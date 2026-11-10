Le Black Friday arrive tôt chez Amazon : en ce mardi 10 novembre, le marchand a déjà baissé les prix de la gamme Pixel de Google, smartphones comme montres connectées. Nous avons retenu 6 offres, de la montre au dernier pliant de Google, toutes sous le prix le plus bas pratiqué par Amazon ces 30 derniers jours.
Plus d’un an après leur sortie, les Pixel 10 s’éloignent nettement de leurs prix de lancement : le Pixel 10 Pro Fold perd 800 € par rapport à ses 1 799 € d’origine, le Pixel 10 Pro XL 600 €. Même le Pixel 11 Pro Fold, que nous avons testé en septembre, passe en 512 Go sous le prix de lancement de sa version 256 Go, fixé à 1 999 €.
Notre sélection réunit 6 offres, de la Pixel Watch 4 à 269 € au Pixel 11 Pro Fold à 1 899 €. Le prix barré de chacune est le plus bas pratiqué par Amazon sur les 30 derniers jours, et aucune ne demande de coupon ni d’abonnement Prime. Les deux tailles de Pixel Watch 4 proposées sont des versions LTE, avec une connexion cellulaire intégrée.
Google Pixel au Black Friday : les 6 offres d’Amazon
- Google Pixel 11 Givre, 512 Go à 929 € au lieu de 1 129 €
- Smartphone pliant Google Pixel 10 Pro Fold 256 Go à 999 € au lieu de 1 899 €
- Smartphone Google Pixel 10 Pro XL 256 Go à 699 € au lieu de 899 €
- Smartphone Google Pixel 10 128 Go à 499 € au lieu de 579 €
- Smartphone pliant Google Pixel 11 Pro Fold 512 Go à 1 899 € au lieu de 2 129 €
- Montre connectée Google Pixel Watch 4 LTE 45 mm à 269 € au lieu de 445,40 €
- Montre connectée Google Pixel Watch 4 LTE 41 mm à 269 € au lieu de 399 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- ExpressVPN à 2,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80%)
- CyberGhost VPN à 2,19 €/mois, Black Friday en avant-première (-82%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,91 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleures IA, à moins de 39 €
Quel Pixel pour quel usage ?
Ces six offres ne s’adressent pas au même public. Voici ce que chaque appareil apporte et la limite à connaître, en commençant par le Pixel 10 Pro Fold, noté 9/10 dans notre test du Google Pixel 10 Pro Fold.
- Google Pixel 10 Pro Fold : pour qui veut un grand écran pliant sans dépasser 1 000 €. Il réunit un écran intérieur de 8 pouces, une certification IP68, une batterie de 5 015 mAh et sept ans de mises à jour. Notre test regrettait un appareil épais et lourd, 258 g, face aux pliants de Samsung et Honor.
- Google Pixel 10 Pro XL : le choix photo de la sélection, avec un téléobjectif 5x de 48 Mpx bien plus avancé que celui du Pixel 10, selon notre test. À 699 €, il coûte 600 € de moins qu’à sa sortie. Sa puce Tensor G5 chauffe sous forte charge et son autonomie reste juste pour un écran de 6,8 pouces.
- Google Pixel 10 : le plus compact des trois, avec un écran de 6,3 pouces, la recharge sans fil Qi2 et, enfin, un téléobjectif 5x. Lancé à 899 €, il descend à 499 €. Notre test lui reprochait une autonomie un peu juste et un capteur principal en recul par rapport au Pixel 9.
- Google Pixel 11 Pro Fold : plus léger que son prédécesseur, 239 g contre 258 g, avec un capteur principal plus grand et la recharge sans fil à 25 W. Notre test, qui lui donne 8/10, relevait aussi une puce Tensor G6 moins rapide et une batterie plus petite. Si la nouveauté ne compte pas pour vous, le Pixel 10 Pro Fold en 256 Go coûte ici 900 € de moins.
- Google Pixel Watch 4 : les deux tailles sont au même prix, 269 €, alors que la version LTE de 41 mm était lancée à 449 € et celle de 45 mm à 549 €. La montre peut joindre les secours par satellite. Un abonnement Fitbit Premium reste nécessaire pour certaines analyses de santé.
Pixel 10 ou Pixel 11 : où se trouve la bonne affaire ?
Les plus fortes remises portent sur les modèles de 2025 : -47 % sur le Pixel 10 Pro Fold, -39 % sur la Pixel Watch 4 de 45 mm, -22 % sur le Pixel 10 Pro XL. Le Pixel 11 Pro Fold ne baisse que de 10 %, mais il atteint son prix le plus bas de l’année chez Amazon.
Dans notre test, le Pixel 11 Pro Fold progresse surtout en photo et en légèreté, et recule en puissance brute. Pour la plupart des usages, un Pixel 10 à prix réduit reste un choix cohérent, avec ses sept ans de mises à jour. Pour les situer face aux autres marques, notre comparatif des meilleurs smartphones passe en revue les modèles d’Apple, de Samsung, de Honor ou de Xiaomi.
Google Pixel au Black Friday : vos questions
Combien de temps les Pixel 10 seront-ils mis à jour ?
Google promet sept ans de mises à jour d’Android et de sécurité aux Pixel 10, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. Pour le pliant, notre test indique un suivi jusqu’en 2032.
Quelle différence entre la Pixel Watch 4 de 41 mm et celle de 45 mm ?
La taille de l’écran et l’autonomie : Google annonce jusqu’à 30 heures pour la 41 mm et 40 heures pour la 45 mm. Les deux offres de cette sélection sont des versions LTE, vendues 269 €.
Quelle est la date du Black Friday 2026 ?
Il tombe le vendredi 27 novembre 2026. Amazon a lancé des remises avant cette date, et les offres de cette sélection sont actives ce mardi 10 novembre.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
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