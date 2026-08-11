Malgré un Galaxy Z Fold 8 qui attire tous les projecteurs grâce à son nouveau format innovant, Samsung lance ces jours-ci un évident successeur à son smartphone à clapet, le Galaxy Z Flip 8. Ça tombe bien : moi, ça fait littéralement des années que je n’ai pas pris de Samsung pliant en main. Les progrès sont-ils notables ?
Je ne suis pas le plus grand client des smartphones pliants. Je confesse n’en avoir jamais trop saisi l’intérêt pour mes propres usages. En revanche, de la galaxie d’appareils sur le marché, le Z Flip de Samsung a toujours eu ma préférence. C’est qu’il n’est pas trop différent d’un format que je connais déjà, tout en se présentant comme un smartphone léger et compact. Deux critères qui, chez moi, comptent beaucoup. Seulement, on parle ici d’un Samsung Galaxy Z Flip 8 vendu 100 € plus cher que son prédécesseur. Toute la question sera donc de savoir si les nouveautés justifient bien cette hausse de prix.
- Un format abouti, une pliure devenue quasiment invisible
- Écrans lumineux, colorés
- Efficace en photo en journée
- Les performances
- L'interface et les fonctions Galaxy AI
- Autonomie toujours juste
- Recharge trop lente
- Chauffe énormément
- Des capteurs photo recyclés d'il y a deux ans
- Prix en hausse
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte du Samsung Galaxy Z Flip 8
- Câble USB-C vers USB-C
Design : un pliant familier aux maigres nouveautés
Je préfère éviter de tourner autour du pot : le Galaxy Z Flip 8 est un clone quasi-parfait du Flip 7 de l’an dernier. Ses écrans font exactement la même taille, et il est tout simplement impossible de différencier leurs dimensions sans sortir le double décimètre. En fait, l’essentiel des progrès se porte ici sur la finesse record, avec seulement 6,1 mm une fois déplié, et le poids, qui atteint ici un plancher de 180 grammes (-8 grammes par rapport à l'an dernier).
Le dernier Flip que j’ai effectivement pris en main, c’était le 3. Autant dire que je suis assez impressionné par les progrès effectués par la marque sur la pliure à l’écran, que je peine même à distinguer une fois l’écran allumé. RAS non plus sous le doigt à l'utilisation. Si, comme moi, vous n’avez pas suivi toutes les évolutions des pliants, ça fait son petit effet, tout de même. En revanche, il est toujours très difficile de « trouver le truc » pour réussir à ouvrir le smartphone d’une main.
J’avoue avoir un peu de mal avec le placement des boutons sur la tranche droite. Le capteur d’empreintes est trop haut pour un usage confortable, et la réglette de volume l’est encore plus. Je recommande vraiment le choix du déverrouillage facial pour se faciliter la vie.
Comme son aîné, le Flip 8 est certifié IP48, ce qui signifie qu’il reste étanche pendant 30 minutes jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce, mais qu’il résiste mal aux poussières et autres particules fines d’une taille inférieure à 1 mm. Autrement dit, ce n’est toujours pas un grand fan de plage.
Écran : une dalle qui fait du surplace
Un écran 6,9 pouces à l'intérieur (17,5 cm de diagonale), un autre de 4,1 pouces en façade (10,4 cm), rien ne bouge de ce côté-là. On a toujours affaire à deux très bons panneaux OLED cadencés à 120 Hz, mais seul le principal est de type LTPO, ce qui garantit une adaptation en temps réel du taux d’échantillonnage. Rien qui se remarque à l'œil nu, notez bien.
Rien à signaler non plus côté luminosité. Les deux écrans jouent à armes égales, avec un pic lumineux autour des 2500 nits. Aucun problème de lisibilité à signaler donc, on peut lire confortablement ses notifs même en plein soleil et avec des lunettes de soleil opaques sur le nez.
Comme d’habitude avec Samsung, la saturation des couleurs est un poil exagérée, bien qu’elle soit fatalement aguicheuse. Mieux vaudra opter pour le profil « Naturel » dans les réglages pour retrouver quelque chose de plus, eh bien, naturel.
Performances : un Exynos très en forme
Samsung recycle le SoC de ses derniers Galaxy S26 sur ses nouveaux pliants. Point de Snapdragon à l'horizon, mais bien l'Exynos 2600, gravée en 2 nm. Une puce très capable, qui offre une navigation parfaitement fluide et une réactivité hors pair, mais qui donne aussi l’impression d’être à l’étroit dans le châssis extrafin du Galaxy Z Flip 8.
C’est un trait commun des formats poudrier de Samsung : la chauffe est rapide, présente, et parfois carrément gênante. Même si elle est concentrée sur la partie haute du smartphone (au niveau de l’écran externe), elle enraye méchamment les performances dès qu’une tâche un peu gourmande traîne en longueur. Le verdict est sans appel : sur le stress test de 3DMark, le Flip 8 repart avec un médiocre 50 % de stabilité.
Cela étant, le smartphone pliant ne se démonte pas, même sur les jeux les plus gourmands. Sur Neverness to Everness, le jeu se tient entre 40 et 60 images par seconde en qualité moyenne, moyennant une chauffe un peu gênante à la longue. Bon, il faut de toute façon dire que ce genre de format n’est pas particulièrement adapté aux longues sessions de jeu. Reste que le Flip 8 est relativement capable en la matière, même si le Fold 8 et Fold 8 Ultra font beaucoup, beaucoup mieux (merci la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5).
Interface : One UI 9 de toute beauté
Le Samsung Galaxy Z Flip 8 est, mine de rien, l’un des tout premiers smartphones du marché à être livré sous Android 17. Une version relativement mineure, par rapport aux avancées de la précédente version, qui se contente de quelques ajustements par-ci, par-là, de diverses optimisations, et ajoute toujours plus d’options de personnalisation et d’outils d’intelligence artificielle.
Rien de particulièrement neuf de ce côté-là si vous avez touché à un Samsung haut de gamme ces deux dernières années. Le Flip 8 regorge d’outils allant de la génération d’images à la traduction en temps réel pendant les appels, en passant par les réglementaires outils de rédaction, relecture et correction de textes. Gemini est naturellement de la partie, tout comme l’assistant maison Bixby (si c’est votre truc).
L’IA trouve aussi son intérêt en photo et en vidéo, notamment avec la fonction de retouche vocale (il suffit de décrire ce que l’on souhaite faire et le logiciel s’exécute), ou le cadrage ciblé sur un élément de vos vidéos. À mon sens, Samsung reste aujourd’hui leader en la matière. Utilisateur d’iPhone au quotidien, j’avoue jalouser l’efficacité de la gomme magique de One UI !
Malheureusement, et comme nous le regrettions déjà dans notre test du Galaxy Z Fold 8, la plupart des fonctions dites agentiques (qui agissent à notre place) ne sont pas encore disponibles en Europe, et restent sans horizon de sortie pour le moment.
Si vous venez d’un iPhone, sachez que l’une des grosses nouveautés d’Android 17 est justement un protocole de transfert de fichiers plus exhaustif, facilitant grandement la bascule d’une écurie à l’autre. Notez que le transfert depuis un appareil Android s’enrichit également, avec moins de déperditions dans les réglages notamment.
Enfin, et c’est désormais la norme pour le fabricant, le Galaxy Z Flip 8 sera maintenu à jour pendant sept ans. Cela concerne aussi bien les mises à niveau d’Android que les correctifs de sécurité. Le smartphone a beau être cher, il a au moins l’ambition d’être durable sur le plan logiciel.
Appareil photo : que de paresse
Faire du neuf avec du vieux, c’est un peu le motto de Samsung avec ce Flip 8. Je ne tombe alors pas de ma chaise en découvrant que le fabricant recycle à nouveau la configuration photo du Flip 7, laquelle était déjà resucée du Flip 6. On s’ennuie, non ?
La configuration photo du Samsung Galaxy Z Flip 8 :
- Grand-angle : 50 Mpx, 1/1,57"« , f/1,8, OIS ;
- Ultra grand-angle : 12 Mpx, 1/3,2" », f/2,2, 123º ;
- Selfie : 10 Mpx, 1/3,0", f/2,2
Grand-angle
Du classique, encore du classique. Le grand-angle de 50 mégapixels du Flip 8 fait un bon boulot pour capturer de chouettes photos souvenirs dans la vie de tous les jours. Le piqué est satisfaisant, les couleurs chatoyantes sans être criardes, et le contraste justement dosé pour donner à vos clichés un petit côté plus beau que nature.
Ultra grand-angle
Vous connaissez la chanson : on perd beaucoup en définition avec l’ultra grand-angle, et donc en finesse d’affichage. L’angle plus généreux permet naturellement de faire entrer plus de monde dans le cadre, mais les proportions y perdent un petit peu (même si la correction de distorsion est efficace).
Téléobjectif / Zoom
Pas de zoom au menu, mais un grossissement numérique qui reste relativement capable jusqu’en 4x. Au-delà, on perd beaucoup trop en détails, et la colorimétrie sort parfois des rails sans qu’on comprenne bien pourquoi (ce mode utilise le capteur grand-angle). On peut, techniquement, aller jusqu’à un zoom 10x mais les résultats ne sont pas à la hauteur. J’apprécie que Samsung se retienne de surutiliser l’IA pour lisser les détails. La sagesse, c’est aussi de reconnaître ses limites.
Photos de nuit
De nuit et en basse lumière, le grand-angle est capable, sans être remarquable. Il a besoin d’un long temps de pose pour garantir des résultats optimaux, ce qui écarte fatalement l’option de capturer des moments de vie, des personnes ou des objets mouvants. L’ultrawide, forcément, est encore plus limité dans l’exercice. Je ne recommande pas de l’utiliser dans les scénarios nocturnes.
Portraits et selfies
Les selfies sont l’un des points forts du Samsung Galaxy Z Flip 8, car il est très facile d’utiliser le capteur principal pour se tirer le portrait. Il suffit de fermer le smartphone, de le retourner, et de dire cheese. L’écran avant fait office de retour en temps réel pour le cadrage. On trouve bien une optique à l’intérieur (10 Mpx seulement), mais elle ne fait tout simplement pas le poids. En réalité, elle peut ne servir qu’au déverrouillage facial tant le gap de qualité est important avec l’appareil photo principal !
Vidéo
La vidéo reste l’un des points forts de Samsung, même sur le Flip 8. Que ce soit à l’ultrawide ou au grand-angle, et même en 4K à 60 fps, il n’y a presque rien à dire. Les vidéos sont riches, la dynamique est généreuse, les couleurs flamboyantes et la stabilisation toujours impeccable, même sans activer le mode super stabilisation !
Captation en 4K 60 images/s avec le capteur principal. ©Pierre Crochart pour Clubic
Captation en 4K 60 images/s avec le capteur ultra grand-angle. ©Pierre Crochart pour Clubic
Autonomie : encore et toujours de la charge à 25 watts
Recyclage encore et toujours avec une batterie maigrichonne de 4 300 mAh qui suffira la plupart du temps à vous tenir la journée, même si vous faites autre chose que d’écouter de la musique et scroller sur les réseaux. Pas aidé dans son autonomie par un processeur qui chauffe énormément, le Flip 8 n’est pas taillé pour l’endurance, mais n’est pas honteux pour autant.
Aucun progrès non plus du côté de la recharge ; le Samsung Galaxy Z Flip 8 en reste à une recharge filaire plafonnée à 25W et à 15W sans fil. On refait le plein en 1h30 environ.
Samsung Galaxy Z Flip 8 : Prix, disponibilité et concurrence
Le Samsung Galaxy Z Flip 8 est désormais disponible dans les coloris Rose, Graphite, Blanc et Vert d’eau (exclu Samsung.com), aux tarifs suivants :
- 12+256 Go : 1 299 € ;
- 12+512 Go : 1 399 €.
Comme déjà évoqué plus haut, c’est donc une hausse de 100 € sur toute la gamme par rapport au Samsung Galaxy Z Flip 7 de l’an dernier. Au même prix, on ne trouvera hélas que le Motorola Razr 70 Ultra avec un format à clapet. Autrement, il faudra vous tourner vers des smartphones plus conventionnels, comme les Samsung Galaxy S26+, l’iPhone 17 Pro ou le Google Pixel 11 Pro XL qui sera annoncé la semaine prochaine.
Samsung Galaxy Z Flip 8 : l’avis de Clubic
Le Samsung Galaxy Z Flip 8 est indéniablement un très bon smartphone pliant. Son problème, c'est qu'il n'est pas très intéressant, et même son fabricant ne semble pas très motivé pour le marketer comme il faudrait. Quasiment absent du site officiel ; éclipsé par le Fold 8 et son nouveau format tape-à-l'œil, le Flip 8 n'est qu'une remise à niveau trop sage d'un concept qui, s'il fonctionne bien, ne sait pas vraiment où il va.
Performant, mais perclus de problèmes de chauffe, il irrite par son incapacité à se renouveler. Samsung nous ressort encore et toujours les mêmes capteurs photo qu'il y a deux ans, fait à peine d'efforts sur l'autonomie et encore moins sur la recharge rapide.
La vérité est que ce Galaxy Z Flip 8 nous apparaît comme moins intéressant que son grand frère le Flip 7 sorti l'été dernier, et cela s'explique en grande partie par son prix. Lancé à partir de 1399€, le nouveau modèle ne donne pas de gages suffisant pour le préférer à celui de l'été dernier, trouvable autour des 800€.
- Un format abouti, une pliure devenue quasiment invisible
- Écrans lumineux, colorés
- Efficace en photo en journée
- Les performances
- L'interface et les fonctions Galaxy AI
- Autonomie toujours juste
- Recharge trop lente
- Chauffe énormément
- Des capteurs photo recyclés d'il y a deux ans
- Prix en hausse
Fiche technique Samsung Galaxy Z Flip 8
Résumé
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
|Capacité de la batterie
|4300 mAh
|Charge rapide
|Non
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx + 12 Mpx
Caractéristiques techniques
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 17
|Surcouche Android
|One UI 9
|Assistant vocal
|Gemini + Bixby
Affichage écran interne
|Taille de l'écran
|6.9 pouces
|Type d'écran
|Dynamic AMOLED 2X
|Définition de l'écran
|2520 x 1080 pixels
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Densité de pixels
|400 ppp
Affichage écran externe
|Taille de l'écran
|4.1 pouces
|Type d'écran
|Super AMOLED
|Définition de l'écran
|1048 x 948 pixels
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Densité de pixels
|342 ppp
Mémoire
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go
|Stockage extensible
|Non
Performance
|Processeur
|Exynos 2600
|Finesse de gravure
|2nm
|Nombre de cœurs CPU
|8 cœurs
|Fréquence CPU
|4.74GHz
|GPU
|Xclipse 960
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
Batterie
|Capacité de la batterie
|4300 mAh
|Recharge sans-fil
|Oui
|Charge rapide
|Non
Appareil Photo
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|3
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx + 12 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|10 Mpx
|Enregistrement vidéo
|4K60
|Stabilisateur caméra
|Optique et Numérique
|Ouverture objectif photo arrières
|f/1.8, f/2.2
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/2.2
|Zoom Optique
|Non
Réseau
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM, eSIM
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
|Compatible VoLTE
|Oui
Connectivité
|Wi-Fi
|Wi-Fi 7
|Bluetooth
|5.4
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
Equipement
|Type de connecteur
|USB-C
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Prise Jack
|Non
|Nombre de haut-parleurs
|2
Caractéristiques physiques
|Hauteur (Ouvert)
|166.9mm
|Hauteur (Plié)
|85.7mm
|Largeur (Ouvert)
|75.4mm
|Largeur (Plié)
|75.4mm
|Epaisseur (Ouvert)
|6.1mm
|Epaisseur (Plié)
|13.1mm
|Poids
|180kg
|Certification IP
|IP48
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