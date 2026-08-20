Google recycle la plupart des capteurs de sa génération précédente. En fait, seul l'ultrawide semble avoir été modifié. Il est à peine plus grand que l'an dernier. Pour le reste, il faudra surtout compter sur des optimisations logicielles diverses, comme cela est souvent le cas chez Google. Côté zoom, la fonction Super Zoom Pro passe cette année de 100x à 120x. Vous l'aurez deviné : l'IA joue plus que jamais un rôle dans cette histoire.

Enfin, Google communique beaucoup sur le nouveau mode "Capture magique". En clair, il s'agit d'une troisième voie, intercalée entre la photo et la vidéo. Le smartphone va capturer une vidéo, puis laisser l'IA mouliner les rushs pour en extraire ce qu'il juge être les meilleurs plans fixes, qu'il exportera ensuite comme des photos. C'est assez malin sur le papier (on a juste à laisser tourner le smartphone sans trop se préoccuper du rendu), mais le résultat laisse à désirer en termes de qualité optique. J'ai trouvé les clichés moins intéressants que si j'avais simplement pris une photo. J'imagine toutefois que, dans certains scénarios, ce mode trouvera facilement ses adeptes.