Le Samsung Galaxy S26 Ultra fait partie des smartphones Android les plus polyvalents du moment. Pour le Black Friday, Amazon fait passer son prix de 1 569 euros à 1 099 euros.
Le Samsung Galaxy S26 Ultra est le modèle le plus ambitieux de la gamme du constructeur coréen. Il mise sur une fiche technique solide, avec une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, un grand écran AMOLED de 6,9 pouces, un quadruple module photo et un stylet S Pen intégré. Mais cette génération de smartphone apporte quelques nouveautés bienvenues, comme le filtre de confidentialité intégré à l'écran et une recharge rapide convaincante. Si vous cherchez un nouveau smartphone aussi puissant qu'élégant, l'offre du Black Friday sur Amazon est intéressante puisque le Galaxy S26 Ultra perd 470 euros jusqu'à la fin du mois de novembre 2026.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S26 Ultra ?
- Son écran qui protège votre vie privée : sa dalle propose le Privacy Display, un filtre qui réduit l'angle de vision pour empêcher les gens autour de vous de lire par-dessus votre épaule.
- Son appareil photo polyvalent qui permet de s'adapter à quasiment toutes les situations, que ce soit les images ou les vidéos.
- Sa longévité : entre la puce, les 12 Go de RAM et les 7 ans de mises à jour promis, Samsung mise sur le long terme.
Un smartphone taillé pour la photo, la vidéo et la productivité
Avec son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces en définition QHD+, son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz et son Privacy Display, le Galaxy S26 Ultra offre un excellent confort pour consulter des contenus, travailler ou utiliser votre smartphone dans les transports sans exposer vos informations personnelles. Son Snapdragon 8 Elite Gen 5 épaulé par 12 Go de RAM lui permet d'être à l'aise quasiment tout le temps, même si les performances diminuent si vous le sollicitez trop longtemps.
Sa batterie de 5 000 mAh permet de tenir une journée complète avant de passer par la case charge filaire de 60 W ou sans fil de 25 W. Les amateurs de photographie profitent d'un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et deux téléobjectifs avec des zooms optiques 3x et 5x. Les vidéastes, eux, peuvent filmer en 8K et profiter des formats LOG et AV422 HQ. Enfin, le S Pen intégré, les fonctions Galaxy AI, la certification IP68 et les sept années de mises à jour promises par Samsung en font un appareil complet, malgré un gabarit imposant de 214 g, l'absence de Bluetooth sur le stylet et un chargeur secteur non fourni.
Un concurrent sérieux face aux meilleurs smartphones haut de gamme
Le Galaxy S26 Ultra a de sérieux arguments face à ces concurrents, notamment son stylet S Pen, son Privacy Display et sa polyvalence, mais le Xiaomi 17 Ultra et l'Oppo Find X9 Ultra peuvent séduire davantage les amateurs de photographie et de grande autonomie. Le modèle de Samsung reste notamment pénalisé par sa batterie de 5 000 mAh et par une baisse des performances en charge prolongée, deux concessions à prendre en compte face aux autres flagships.
✅ Les points forts
- Les qualités de son écran
- La fonction Privacy Display
- Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 avec 12 Go de RAM
- Le module photo
- La recharge filaire 60 W et 25 W en sans fil
- Le S Pen intégré
❌ Les limites
- Son design proche des générations précédentes
- La batterie de 5 000 mAh ne progresse pas
- Les baisses de fréquence du processeur
- Le zoom numérique qui perd en détails au-delà du 30x
- Pas de chargeur intégré
Grâce au Black Friday, le Samsung Galaxy S26 Ultra passe de 1 569 € à 1 099 € sur Amazon
À 1 099 euros contre 1 569 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S26 Ultra est une proposition intéressante. Cette baisse de 470 euros permet de profiter d'un haut de gamme complet et polyvalent. Ce n'est pas pour rien qu'il a obtenu 9/10 avec le label Prix d'excellence décerné par la rédaction.
Il faut toutefois garder en mémoire que son autonomie ne progresse pas vraiment, que son design reste assez conservateur et que ses performances diminuent lors des usages intensifs. Si vous avez déjà un Galaxy S25 Ultra, le changement n'est pas indispensable. Si ce n'est pas le cas, cette remise le rend plus facile à envisager.
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