Avec son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces en définition QHD+, son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz et son Privacy Display, le Galaxy S26 Ultra offre un excellent confort pour consulter des contenus, travailler ou utiliser votre smartphone dans les transports sans exposer vos informations personnelles. Son Snapdragon 8 Elite Gen 5 épaulé par 12 Go de RAM lui permet d'être à l'aise quasiment tout le temps, même si les performances diminuent si vous le sollicitez trop longtemps.

Sa batterie de 5 000 mAh permet de tenir une journée complète avant de passer par la case charge filaire de 60 W ou sans fil de 25 W. Les amateurs de photographie profitent d'un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et deux téléobjectifs avec des zooms optiques 3x et 5x. Les vidéastes, eux, peuvent filmer en 8K et profiter des formats LOG et AV422 HQ. Enfin, le S Pen intégré, les fonctions Galaxy AI, la certification IP68 et les sept années de mises à jour promises par Samsung en font un appareil complet, malgré un gabarit imposant de 214 g, l'absence de Bluetooth sur le stylet et un chargeur secteur non fourni.