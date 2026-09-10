Apple n’invente d’ailleurs pas le principe : le Nokia N86 proposait déjà trois ouvertures physiques en 2009, et Samsung équipait ses Galaxy S9 et S9+ d’une double ouverture en 2018. Depuis, les mécanismes se sont perfectionnés, avec notamment le diaphragme à réglage continu de f/1,63 à f/4 du Xiaomi 14 Ultra. Et la fonction n’appartient pas au passé : les Honor Magic7 Pro et Huawei Pura 80 Ultra disposent eux aussi d’une ouverture physique variable sur leur caméra principale. Une première pour l’iPhone, donc, mais certainement pas pour la photographie mobile.