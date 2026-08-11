Le Samsung Galaxy Z Flip 8 est indéniablement un très bon smartphone pliant. Son problème, c'est qu'il n'est pas très intéressant, et même son fabricant ne semble pas très motivé pour le marketer comme il faudrait. Quasiment absent du site officiel ; éclipsé par le Fold 8 et son nouveau format tape-à-l'œil, le Flip 8 n'est qu'une remise à niveau trop sage d'un concept qui, s'il fonctionne bien, ne sait pas vraiment où il va.



Performant, mais perclus de problèmes de chauffe, il irrite par son incapacité à se renouveler. Samsung nous ressort encore et toujours les mêmes capteurs photo qu'il y a deux ans, fait à peine d'efforts sur l'autonomie et encore moins sur la recharge rapide.



La vérité est que ce Galaxy Z Flip 8 nous apparaît comme moins intéressant que son grand frère le Flip 7 sorti l'été dernier, et cela s'explique en grande partie par son prix. Lancé à partir de 1399€, le nouveau modèle ne donne pas de gages suffisant pour le préférer à celui de l'été dernier, trouvable autour des 800€.