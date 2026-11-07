Lancé fin 2025 à partir de 999,99 €, le haut de gamme de Realme passe sous les 600 € pour les 11.11 d’AliExpress. Le Realme GT 8 Pro y est à 539,86 € avec un code jusqu’au 12 novembre, et nous l’avions noté 8/10 pour son autonomie, malgré des photos trop retouchées.
Le Realme GT 8 Pro est le smartphone le plus ambitieux de la marque : puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, batterie de 7 000 mAh et mode photo conçu avec Ricoh, spécialiste japonais des compacts GR. Pour les 11.11, AliExpress le propose à 539,86 € avec le code FRD11120 au lieu de 659,86 €.
La remise atteint 18 % sur le prix affiché par la plateforme, et l’écart dépasse 450 € par rapport à son prix de lancement en France. L’offre, valable jusqu’au 12 novembre, porte sur la version globale, livrée sans chargeur. Elle vise ceux qui veulent un Android haut de gamme endurant sans dépasser 600 €.
Avec le code FRD11120, le Realme GT 8 Pro et sa batterie de 7 000 mAh passent à 539,86 € au lieu de 659,86 € sur AliExpress, jusqu’au 12 novembre.
Pourquoi choisir le Realme GT 8 Pro ?
- Deux jours d’autonomie : Lors de notre test, la batterie silicium-carbone de 7 000 mAh a tenu deux grosses journées, pour plus de 10 heures d’écran en usage varié. La charge filaire de 120 W la remplit ensuite en une quarantaine de minutes.
- Une puissance sans compromis : La Snapdragon 8 Elite Gen 5 lance tout instantanément et fait tourner Genshin Impact à 60 images par seconde en qualité maximale. Nous n’avons pas relevé de chauffe gênante après de longues sessions.
- Le mode Ricoh GR : Il reprend les focales de 28 et 40 mm des compacts Ricoh, leurs filtres et leurs réglages de grain ou de contraste. Il donne des images bien plus naturelles que l’appareil photo standard, et enregistre en RAW.
Endurance, jeu et photo de rue : ce que change ce smartphone au quotidien
Au quotidien, c’est l’endurance qui frappe d’abord : deux journées complètes sans chercher une prise, y compris avec du jeu et des séances photo et vidéo. L’écran AMOLED de 6,79 pouces monte à 144 Hz dans les jeux compatibles et reste très lisible en plein soleil, avec des couleurs saturées sans excès. La certification IP68 et IP69 le protège de l’immersion comme des jets d’eau à haute pression. Côté photo, le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels garde un bon niveau de détail jusqu’au zoom 30x, au-delà de la plupart des smartphones.
Ce modèle parle d’abord aux joueurs, aux gros utilisateurs qui veulent oublier le chargeur et aux amateurs de photo de rue séduits par l’approche Ricoh. Comme nous l’expliquons dans notre test du Realme GT 8 Pro, l’appareil photo classique produit en revanche des clichés trop saturés et trop accentués, et la vidéo manque de dynamique et de détail. Si vous filmez beaucoup ou cherchez un rendu naturel sans passer par le mode Ricoh, d’autres smartphones vous satisferont davantage.
Face au OnePlus 15 et aux ténors du haut de gamme
Le Realme GT 8 Pro partage la puce du OnePlus 15, son cousin du groupe BBK, et une interface Realme UI 7.0 quasi identique à OxygenOS. Plus endurant et meilleur en vidéo, le OnePlus le dominait dans nos essais sur presque tout. À 539,86 €, l’équation change : le GT 8 Pro est très loin de son tarif de lancement, quand il visait le Pixel 10 Pro ou l’iPhone 17. Mis à jour le 21 octobre, notre comparatif des meilleurs smartphones permet de situer cette offre face aux autres références du moment.
✅ Les points forts
- Deux jours d’autonomie lors de notre test
- Snapdragon 8 Elite Gen 5, sans chauffe en jeu
- AMOLED 6,79 pouces jusqu’à 144 Hz, lumineux dehors
- Mode Ricoh GR et zoom 200 Mpx efficace
- Charge 120 W filaire et 50 W sans fil
❌ Les limites
- Photos trop saturées en mode standard
- Vidéo en retrait : dynamique et débit faibles
- Chargeur non fourni pour profiter des 120 W
- Verre Gorilla Glass 7i, digne du milieu de gamme
Lancée avec les 11.11, l’offre sur le Realme GT 8 Pro court jusqu’au 12 novembre : vérifiez que le code FRD11120 ramène bien le total à 539,86 € avant de payer.
À 539,86 €, le Realme GT 8 Pro offre l’essentiel de ce qu’on attend d’un haut de gamme Android de cette génération : une puce de premier plan, un écran soigné et une autonomie remarquable. À son prix de lancement, il souffrait de la comparaison avec le OnePlus 15. Avec plus de 450 € d’écart, ce reproche pèse bien moins. Pour un joueur ou un gros utilisateur qui veut tenir deux jours loin d’une prise, l’offre mérite d’être regardée de près dès ce début de saison Black Friday.
Les photographes exigeants et les vidéastes ont en revanche intérêt à regarder ailleurs, sauf à adopter le mode Ricoh pour l’essentiel de leurs clichés. Prévoyez aussi le budget d’un chargeur compatible, puisque la boîte n’en contient pas. Enfin, l’intitulé de l’annonce ne précise pas la configuration mémoire : prenez quelques secondes pour la contrôler sur la fiche avant de commander.
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