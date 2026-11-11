La sortie de GTA VI le 19 novembre sur consoles, puis le Black Friday huit jours plus tard : le calendrier tombe bien pour changer d’écran, et Amazon a déjà réduit le prix de plusieurs moniteurs gaming. Nous avons retenu 8 offres, quatre dalles QD-OLED et quatre écrans IPS ou VA, en signalant pour chacune la référence sur laquelle la remise est calculée.
Les quatre QD-OLED partagent le même format de 26,5 pouces en 2 560 x 1 440 pixels, et leur prix va de 329,99 € à 559,90 € selon la fréquence de rafraîchissement. Les quatre autres écrans reposent sur des dalles IPS ou VA, du 24 pouces Full HD à 79 € au 27 pouces QHD à 300 Hz à 209,99 €, et deux d’entre eux restent sous la barre des 100 €.
Une précision utile avant de comparer : sur sept de ces huit moniteurs, Amazon n’affiche que le prix conseillé, sans prix des 30 derniers jours. Seul le Lenovo Legion 27Q-10 OLED dispose de ce repère, et nous avions déjà relayé le MSI MAG 274QPA QD-OLED X24 pendant le Prime Day d’octobre, ce qui permet de mesurer sa nouvelle baisse. Les cinq offres les plus marquantes sont détaillées, les trois autres sont regroupées en fin d’article.
OLED, IPS ou VA : les 5 écrans à regarder de près
Lenovo Legion 27Q-10 OLED à 329,99 € au lieu de 479 €
C’est l’écran OLED le moins cher de cette sélection : une dalle QD-OLED de 26,5 pouces en 2 560 x 1 440 pixels et 240 Hz, à 329,99 €. Amazon le compare aussi à son prix le plus bas des 30 derniers jours, 389 €, ce qui ramène la baisse réelle à 59,01 €.
- Une dalle QD-OLED mate : elle limite les reflets, là où le MSI MAG 274QPA et l’ASUS ROG Strix XG27AQDNG de cette sélection ont une finition brillante, d’après leurs fiches.
- De quoi brancher PC et console : deux ports HDMI et un DisplayPort, avec la compatibilité AMD FreeSync Premium.
- À savoir : nous ne l’avons pas testé, et ses 240 Hz profitent surtout aux joueurs sur PC.
ASUS ROG Strix XG27AQDNG à 559,90 € au lieu de 689,99 €
Le plus rapide de cette sélection : ce QD-OLED de 26,5 pouces grimpe à 360 Hz en QHD, pour 559,90 €. Il vise les joueurs compétitifs sur PC, dont la configuration peut dépasser les 240 images par seconde.
- 360 Hz et 0,03 ms : un temps de réponse annoncé par ASUS, avec la certification VESA DisplayHDR 400 True Black.
- Une protection contre le marquage : le capteur de proximité Neo détecte votre absence et passe l’écran au noir, pour réduire le risque de brûlure de la dalle, selon ASUS.
- À savoir : la dalle est brillante, et Amazon calcule la remise sur un prix conseillé de 689,99 €.
MSI MAG 242CA à 94,04 € au lieu de 129,99 €
Moins de 100 € pour un écran incurvé à 180 Hz : ce 23,6 pouces Full HD s’adresse à un premier setup gaming, ou à un bureau où un 27 pouces ne trouverait pas sa place. Il est vendu et expédié par Amazon.
- Une dalle VA incurvée : MSI annonce un contraste natif de 3 000:1, un atout des dalles VA dans les scènes sombres.
- Console ou PC : un DisplayPort 1.2a et un HDMI 2.0b, avec un joystick de navigation à l’arrière pour les réglages.
- À savoir : la remise de 28 % est calculée sur un prix conseillé, et nous n’avons pas eu cet écran entre les mains.
MSI MAG 274QPA QD-OLED X24 à 384,99 € au lieu de 499,99 €
Nous l’avions relayé à 399,99 € pendant le Prime Day d’octobre, une remise alors réservée aux membres Prime : il passe aujourd’hui à 384,99 €, pour tous. Ce QD-OLED de 26,5 pouces à 240 Hz dispose d’un port HDMI 2.1 CEC et d’un DisplayPort 1.4a, de quoi brancher une console comme un PC à l’approche de GTA VI.
- Des couleurs 10 bits : MSI annonce 99 % de l’espace DCI-P3 et un Delta E inférieur ou égal à 2.
- Un entretien de la dalle intégré : le logiciel MSI Gaming Intelligence embarque OLED Care 2.0, destiné à prévenir le marquage.
- À savoir : sa dalle est brillante, mieux vaut la tenir à l’écart d’une fenêtre en plein jour.
LG UltraGear 27G640A à 209,99 € au lieu de 399,99 €
Pas d’OLED ici, mais une dalle IPS QHD de 27 pouces à 300 Hz pour 209,99 €, la plus forte remise affichée de la sélection (-48 %). Ce modèle est une exclusivité Amazon, d’après sa fiche.
- 300 Hz et 1 ms : LG annonce un temps de réponse de 1 ms GtG, avec la compatibilité NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium.
- Des couleurs étendues : 95 % de l’espace DCI-P3 et la certification VESA DisplayHDR 400, selon LG.
- À savoir : la dalle est brillante, et les 399,99 € de référence sont un prix conseillé.
Les autres écrans PC gamer en promo chez Amazon
QHD et QD-OLED 🎮
- Écran PC gamer ASUS TUF Gaming VG27AQL5A (27 pouces, QHD, 210 Hz) à 189,29 € au lieu de 209,99 €
- Écran PC gamer ASUS ROG Strix XG27ACDMS (QD-OLED, QHD, 280 Hz) à 439,95 € au lieu de 549,99 €
À moins de 100 € 💶
- Écran PC ASUS VY249HGR (24 pouces, Full HD, 120 Hz) à 79 € au lieu de 99,99 €
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QD-OLED, IPS ou VA : quel écran gaming choisir à ces prix ?
Le MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 tient la tête de notre comparatif des meilleurs écrans PC gamer, mis à jour le 28 septembre, et l’AOC Q27G4ZD y figure comme l’écran QD-OLED « enfin à un tarif abordable ». Les quatre QD-OLED de cette sélection partagent le même format de 26,5 pouces en QHD, et l’écart de prix entre eux tient surtout à la fréquence : 240 Hz pour le Lenovo et le MSI, 280 Hz pour l’ASUS ROG Strix XG27ACDMS, 360 Hz pour le XG27AQDNG.
Au-delà de 240 Hz, la fréquence supplémentaire ne sert que si votre PC affiche autant d’images par seconde, ce qui concerne surtout les jeux compétitifs. Pour un budget plus serré, le LG UltraGear 27G640A conserve le QHD et une fréquence élevée sur une dalle IPS, tandis que le MSI MAG 242CA et l’ASUS VY249HGR restent sous les 100 € en Full HD.
Écrans PC gamer et Black Friday : vos questions
Un écran QD-OLED risque-t-il le marquage ?
Le risque existe sur les dalles OLED, d’où les fonctions de protection intégrées : OLED Care Pro et son capteur de présence chez ASUS, OLED Care 2.0 chez MSI. Elles visent à réduire ce risque, en particulier face aux éléments fixes affichés longtemps, comme une barre des tâches ou l’interface d’un jeu.
Faut-il un écran 240 Hz pour jouer sur PS5 ou Xbox Series ?
Non : ces consoles plafonnent à 120 Hz. Un écran plus rapide reste compatible, à condition de disposer d’une entrée HDMI adaptée, comme le port HDMI 2.1 du MSI MAG 274QPA QD-OLED X24.
Mat ou brillant : quelle finition choisir ?
Une dalle brillante met en valeur les noirs dans une pièce sombre mais reflète davantage la lumière, quand une dalle mate limite les reflets. Dans cette sélection, le Lenovo Legion 27Q-10 OLED et le MSI MAG 242CA sont mats, le MSI MAG 274QPA, l’ASUS ROG Strix XG27AQDNG et le LG UltraGear 27G640A brillants, d’après leurs fiches.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
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