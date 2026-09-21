Quelques semaines seulement après le lancement de ses nouveaux pliants, Samsung nous revient déjà avec une référence nettement moins enthousiasmante : le Galaxy S26 FE. Dans une autre vie, on appelait ça un « milieu de gamme ». Mais, désormais affiché à 800 €, le terme a-t-il encore le moindre sens ?
Samsung a officialisé des hausses de prix généralisées sur tous ses smartphones avec les Galaxy S26 et, depuis, aucune référence n’y échappe. Pas ses flagships, pas ses pliants, pas ses milieux de gamme Galaxy A… et surtout pas le Galaxy S26 FE, qui se présente aujourd’hui à nous avec une étiquette 50 € plus élevée que l’année dernière. Pourtant, ses nouveautés peuvent se compter sur les doigts d’une seule main… qu'on n’aurait même pas besoin de déplier.
- Le design simple et tout en finesse
- Les performances musclées
- Un logiciel clean, très nombreuses fonctions exclusives
- Les photos au capteur principal
- Encore plus cher que l'an dernier pour toujours moins de nouveautés
- Luminosité un peu juste en extérieur et en plein soleil
- Trop peu de progrès en autonomie
- Des capteurs encore et toujours recyclés (de 2023 !)
- Tout simplement trop cher pour ce qu'il est
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Design : tout pour le recyclage
On ne l’avait pas vu venir (c’est faux), le Samsung Galaxy S26 FE reprend, quasiment à l’identique, le design du S25 FE de l’an dernier. Seule différence notable ? Le nouveau plateau sur lequel sont intégrés les trois capteurs photo arrière, qui crée une plateforme les mettant plutôt bien en avant. En termes de dimension et de poids, on est dans des ordres de grandeur tout à fait similaires.
Je regrette tout particulièrement que Samsung n’ait fait aucun effort pour masquer le vilain menton de son smartphone « milieu de gamme ». La bordure inférieure de l’écran est en effet plus épaisse que les autres. Un détail que je n’avais pas remarqué depuis fort longtemps sur des smartphones aussi onéreux. Cela étant, j’apprécie la finesse et la légèreté du produit, même si je trouve le S26 FE un peu trop large pour un usage tout à fait confortable à une main.
Protégé par un verre Gorilla Glass Victus+, et cerclé d’aluminium, le S26 FE est certifié IP68 et ne craint donc pas les immersions accidentelles, pour peu qu’elles soient brèves, évidemment.
Écran : un écran copié-collé
Il n’y a strictement rien à dire de nouveau sur l’écran du Galaxy S26 FE. Nada, que t’chi. Il s’agit toujours d’une dalle AMOLED de 6,7", Full HD, pouvant atteindre une fréquence de 120 Hz et une luminosité théorique de 1900 nits. Pas franchement éblouissant. D’ailleurs, en extérieur, la réflectance de la dalle et sa luminosité assez modeste peuvent rendre l’écran assez difficile à lire quand le soleil donne.
Comme d’habitude avec Samsung, les couleurs sont toujours un peu trop saturées et manquent de naturel. J’ai également trouvé la température de l’afficheur un peu froide, aux tons bleutés. J’ai rapidement activé l’adaptation automatique de la température afin de ne plus faire une fixette sur cette calibration un peu lapidaire.
Performances : un smartphone rapide et polyvalent
Le S26 FE hérite de la puce maison Exynos 2500, jusqu’ici cantonnée aux Samsung Galaxy Z Flip 7. Il s’agit d’une puce gravée en 3 nm, au CPU doté de 10 cœurs, qui ne rechigne devant aucune tâche et offre une vitesse d’exécution tout à fait remarquable. Un vrai SoC flagship, en quelque sorte, qui m’a donné entière satisfaction durant mon test. Je regrette simplement une tendance à la chauffe assez prononcée, mais les benchmarks attestent que le throttling est relativement modéré. Plus, en tout cas, que sur les tout récents Pixel 11 Pro — de loin les pires élèves que j’ai vus depuis longtemps sur ce point.
Concrètement, à part quand le mode économie d’énergie se déclenche lorsque la batterie faiblit, le S26 FE est un smartphone parfaitement réactif, et tout à fait à l'aise en jeu. On peut profiter de longues sessions de jeux gourmands comme NTE avec un framerate élevé, sans trop rogner sur l’aspect visuel.
Interface : de l’IA en pagaille
Je sors juste du test du Samsung Galaxy Z Flip 8. Autant vous dire que l’aspect logiciel n’est pas bien différent sur ce modèle de milieu de gamme. On profite naturellement de la toute dernière mouture de la surcouche maison, One UI 9, basée sur Android 17. Comme les autres Galaxy S et Z, ce FE bénéficiera de sept ans de mises à jour et correctifs de sécurité.
Ce qui fait sortir One UI du lot, c’est la véritable montagne d’outils d’intelligence artificielle à notre disposition. Outre les habituelles fonctionnalités d’aide à la rédaction, la relecture et la traduction, on compte aussi nombre de fonctions de retouche photo, permettant de gommer certains éléments importuns, de déplacer votre sujet, ou évidemment de réinventer totalement son look avec divers prompts. La bonne idée pour la confidentialité, c’est d’avoir inclus un interrupteur permettant d’empêcher la suite Galaxy AI de communiquer avec des serveurs distants. En l’activant, les outils d’IA seront exécutés localement, ce qui est plus safe, mais également plus lent, et très intense pour le processeur. En d’autres termes, la confidentialité se paie au prix d’un smartphone qui chauffe beaucoup, et dont la batterie fond comme neige au soleil. Par ailleurs, on s’en rend vite compte : de très nombreux outils (notamment de retouche photo) ne peuvent tout simplement pas fonctionner localement, et le système passera son temps à nous encourager à désactiver le traitement local.
Du reste, on ne manque de rien sur le Galaxy S26 FE. Il s’agit d’un smartphone moderne, qui intègre toutes les dernières fonctionnalités à la mode, et qui continuera d’en recevoir de nouvelles à chaque nouvelle mise à jour. C’est aussi ça qu’on achète avec le Galaxy S26 FE, un suivi logiciel irréprochable.
Appareil photo : devinez quoi ? Rien n’a changé
Ça commence à ressembler à une running joke, mais Samsung recycle ENCORE la même configuration photo que l’an dernier. Pour rappel, elle-même est héritée du Galaxy S23 FE, sorti en 2023 ! Cela fait trois ans que Samsung n’a même pas donné un petit coup de peinture fraîche à la partie photo de son FE. Ce n’est pas sérieux, a fortiori quand le nouveau modèle est vendu 100 € plus cher.
La configuration photo du Samsung Galaxy S26 FE :
- Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.57", f/1.8, OIS
- Ultra grand-angle : 12 Mpx, f/2.2
- Téléobjectif 3x : 8 Mpx, 1/4.4", f/2.4
- Selfie : 12 Mpx, f/2.2
Grand-angle
Le capteur principal du S26 FE est daté, et les coutures commencent à se voir. Pris en tant que tel, il n’est pas vilain et se montre capable de capturer des photos propres, bien exposées, avec un niveau de détail correct. Mais, encore une fois, pour 800 €, ce n’est plus suffisant. Le piqué n'est intéressant qu’au centre de l’image, les couleurs manquent de précision, et l’affichage plein écran sur un moniteur montre d’évidentes lacunes sur la finesse des captures. C’est donc correct, mais sans éclat particulier.
Ultra grand-angle
Sans surprise aucune, l’ultra grand-angle n’est pas mieux loti, au contraire. Les couleurs n’ont plus grand-chose à voir avec celles du grand-angle ; le niveau de détail est particulièrement pauvre, et le piqué est aux abonnés absents une fois sorti de la zone centrale. On ne pouvait de toute façon pas s’attendre à mieux avec un appareil photo aussi modeste.
Téléobjectif / Zoom
Le téléobjectif du Galaxy S26 FE n’est pas uniquement minuscule (1/4.4" !), il est aussi le plus maigrement défini de la configuration photo. Même le capteur selfies à l’avant est mieux loti. Avec seulement 8 mégapixels au compteur, il ne faut pas s’attendre à des miracles. Le zoom est correct en 3x, en pleine journée, et c’est à peu près tout. Ne vous imaginez pas tirer parti du zoom 30x que l’interface de l’application caméra se plaît pourtant à vous mettre sous les doigts. Le résultat est systématiquement décevant.
Photos de nuit
Dans les scénarios nocturnes, seul le grand-angle s’en sort avec les honneurs. Pas étonnant : c’est à la fois le capteur le mieux défini, le plus grand, et dont l’objectif ouvre le plus grand. Les images restent assez brouillonnes, mais pour peu qu’on soit en capacité de rester immobile pendant la pose, on peut retomber sur nos pattes. L’ultrawide et le zoom, eux, ne sont pas du tout faits pour ce genre de clichés.
Portraits et selfies
Pour les portraits, je recommande en premier lieu l’utilisation du capteur principal en raison de sa meilleure facture. Avec ses 8 mégapixels et sa taille ridicule, le téléobjectif rend rarement justice à vos sujets. Il rate même souvent son focus dès que la lumière est un peu trop faible (ce qui peut arriver en journée, c’est vous dire).
Le module photo avant ne brille pas par son piqué et sa précision, mais il reste assez correct pour des selfies au débotté. J’apprécierais toutefois qu’on en finisse avec les capteurs de 12 mégapixels sur des smartphones vendus 800 € et plus.
Vidéo
Sur le papier, le Galaxy S26 FE peut filmer en 8K à 30 images par seconde grâce à de l’upscaling. Un peu gadget, si vous voulez mon avis. Le résultat visuel est bien meilleur si vous vous en tenez à de la 4K, même à 60 FPS. Le tone mapping est plus heureux, les couleurs ressortent davantage, et la stabilisation figure parmi les points forts du produit. Pour le téléobjectif et l’ultrawide, il faudra se contenter, au mieux, de la 4K à 30 FPS (ou les fuir, ce que je conseille dans tous les cas).
Autonomie : un smartphone qui manque de souffle
Serez-vous surpris d’apprendre que le S26 FE n’apporte aucune nouveauté sur la batterie ou la recharge, par rapport au Galaxy S25 FE ? Je me disais aussi. On repart donc avec le même accu de 4900 mAh que l’an dernier, rechargeable à 45W en filaire et à 15W sans fil (Qi2). Pendant mon test, j’ai rarement pu dépasser la journée d’utilisation en usage mixte, ou alors dans un mouchoir de poche (il me restait autour des 20 % le lendemain matin). On remarque toutefois un léger progrès sans doute attribuable à quelques optimisations logicielles, mais le smartphone s’en sort particulièrement mal sur le benchmark de référence PCMark, en s’éteignant au terme de 12h30 seulement. Pour vous dire, même le pliant Galaxy Z Flip 8 offre une heure de plus sur le même test.
Pour la recharge, il faut compter environ 1h15 sur secteur pour reprendre des couleurs.
Samsung Galaxy S26 FE : prix, disponibilité et concurrence
Le Samsung Galaxy S26 FE est désormais disponible dans les coloris Bleu, Graphite et Vert d’eau. Comme abordé tout au long de ce test, il est vendu 50 € plus cher que son prédécesseur, à partir de 799 € pour 8+128 Go, et 899 € pour 8+256 Go.
À ce prix, le plus gros concurrent du Galaxy S26 FE… C’est le Galaxy S26 tout court. Aujourd’hui, le dernier haut de gamme du fabricant peut se dénicher autour des 600 €. On retient aussi le Xiaomi 17T Pro, qui fait très mal cette année, ainsi que le OnePlus 15 qui reste une référence chouchou pour l’auteur de ces lignes. Les Google Pixel 10 de l’an dernier sont aussi des options solides à considérer, voire les Pixel 11 si les prix ont déjà commencé à baisser.
Samsung Galaxy S26 FE : l’avis de Clubic
Ça devient difficile de ne pas être tout simplement méchant avec ces constructeurs qui se sentent pousser des ailes à nous proposer des smartphones toujours plus chers mais toujours moins novateurs. Aujourd’hui, à son prix de lancement de 799€, je ne trouve tout simplement aucun intérêt au Samsung Galaxy S26 FE. Heureusement pour lui, les mobiles du géant coréen ont tendance a décoter rapidement. Autour des 550€, c’est indéniablement un très bon produit, à l’aise dans tout… même si on peste encore sur cette autonomie qui fait du surplace, et plus encore sur ces capteurs photo recyclés ad nauseam.
Le Samsung Galaxy S26 FE est symptomatique de l’état du marché des smartphones en 2026 : des économies de bout de chandelle pour les fabricants, et des hausses de prix substantielles pour les consommateurs. Comment peut-on décemment qualifier ce modèle “FE” de milieu de gamme, alors qu’il coûte, au jour où sont écrites ces lignes, plus cher qu’un Galaxy S26 premium ? Ce n’est pas sérieux.
- Le design simple et tout en finesse
- Les performances musclées
- Un logiciel clean, très nombreuses fonctions exclusives
- Les photos au capteur principal
- Encore plus cher que l'an dernier pour toujours moins de nouveautés
- Luminosité un peu juste en extérieur et en plein soleil
- Trop peu de progrès en autonomie
- Des capteurs encore et toujours recyclés (de 2023 !)
- Tout simplement trop cher pour ce qu'il est
Fiche technique Samsung Galaxy S26 FE
Résumé
|Taille de l'écran
|6.7 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go
|Mémoire vive (RAM)
|8 Go
|Capacité de la batterie
|4900 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx
Caractéristiques techniques
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 17
|Surcouche Android
|One UI 9
|Assistant vocal
|Google Gemini, Samsung Bixby
Affichage
|Taille de l'écran
|6.7 pouces
|Type d'écran
|Dynamic AMOLED 2x
|Définition de l'écran
|2340 x 1080 pixels
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Densité de pixels
|385 ppp
|Écran HDR
|Oui
Mémoire
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go
Performance
|Processeur
|Exynos 2500
|Finesse de gravure
|3nm
|Nombre de cœurs CPU
|10 cœurs
|Fréquence CPU
|3.3GHz
|GPU
|Xclipse 950
|Mémoire vive (RAM)
|8 Go
Batterie
|Capacité de la batterie
|4900 mAh
|Recharge sans-fil
|Oui
|Charge rapide
|Oui
|Puissance de la charge rapide
|45W
Appareil Photo
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|4
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|12 Mpx
|Enregistrement vidéo
|8K30, 4K60
|Stabilisateur caméra
|Optique et Numérique
|Ouverture objectif photo arrières
|f/1.8 ; f/2.2 ; f/2.4
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/2.2
|Zoom Optique
|3x
Réseau
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM, eSIM
|Nombre total eSIM
|2
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
Connectivité
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6e
|Bluetooth
|5.4
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
Equipement
|Type de connecteur
|USB-C
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Prise Jack
|Non
|Nombre de haut-parleurs
|2
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|161.6mm
|Largeur
|76.9mm
|Epaisseur
|7.4mm
|Poids
|193g
|Certification IP
|IP68