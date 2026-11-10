À 138,96 €, la tablette tactile Teclast T65 se destine avant tout aux utilisateurs à la recherche d’un grand écran pour regarder des vidéos ou consulter des documents en déplacement. La possibilité d’y ajouter une carte SIM 4G est également appréciable.

Cependant, si vous aimez jouer à des jeux mobiles exigeants ou lire longtemps d’une seule main, ce modèle n’est probablement pas le plus adapté pour vous. Si c’est surtout le poids qui vous fait hésiter et que vous comptez l’utiliser à table, un étui avec support peut vous éviter de la tenir à bout de bras.