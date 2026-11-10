Plus d’un an après leur sortie, les Pixel 10 s’éloignent nettement de leurs prix de lancement : le Pixel 10 Pro Fold perd 800 € par rapport à ses 1 799 € d’origine, le Pixel 10 Pro XL 600 €. Même le Pixel 11 Pro Fold, que nous avons testé en septembre, passe en 512 Go sous le prix de lancement de sa version 256 Go, fixé à 1 999 €.

Notre sélection réunit 6 offres, de la Pixel Watch 4 à 269 € au Pixel 11 Pro Fold à 1 899 €. Le prix barré de chacune est le plus bas pratiqué par Amazon sur les 30 derniers jours, et aucune ne demande de coupon ni d’abonnement Prime. Les deux tailles de Pixel Watch 4 proposées sont des versions LTE, avec une connexion cellulaire intégrée.