 000€ sur ce point.
Ultra grand-angle
Assez faiblard, côté définition, l’ultrawide du Pixel 11 fait malgré tout un bon boulot pour ne pas trop nous faire ressentir ses limites. Les images manquent forcément d’un petit truc en plus, mais impossible de s’en émouvoir en les observant depuis l'écran de son téléphone. Je note d’ailleurs à l’écran que les angles des images ne perdent pas trop en détails, comme cela est souvent le cas avec les capteurs ultra grand-angle. Malgré tout, je relève quelques petites différences colorimétriques avec le capteur principal, qui viennent rompre la continuité que j’attendais, encore une fois, pour ce standing.
Téléobjectif / Zoom
Comme l'année dernière, le Pixel « standard » s’offre un téléobjectif optique 5x, qui repose malgré tout sur un capteur de très faible définition (10,8 mégapixels). Je ne remarque pas d'améliorations particulières sur cette génération ; le piqué est toujours un peu faiblard, mais les résultats sont très bons en journée. L’exposition est peut-être un peu trop prudente, avec des clichés qui mériteraient un peu plus de lumière à l'occasion.
On peut pousser le zoom numérique jusqu’à 30x ce qui, grâce aux algorithmes de Google, n’est pas forcément une mauvaise idée en fonction de la distance de votre sujet. On est toutefois vite rattrapés par le manque de définition du téléobjectif, qui est fatalement bien plus limité que celui des modèles Pro.
Photos de nuit
De nuit, les capteurs sont heureusement aidés par la béquille de l’IA, qui fait le plus gros du travail pour gommer le bruit numérique et éviter que les couleurs se délavent trop méchamment. Sans surprise, le grand-angle est le meilleur dans l’exercice, même si on n'égalera pas la finesse du Pixel 11 Pro.
Portraits et selfies
Comme à son habitude, le dernier Pixel est un très bon portraitiste. Le découpage du sujet est impeccable, les couleurs formidables et les algorithmes ont le bon goût d’éviter de nous passer la face à la truelle contrairement à nombre de concurrents venus de Chine. J’apprécie.
Le capteur avant, même s'il ne peut pas se vanter d'avoir autant de mégapixels à proposer, fait un très bon boulot pour les selfies. Ils sont moins détaillés qu’un portrait avec le capteur principal, naturellement, mais ils donnent le change, surtout si on les consulte sur l’écran du smartphone.
Vidéo
Capable de filmer en 4K à 60 fps sur le grand-angle et le téléobjectif, le Pixel 11 limite toutefois son ultrawide à 30 images par seconde. On ne va pas se mentir, seul le capteur principal mérite vraiment qu’on s’y attarde. La stabilisation est impeccable, les couleurs vives et la gestion des dynamiques en HDR est impressionnante. Les modèles Pro ajoutent toutefois un mode de traitement par IA qui vient encore enrichir la proposition visuelle. Mais le Pixel 11 fera parfaitement l'affaire pour quelques vidéos souvenirs de vacances !
Captation 4K60 avec le grand-angle du Pixel 11. ©Pierre Crochart pour Clubic
Captation 4K30 avec l'ultra grand-angle du Pixel 11. ©Pierre Crochart pour Clubic
Captation 4K60 avec le téléobjectif du Pixel 11. ©Pierre Crochart pour Clubic
Autonomie : le Pixel 11 le plus endurant
Cette année, la batterie du Google Pixel 11 tutoie les 5000 mAh, ce qui est plus que le Pixel 11 Pro (allez comprendre). Et figurez-vous que le smartphone de base profite aussi, d'après mes observations, d'une meilleure autonomie que le Pixel 11 Pro XL. Cela se joue de peu, mais c’est factuel : sur le benchmark spécialisé PCMark, le mobile d'entrée de gamme tient 17h43, contre 17h08 pour le grand frère au format XXL. Cela représente d’ailleurs environ deux heures de rab par rapport au Pixel 10. Une belle optimisation des ressources, je dois le reconnaître.
À l’usage aussi, cela se ressent. Le smartphone s'essouffle (un peu) moins rapidement, même si la batterie fond à vue d’œil dès qu’on lance un jeu ou que la chaleur du processeur commence à grimper.
La recharge, elle, n’a pas évolué en filaire. Comptez toujours environ 1h20 pour refaire le plein. Ce nouveau modèle fait toutefois des progrès en sans fil, grâce au standard Qi2.2 qui grimpe à 25 watts.
Google Pixel 11 : prix, disponibilité et concurrence
Le Pixel 11 est disponible depuis le 20 août dernier dans les coloris Givre, Pistache (testé), Fuchsia et Noir Volcanique. Comme ses petits camarades, il se paie une hausse de prix de 100€ camouflée par la disparition du modèle d’entrée de gamme de 128 Go.
- Google Pixel 11 : 999€ (12+256 Go) ; 1 129€ (12+512 Go)
Un concurrent direct et frontal pour le Samsung Galaxy S26 donc, mais également l'iPhone 17 et, probablement, l'iPhone 18 qui ne devrait plus tarder à se montrer. On gardera aussi en tête l’excellent OnePlus 15, et le Honor Magic 8 Pro qui reste tout à fait pertinent en cette rentrée, d’autant que son prix a bien chuté.
Google Pixel 11 : l’avis de Clubic
S'il ne devait en rester qu'un, il est évident que le présent Pixel 11 est le meilleur smartphone de la nouvelle famille de Google. Ce n'est pas très dur, au vu des nouveautés anecdotiques apportées par cette génération. Le problème, c'est que j'en reviens au même constat que l'an dernier : avec des évolutions aussi timides, pourquoi payer plein pot alors qu'un Pixel 10 de l'an dernier vous donnera autant de satisfaction pour une fraction du prix ?
En camouflant la hausse du prix derrière la disparition du modèle 128 Go, en réservant le Wi-Fi 7 aux modèles Pro alors même que le Pixel 11 dispose de la même puce G6, et en recyclant un capteur factuellement moins bon que celui du Pixel 9 (!), Google nous donne l'impression de faire du surplace ; de délaisser le hardware au profit de la course aux outils d'IA toujours plus nombreux… et dont rares sont ceux qui apparaissent réellement en France.
Pris en tant que tel, le Pixel 11 est un très bon smartphone, c'est indéniable. Mais, pour 1000€, il ne pèse pas bien lourd face à ses concurrents directs de chez Honor, Oppo ou Apple.
- Un design affiné, réussi
- Des fonctions d'IA novatrices et utiles (Rambler, retouche photo vocale)
- Les photos au grand-angle
- Un peu de mieux en autonomie
- 100€ plus cher, et pour quoi ?
- Des concessions absurdes (pas de Wi-Fi 7, capteurs photo datés)
- Un GPU à la ramasse
- Les fonctions d'IA agentiques indisponibles chez nous
- Pas d'écran LTPO
Fiche technique Google Pixel 11
Résumé
|Taille de l'écran
|6.3 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
|Capacité de la batterie
|Li-Ion 4985 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|48 Mpx, 10.8 Mpx, 13 Mpx
Caractéristiques techniques
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|17
|Assistant vocal
|Google Gemini
Affichage
|Taille de l'écran
|6.3 pouces
|Type d'écran
|OLED
|Définition de l'écran
|1080 x 2424 pixels
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Densité de pixels
|422 ppp
|Écran HDR
|Oui
Mémoire
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go
|Stockage extensible
|Non
Performance
|Processeur
|Google Tensor G6
|Finesse de gravure
|3nm
|Nombre de cœurs CPU
|7
|Fréquence CPU
|4.11GHz
|GPU
|Google Tensor GPU
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
Batterie
|Capacité de la batterie
|Li-Ion 4985 mAh
|Batterie amovible
|Non
|Recharge sans-fil
|Oui
|Charge rapide
|Oui
|Puissance de la charge rapide
|30W
Appareil Photo
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|4
|Définition du / des capteur(s) arrière
|48 Mpx, 10.8 Mpx, 13 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|13 Mpx
|Enregistrement vidéo
|4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps
|Stabilisateur caméra
|Optique et Numérique
|Flash arrière
|LED
|Flash Frontal
|Non
|Taille des photosites objectifs arrière
|0.8 µm
|Ouverture objectif photo arrières
|f/1.7, f/3.1, f/2.2
|Zoom Optique
|x5
Réseau
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM, eSIM
|Nombre total eSIM
|2
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
|Compatible VoLTE
|Oui
Connectivité
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|6
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
|Infrarouge
|Non
|Satellite
|Oui
Equipement
|Type de connecteur
|USB Type-C 3.2
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Capteur de reconnaissance faciale
|Reconnaissance faciale 2D
|Accéléromètre
|Oui
|Gyroscope
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Prise Jack
|Non
|Nombre de haut-parleurs
|2
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|152.8mm
|Largeur
|72mm
|Epaisseur
|8.6mm
|Poids
|197g
|Certification IP
|IP68
Les alternatives au Pixel 11 :
- Un écran plus grand et enfin en 120 Hz
- La luminosité irrésistible de l'écran
- Excellentes performances
- Excellent écran
- Performances globales
- One UI 8.5 et les agents IA
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