Le Realme GT 8 Pro est le smartphone le plus ambitieux de la marque : puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, batterie de 7 000 mAh et mode photo conçu avec Ricoh, spécialiste japonais des compacts GR. Pour les 11.11, AliExpress le propose à 539,86 € avec le code FRD11120 au lieu de 659,86 €.

La remise atteint 18 % sur le prix affiché par la plateforme, et l’écart dépasse 450 € par rapport à son prix de lancement en France. L’offre, valable jusqu’au 12 novembre, porte sur la version globale, livrée sans chargeur. Elle vise ceux qui veulent un Android haut de gamme endurant sans dépasser 600 €.