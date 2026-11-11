Les quatre QD-OLED partagent le même format de 26,5 pouces en 2 560 x 1 440 pixels, et leur prix va de 329,99 € à 559,90 € selon la fréquence de rafraîchissement. Les quatre autres écrans reposent sur des dalles IPS ou VA, du 24 pouces Full HD à 79 € au 27 pouces QHD à 300 Hz à 209,99 €, et deux d’entre eux restent sous la barre des 100 €.

Une précision utile avant de comparer : sur sept de ces huit moniteurs, Amazon n’affiche que le prix conseillé, sans prix des 30 derniers jours. Seul le Lenovo Legion 27Q-10 OLED dispose de ce repère, et nous avions déjà relayé le MSI MAG 274QPA QD-OLED X24 pendant le Prime Day d’octobre, ce qui permet de mesurer sa nouvelle baisse. Les cinq offres les plus marquantes sont détaillées, les trois autres sont regroupées en fin d’article.