Le GMKtec NucBox G5S remplace une tour pour les tâches du quotidien, dans un boîtier de 7,1 x 7,1 x 4,4 cm pour 207 g. À l’intérieur, on trouve un Intel Celeron N5095 à quatre cœurs (jusqu’à 2,9 GHz), 8 Go de LPDDR4 et un SSD de 128 Go, avec Windows 11 Pro préinstallé.

Pour le Black Friday, le mini PC GMKtec G5S tombe à 199,99 € sur Amazon, contre 288,96 € au plus bas des 30 derniers jours, soit 31 % de remise. Il vise ceux qui veulent un poste de bureautique ou de salon discret, pas une machine à tout faire.