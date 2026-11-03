Le capteur principal de 200 Mpx, stabilisé, livre de superbes clichés en plein jour, avec un bon équilibre des couleurs malgré un ciel un peu trop bleui par l’IA. Comme nous l’avons constaté dans notre test du Honor 600, la qualité tient jusqu’au zoom 4x et le mode portrait Harcourt donne un vrai cachet aux visages. La batterie encaisse les longues journées de GPS et de vidéo, et la recharge inversée filaire de 27 W dépanne des écouteurs ou un autre téléphone. Si vous gardez un iPhone à côté, son intégration avec l’écosystème d’Apple a été simplifiée.

Il convient aux actifs et aux étudiants qui veulent un téléphone polyvalent, solide et endurant pour plusieurs années. Les joueurs assidus seront moins servis : après 20 minutes de charge intensive, ses performances retombent par cycles à 66 % de son potentiel. La photo de nuit reste en retrait, l’ultra grand-angle se limite à 12 Mpx et aucun téléobjectif optique n’est prévu. Attendez-vous enfin à faire le ménage dans les applications préinstallées, trop nombreuses sous MagicOS 10.