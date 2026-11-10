La tablette tactile Teclast T65 fonctionne sous Android 16 et embarque un écran de 13,4 pouces qui offre un bon confort de visionnage et de navigation. En utilisant le code promo CLU24, vous pouvez l’acquérir pour 138,96 € sur AliExpress pendant le 11.11.
Généralement, lorsqu’on cherche à investir dans une tablette tactile, c’est parce qu’on ne trouve pas suffisamment de confort dans l’utilisation d’un smartphone pour certaines tâches numériques. Alors, quitte à vous équiper, autant vous tourner vers un modèle doté d’un grand écran. C’est ce que propose la tablette Teclast T65, qui dispose d’un écran IPS de 13,4 pouces. Ce modèle coûte actuellement 138,96 € chez AliExpress grâce au code promo CLU24, actif pendant le 11.11. Et comme sa livraison est assurée gratuitement depuis l’Allemagne, aucune taxe supplémentaire n’est à prévoir.
La Teclast T65 de 128 Go passe à 138,96 € au lieu de 162,96 € sur AliExpress grâce au code promo CLU24.
Pourquoi choisir la tablette Teclast T65 ?
- Pour son grand écran : les 13,4 pouces offrent une surface confortable pour regarder des vidéos, surfer sur Internet et consulter des documents.
- Pour son affichage jusqu’à 120 Hz : cette fréquence rend les défilements plus fluides dans les applications compatibles.
- Pour sa connexion 4G : une carte SIM et un forfait adaptés permettent de connecter la tablette à Internet sans dépendre du Wi-Fi.
Une tablette aussi grande que certains PC portables
La tablette tactile Teclast T65 est équipée d’une dalle IPS de 13,4 pouces qui affiche une définition de 1 920 × 1 200 pixels au format 16:10. Il s’agit d’un format très prisé pour la lecture de documents, mais il convient aussi au visionnage de films et de séries. Avec son processeur Unisoc T7280 à huit cœurs, l’appareil est surtout destiné aux usages courants et aux loisirs multimédias. Quant aux 6 Go de RAM « réels », ils peuvent être complétés par de la mémoire virtuelle, qui utilise une partie du stockage interne.
Un grand format en entrée de gamme
La Teclast T65 fonctionne sous Android 16 et donne accès à un grand écran pour un prix raisonnable. En contrepartie, elle pèse assez lourd avec ses 720 g, et ses performances restent globalement modestes, notamment pour jouer à des titres gourmands.
✅ Les points forts
- Écran IPS de 13,4 pouces jusqu’à 120 Hz.
- Connexion mobile 4G et GPS.
- Stockage de 128 Go extensible par microSD.
❌ Les limites
- Poids de 720 g peu adapté à une utilisation prolongée à une main.
- Performances modestes pour un usage gaming.
Disponible pour 138,96 € sur AliExpress avec le code promo CLU24, la Teclast T65 est livrée gratuitement depuis l’Allemagne.
À 138,96 €, la tablette tactile Teclast T65 se destine avant tout aux utilisateurs à la recherche d’un grand écran pour regarder des vidéos ou consulter des documents en déplacement. La possibilité d’y ajouter une carte SIM 4G est également appréciable.
Cependant, si vous aimez jouer à des jeux mobiles exigeants ou lire longtemps d’une seule main, ce modèle n’est probablement pas le plus adapté pour vous. Si c’est surtout le poids qui vous fait hésiter et que vous comptez l’utiliser à table, un étui avec support peut vous éviter de la tenir à bout de bras.
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