AliExpress n’a pas attendu le Black Friday pour lancer son Singles’ Day du 11.11, et le smartphone qui mène notre comparatif fait partie des modèles en baisse. Avec le code CLU40, le Honor 600 descend à 277,51 € au lieu de 440,98 €, à peine plus de la moitié de son prix de lancement, pour un modèle que notre test a noté 9/10 malgré une photo de nuit perfectible.
Lancé au printemps à 549,90 € en version 128 Go, le Honor 600 occupe aujourd’hui la tête de notre classement des smartphones. Il réunit une batterie de 6 400 mAh, un écran AMOLED de 6,57 pouces très lumineux et une puce Snapdragon 7 Gen 4, dans un châssis de 185 g. Sur AliExpress, il s’affiche à 277,51 € au lieu de 440,98 € avec le code CLU40, en version européenne avec 8 Go de mémoire vive.
La remise atteint 163,47 € sur le prix barré du marchand, soit 37 %, pour qui veut un téléphone endurant sans franchir 300 €.
Le Honor 600 et sa batterie de 6 400 mAh passent à 277,51 € au lieu de 440,98 € sur AliExpress, avec le code CLU40 à saisir avant le paiement.
Pourquoi choisir le Honor 600 ?
- Une batterie qui voit loin : Ses 6 400 mAh en silicium-carbone tiennent sans problème deux journées en usage classique dans notre test. Quand il faut recharger, la SuperCharge de 80 W remplit la batterie en 58 minutes.
- Un écran lisible partout : La dalle AMOLED de 6,57 pouces affiche 2 728 x 1 264 pixels à 120 Hz et grimpe jusqu’à 8 000 nits en pic HDR. Un mode « Lumière du soleil » maintient 4 000 nits en extérieur.
- Une solidité rare à ce prix : Certifié IP68, IP69 et IP69K, il résiste à l’immersion comme aux jets d’eau sous pression. Honor promet aussi six ans de mises à jour majeures et de correctifs de sécurité.
Photo de jour, longues journées, iPhone à côté : là où il brille
Le capteur principal de 200 Mpx, stabilisé, livre de superbes clichés en plein jour, avec un bon équilibre des couleurs malgré un ciel un peu trop bleui par l’IA. Comme nous l’avons constaté dans notre test du Honor 600, la qualité tient jusqu’au zoom 4x et le mode portrait Harcourt donne un vrai cachet aux visages. La batterie encaisse les longues journées de GPS et de vidéo, et la recharge inversée filaire de 27 W dépanne des écouteurs ou un autre téléphone. Si vous gardez un iPhone à côté, son intégration avec l’écosystème d’Apple a été simplifiée.
Il convient aux actifs et aux étudiants qui veulent un téléphone polyvalent, solide et endurant pour plusieurs années. Les joueurs assidus seront moins servis : après 20 minutes de charge intensive, ses performances retombent par cycles à 66 % de son potentiel. La photo de nuit reste en retrait, l’ultra grand-angle se limite à 12 Mpx et aucun téléobjectif optique n’est prévu. Attendez-vous enfin à faire le ménage dans les applications préinstallées, trop nombreuses sous MagicOS 10.
Face au Honor 600 Pro et au reste du milieu de gamme
Pendant ce Singles’ Day, nous relevions le Honor 600 Pro 12 + 512 Go à 507,64 € sur AliExpress, soit 230,13 € de plus. À 277,51 €, le Honor 600 garde l’essentiel de ce qui lui vaut la première place de notre comparatif des meilleurs smartphones : écran, autonomie et étanchéité. Il fait l’impasse sur le téléobjectif et l’endurance en jeu, et son design calqué sur l’iPhone 17 Pro divisera. Le même guide situe aussi le Nothing Phone (4a) Pro, notre choix en milieu de gamme.
✅ Les points forts
- Batterie de 6 400 mAh, deux jours d’autonomie dans notre test
- Charge rapide de 80 W, 0 à 100 % en 58 minutes
- Écran AMOLED 120 Hz jusqu’à 8 000 nits en pic HDR
- Certifications IP68, IP69 et IP69K
- Six ans de mises à jour promis par Honor
❌ Les limites
- Performances en baisse lors des longues sessions de jeu
- Photo de nuit perfectible, pas de téléobjectif
- Applications préinstallées trop nombreuses
- Stockage non extensible
Notre smartphone de référence sous les 280 € : avec le code CLU40, le Honor 600 revient à 277,51 € sur AliExpress.
À 277,51 €, le Honor 600 devient un smartphone très complet pour moins de 300 €. Autonomie de deux jours, écran éclatant, étanchéité poussée et suivi logiciel de six ans forment un ensemble rare à ce tarif. La remise se calcule sur un prix barré de 440,98 €, mais c’est l’écart avec son prix de lancement qui rend l’offre parlante.
Il s’adresse à ceux qui gardent leur téléphone longtemps et le sollicitent toute la journée, en photo comme en navigation. Les joueurs assidus et les amateurs de zoom ou de photo nocturne trouveront mieux ailleurs, quitte à payer davantage. Pour les autres, c’est l’occasion d’adopter le modèle que nous plaçons en tête de notre classement.
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