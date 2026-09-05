Avec le Pixel 11 Pro Fold, Google savait exactement ce qu'il voulait. Il l'a fait et il a accepté d'en payer le prix (dans tous les sens du terme).

Ses deux écrans sont superbes, lumineux, et le pli central se fait oublier en usage courant. Son processeur neuronal fait presque le double de son prédécesseur, ce qui place l'IA embarquée à un niveau que peu de concurrents atteignent. Son nouveau module photo principal remet la partie photographique à niveau. Il est plus fin et plus léger que l'an dernier sans avoir perdu une minute d'autonomie.

Tout n’est pas rose pour autant. La recharge filaire stagne à 30 watts quand un Honor Magic V6 encaisse 80W. Le SoC perd la moitié de sa puissance passé la première minute de charge lourde, faute d’embarquer une chambre à vapeur comme les autres Pixel 11. L'ultra grand-angle et le téléobjectif traînent des capteurs inchangés depuis plusieurs générations. Et même s’ils ne sont pas mauvais, ils commencent à accuser leur âge. Et surtout, les fonctions IA les plus séduisantes ne sont pas disponibles en France. Ça la fout mal pour un smartphone précisément vendu pour cela.

Faut-il craquer ? Si vous possédez un Pixel 10 Pro Fold, très clairement non : gardez-le encore au moins un an, voire deux (après tout, il bénéficie de sept ans de mises à jour, pourquoi ne pas en profiter ?). Si vous cherchez un pliant équilibré, agréable à vivre et suivi pendant sept ans, le Pixel 11 Pro Fold reste une excellente pioche à 1 999€, malgré un prix en augmentation de 100€. Mais si l'autonomie, la recharge et la puissance brute figurent en tête de votre liste, allez plutôt voir du côté du Honor Magic V6, qui fait mieux sur ces trois points… tout en étant bien moins cher !