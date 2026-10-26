Le Pixel 11 Pro XL est le grand format de la gamme Pro de Google : écran OLED de 6,8 pouces, puce Tensor G6, téléobjectif 5x et sept ans de mises à jour. Boulanger le propose à 1 172,10 € au lieu de 1 399 €, son prix de lancement, repris comme prix de référence par le marchand. Fnac, Darty et Cdiscount le vendaient 1 299 € lors de notre relevé du 26 octobre.

La fiche Boulanger mentionne aussi « 200 € remboursés », sans que nous ayons pu en lire les conditions : le prix payé en caisse reste 1 172,10 €. L’offre vise ceux qui veulent un grand écran et un vrai zoom optique sous Android.