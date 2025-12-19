Les deux processeurs partagent le modem Snapdragon X80 5G (10 Gbps en téléchargement), le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0. Le stockage diffère : UFS 4.1 pour le 8 Gen 5, UFS 4.0 pour le 8 Elite, une évolution aux gains pratiques limités pour l'utilisateur.

Les données techniques indiquent que le Snapdragon 8 Gen 5 se positionne comme une alternative au 8 Elite, avec des performances CPU inférieures mais des cœurs de génération plus récente et un ISP (système de gestion d'image) amélioré. Ce positionnement suggère une segmentation tarifaire, le 8 Gen 5 étant probablement destiné aux smartphones premium situés en dessous du segment ultra-haut de gamme occupé par le 8 Elite.