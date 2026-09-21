Ce qui fait sortir One UI du lot, c’est la véritable montagne d’outils d’intelligence artificielle à notre disposition. Outre les habituelles fonctionnalités d’aide à la rédaction, la relecture et la traduction, on compte aussi nombre de fonctions de retouche photo, permettant de gommer certains éléments importuns, de déplacer votre sujet, ou évidemment de réinventer totalement son look avec divers prompts. La bonne idée pour la confidentialité, c’est d’avoir inclus un interrupteur permettant d’empêcher la suite Galaxy AI de communiquer avec des serveurs distants. En l’activant, les outils d’IA seront exécutés localement, ce qui est plus safe, mais également plus lent, et très intense pour le processeur. En d’autres termes, la confidentialité se paie au prix d’un smartphone qui chauffe beaucoup, et dont la batterie fond comme neige au soleil. Par ailleurs, on s’en rend vite compte : de très nombreux outils (notamment de retouche photo) ne peuvent tout simplement pas fonctionner localement, et le système passera son temps à nous encourager à désactiver le traitement local.