Alors quoi de neuf, sur iOS 27 ? Pas grand-chose, très honnêtement. On trouve désormais un indispensable réglage permettant d’ajuster finement l’intensité du flou de Liquid Glass ; mais aussi et surtout une poignée de nouveautés dédiées à la photo. Reframe permet notamment de recadrer une photographie en faisant varier son angle de vue. En résulte une image forcément simulée, qui peut flirter avec du slop selon la quantité de choses à l'écran, mais qui peut aussi donner des résultats plutôt sympas selon les cas d’usage. Plus important : la gomme magique s’améliore et donne enfin satisfaction… La plupart du temps. On reste à des encablures de ce qu’est capable de faire Google ou Samsung, mais on peut désormais faire disparaître de vilains détails des images, et localement avec ça. Notez que cette nouveauté n’est en aucun cas réservée aux iPhone 18 Pro, et fonctionne sur tous les iPhone à partir du 15 Pro. La tâche s’effectuera tout juste plus rapidement sur le nouveau modèle.