Qualcomm a créé une confusion en annonçant le Snapdragon 8 Elite puis le Snapdragon 8 Gen 5. Les benchmarks révèlent un positionnement contre-intuitif : la puce la plus récente n'est pas la plus performante.

Le Snapdragon 8 Gen 5 se montre moins performant que le 8 Elite. ©Qualcomm

Qualcomm a annoncé une puce Snapdragon 8 Elite l'an dernier. Lors de la présentation de son Snapdragon 8 Gen 5, on s'étonne que les performances de la nouvelle puce soient en réalité moindres. Le Snapdragon 8 Gen 5 est à la traine face à une puce de 2024. Comment expliquer ça ?

Une stratégie de nom intrigante

Lors de la présentation du Snapdragon 8 Gen 5 en novembre 2025, Qualcomm a choisi de comparer sa nouvelle puce au Snapdragon 8 Gen 3, une référence datant de deux ans. Mais Qualcomm n'a pas comparé son nouveau processeur avec la puce Snapdragon 8 Elite, le constructeur aurait-il quelque chose à nous cacher ?

Le Snapdragon 8 Gen 5 intègre des cœurs Oryon de troisième génération, tandis que le 8 Elite embarque des cœurs Oryon de deuxième génération. Cette progression ne se traduit toutefois pas par des performances supérieures.

Benchmarks des deux puces

Les scores Geekbench disponibles proviennent du OnePlus 15R (Snapdragon 8 Gen 5) et du Realme GT 7 Pro (Snapdragon 8 Elite). En single-core, le 8 Elite atteint 3 122 points contre 2 784 pour le 8 Gen 5, soit un écart de 12% au bénéfice de la puce plus ancienne. En multi-core, la différence se réduit à 2% : 9 507 points pour le 8 Elite contre 9 329 pour le 8 Gen 5.

BenchmarkSnapdragon 8 Gen 5Snapdragon 8 EliteÉcart
Geekbench Single-core2 7843 122-10,8 %
Geekbench Multi-core9 3299 507-1,9 %

Ces résultats s'expliquent par les fréquences des puces. Le Snapdragon 8 Elite dispose de deux cœurs performants cadencés à 4,32 GHz et six cœurs efficients à 3,53 GHz. Le 8 Gen 5 affiche des fréquences inférieures : 3,8 GHz pour les cœurs prime et 3,32 GHz pour les cœurs performance. La différence atteint 520 MHz sur les cœurs performants, soit une réduction de 12%.

SpécificationSnapdragon 8 Gen 5Snapdragon 8 Elite
Cœurs performants (fréquence)2 x 3,8 GHz (Oryon 3e gen)2 x 4,32 GHz (Oryon 2e gen)
Cœurs efficients (fréquence)6 x 3,32 GHz (Oryon 3e gen)6 x 3,53 GHz (Oryon 2e gen)
Fréquence RAM maxiJusqu'à 4,8 GHzJusqu'à 5,3 GHz
Processus de gravureN3P (3 nm)N3E (3 nm)

La mémoire constitue un autre facteur qui permet de différencier les deux puces. Le 8 Elite supporte la LPDDR5X jusqu'à 5,3 GHz, contre "seulement" 4,8 GHz pour le 8 Gen 5. Cette bande passante inférieure de 9,4% peut affecter les performances dans les tâches gourmandes en accès mémoire.

GPU et traitement d'image : des compromis techniques

Qualcomm n'a pas officiellement identifié le GPU du Snapdragon 8 Gen 5. Selon des sources non confirmées, il s'agirait d'un Adreno 840 avec fréquence réduite et architecture GPU simplifiée. Le Snapdragon 8 Elite intègre un Adreno 830. Sans benchmarks graphiques comparatifs, le comparatif des performances GPU reste indéterminée.

Le Snapdragon 8 Elite affiche de solides performances. ©Qualcomm

Le traitement d'image présente des caractéristiques divergentes. Le 8 Gen 5 dispose d'un ISP 20 bits, contre 18 bits pour le 8 Elite, ce qui permet théoriquement une plage dynamique étendue. En revanche, le 8 Gen 5 limite l'enregistrement vidéo à 4K/120fps, alors que le 8 Elite supporte le 8K/30fps.

Connectivité et stockage

Les deux processeurs partagent le modem Snapdragon X80 5G (10 Gbps en téléchargement), le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0. Le stockage diffère : UFS 4.1 pour le 8 Gen 5, UFS 4.0 pour le 8 Elite, une évolution aux gains pratiques limités pour l'utilisateur.

Les données techniques indiquent que le Snapdragon 8 Gen 5 se positionne comme une alternative au 8 Elite, avec des performances CPU inférieures mais des cœurs de génération plus récente et un ISP (système de gestion d'image) amélioré. Ce positionnement suggère une segmentation tarifaire, le 8 Gen 5 étant probablement destiné aux smartphones premium situés en dessous du segment ultra-haut de gamme occupé par le 8 Elite.

