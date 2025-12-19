Qualcomm a créé une confusion en annonçant le Snapdragon 8 Elite puis le Snapdragon 8 Gen 5. Les benchmarks révèlent un positionnement contre-intuitif : la puce la plus récente n'est pas la plus performante.
Qualcomm a annoncé une puce Snapdragon 8 Elite l'an dernier. Lors de la présentation de son Snapdragon 8 Gen 5, on s'étonne que les performances de la nouvelle puce soient en réalité moindres. Le Snapdragon 8 Gen 5 est à la traine face à une puce de 2024. Comment expliquer ça ?
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Une stratégie de nom intrigante
Lors de la présentation du Snapdragon 8 Gen 5 en novembre 2025, Qualcomm a choisi de comparer sa nouvelle puce au Snapdragon 8 Gen 3, une référence datant de deux ans. Mais Qualcomm n'a pas comparé son nouveau processeur avec la puce Snapdragon 8 Elite, le constructeur aurait-il quelque chose à nous cacher ?
Le Snapdragon 8 Gen 5 intègre des cœurs Oryon de troisième génération, tandis que le 8 Elite embarque des cœurs Oryon de deuxième génération. Cette progression ne se traduit toutefois pas par des performances supérieures.
Benchmarks des deux puces
Les scores Geekbench disponibles proviennent du OnePlus 15R (Snapdragon 8 Gen 5) et du Realme GT 7 Pro (Snapdragon 8 Elite). En single-core, le 8 Elite atteint 3 122 points contre 2 784 pour le 8 Gen 5, soit un écart de 12% au bénéfice de la puce plus ancienne. En multi-core, la différence se réduit à 2% : 9 507 points pour le 8 Elite contre 9 329 pour le 8 Gen 5.
|Benchmark
|Snapdragon 8 Gen 5
|Snapdragon 8 Elite
|Écart
|Geekbench Single-core
|2 784
|3 122
|-10,8 %
|Geekbench Multi-core
|9 329
|9 507
|-1,9 %
Ces résultats s'expliquent par les fréquences des puces. Le Snapdragon 8 Elite dispose de deux cœurs performants cadencés à 4,32 GHz et six cœurs efficients à 3,53 GHz. Le 8 Gen 5 affiche des fréquences inférieures : 3,8 GHz pour les cœurs prime et 3,32 GHz pour les cœurs performance. La différence atteint 520 MHz sur les cœurs performants, soit une réduction de 12%.
|Spécification
|Snapdragon 8 Gen 5
|Snapdragon 8 Elite
|Cœurs performants (fréquence)
|2 x 3,8 GHz (Oryon 3e gen)
|2 x 4,32 GHz (Oryon 2e gen)
|Cœurs efficients (fréquence)
|6 x 3,32 GHz (Oryon 3e gen)
|6 x 3,53 GHz (Oryon 2e gen)
|Fréquence RAM maxi
|Jusqu'à 4,8 GHz
|Jusqu'à 5,3 GHz
|Processus de gravure
|N3P (3 nm)
|N3E (3 nm)
La mémoire constitue un autre facteur qui permet de différencier les deux puces. Le 8 Elite supporte la LPDDR5X jusqu'à 5,3 GHz, contre "seulement" 4,8 GHz pour le 8 Gen 5. Cette bande passante inférieure de 9,4% peut affecter les performances dans les tâches gourmandes en accès mémoire.
GPU et traitement d'image : des compromis techniques
Qualcomm n'a pas officiellement identifié le GPU du Snapdragon 8 Gen 5. Selon des sources non confirmées, il s'agirait d'un Adreno 840 avec fréquence réduite et architecture GPU simplifiée. Le Snapdragon 8 Elite intègre un Adreno 830. Sans benchmarks graphiques comparatifs, le comparatif des performances GPU reste indéterminée.
Le traitement d'image présente des caractéristiques divergentes. Le 8 Gen 5 dispose d'un ISP 20 bits, contre 18 bits pour le 8 Elite, ce qui permet théoriquement une plage dynamique étendue. En revanche, le 8 Gen 5 limite l'enregistrement vidéo à 4K/120fps, alors que le 8 Elite supporte le 8K/30fps.
Connectivité et stockage
Les deux processeurs partagent le modem Snapdragon X80 5G (10 Gbps en téléchargement), le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0. Le stockage diffère : UFS 4.1 pour le 8 Gen 5, UFS 4.0 pour le 8 Elite, une évolution aux gains pratiques limités pour l'utilisateur.
Les données techniques indiquent que le Snapdragon 8 Gen 5 se positionne comme une alternative au 8 Elite, avec des performances CPU inférieures mais des cœurs de génération plus récente et un ISP (système de gestion d'image) amélioré. Ce positionnement suggère une segmentation tarifaire, le 8 Gen 5 étant probablement destiné aux smartphones premium situés en dessous du segment ultra-haut de gamme occupé par le 8 Elite.