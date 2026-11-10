Le Black Friday d’Amazon fait passer sous la barre des 200 € un PC de bureau au format de poche, qui s’alimente en USB-C et pilote deux écrans en HDMI. Le GMKtec NucBox G5S (Intel N5095, 8 Go, SSD de 128 Go) est à 199,99 € au lieu de 288,96 €, son prix le plus bas des 30 derniers jours selon Amazon : de quoi couvrir bureautique, web et streaming, à condition de ne lui demander ni jeu ni gros stockage.
Le GMKtec NucBox G5S remplace une tour pour les tâches du quotidien, dans un boîtier de 7,1 x 7,1 x 4,4 cm pour 207 g. À l’intérieur, on trouve un Intel Celeron N5095 à quatre cœurs (jusqu’à 2,9 GHz), 8 Go de LPDDR4 et un SSD de 128 Go, avec Windows 11 Pro préinstallé.
Pour le Black Friday, le mini PC GMKtec G5S tombe à 199,99 € sur Amazon, contre 288,96 € au plus bas des 30 derniers jours, soit 31 % de remise. Il vise ceux qui veulent un poste de bureautique ou de salon discret, pas une machine à tout faire.
Le GMKtec NucBox G5S passe à 199,99 € chez Amazon pour le Black Friday, au lieu de 288,96 € au plus bas des 30 derniers jours.
Pourquoi choisir le GMKtec NucBox G5S ?
- Deux écrans en 4K : Ses deux sorties HDMI 2.0 gèrent chacune un affichage 4K à 60 Hz. Vous étalez un tableur d’un côté et votre messagerie de l’autre, sans adaptateur.
- Une alimentation en USB-C : Il s’alimente par un port USB-C en 12 V/3 A (36 W). Le constructeur annonce la compatibilité avec des batteries externes et des chargeurs USB-C, à condition qu’ils délivrent cette puissance.
- Une connectique sans hub : Trois USB 3.2, un port Ethernet gigabit, une prise jack et un lecteur microSD accompagnent le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. Clavier, souris, disque externe et réseau filaire se branchent directement.
Un ordinateur de bureau qui se cache derrière l’écran
Avec son Celeron N5095 et ses 8 Go de mémoire, ce mini PC vise les tâches légères : navigation web, traitement de texte, tableurs, visioconférence et lecture de vidéos. Ses 207 g lui permettent de se glisser derrière un moniteur ou dans un meuble TV, où il fait office de PC de salon pour le streaming.
Il conviendra à un étudiant, à un poste d’accueil, à un ordinateur familial ou à un second poste de télétravail. Nous n’avons pas testé ce modèle, mais sur un format voisin, notre test du NucBox G5 (Intel N97) relevait peu de réserve de puissance et une tendance à la chauffe. Le G5S est donc à écarter pour le jeu, le montage vidéo ou la retouche lourde. Ses 8 Go de mémoire sont soudés et ne pourront pas être augmentés.
Ce qui le distingue des autres mini PC d’entrée de gamme
Le G5S se démarque surtout par son alimentation USB-C, absente du NucBox G5 comme du NiPoGi AK1PLUS, le modèle à Intel N95 de notre comparatif des meilleurs mini-PC. Il garde en revanche la même philosophie : double HDMI, Wi-Fi, format discret et évolutivité réduite. Son SSD M.2 2242 de 128 Go reste remplaçable, mais il se remplira vite une fois Windows et quelques applications installés. Le même comparatif recense des modèles à Ryzen 7 nettement plus puissants, pour le multitâche soutenu.
✅ Les points forts
- Format de 7,1 cm de côté pour 207 g
- Deux sorties HDMI 2.0 en 4K à 60 Hz
- Alimentation USB-C 36 W
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et Ethernet gigabit
- Windows 11 Pro préinstallé
❌ Les limites
- 8 Go de RAM soudés, non évolutifs
- SSD de 128 Go vite à l’étroit
- Processeur réservé aux tâches légères
- Port USB-C dédié à l’alimentation
Vendu par GMK-XINXTEC et expédié par Amazon, le G5S est retournable jusqu’au 15 janvier 2027, le temps de l’installer sur votre bureau avant de trancher.
À 199,99 €, le GMKtec NucBox G5S devient un ordinateur de bureautique complet pour moins de 200 €, Windows 11 Pro compris. Sa remise de 31 % se mesure par rapport à son plus bas prix des 30 derniers jours, pas à un prix conseillé gonflé. GMKtec annonce par ailleurs une garantie de trois ans.
L’offre parle d’abord à ceux qui veulent un PC simple pour le web, les documents et la vidéo, ou un second poste qui ne prend aucune place. Si vous comptez garder la machine longtemps, stocker beaucoup de fichiers ou multiplier les onglets, ses 8 Go et ses 128 Go deviendront vite une contrainte. Mieux vaut alors viser un modèle plus musclé. Pour un usage léger et bien cerné, le G5S à ce prix coche les bonnes cases.
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