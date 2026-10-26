Lancé à 1 399 € en août, dans une gamme marquée par la hausse des prix, le plus grand des Pixel 11 non pliants recule chez un grand marchand. Boulanger affiche le Google Pixel 11 Pro XL 256 Go à 1 172,10 €, mais notre test relève une autonomie courte et des performances en jeu en retrait.
Le Pixel 11 Pro XL est le grand format de la gamme Pro de Google : écran OLED de 6,8 pouces, puce Tensor G6, téléobjectif 5x et sept ans de mises à jour. Boulanger le propose à 1 172,10 € au lieu de 1 399 €, son prix de lancement, repris comme prix de référence par le marchand. Fnac, Darty et Cdiscount le vendaient 1 299 € lors de notre relevé du 26 octobre.
La fiche Boulanger mentionne aussi « 200 € remboursés », sans que nous ayons pu en lire les conditions : le prix payé en caisse reste 1 172,10 €. L’offre vise ceux qui veulent un grand écran et un vrai zoom optique sous Android.
Le Google Pixel 11 Pro XL 256 Go Noir Volcanique passe à 1 172,10 € chez Boulanger, contre 1 399 € à son lancement en août.
Pourquoi choisir le Google Pixel 11 Pro XL ?
- Un téléobjectif 5x qui fait la différence : Son capteur de 48 Mpx dédié au zoom offre, selon notre test, une précision optique comparable aux meilleurs photophones. Utile pour un portrait serré ou le détail d’une façade, là où un recadrage perdrait en finesse.
- Un écran lisible en plein soleil : La dalle OLED LTPO de 6,8 pouces grimpe à 3 600 nits en pic HDR et varie de 1 à 120 Hz. Vous gagnez en confort dehors, et l’écran ralentit sur une image fixe pour ménager la batterie.
- Un téléphone pensé pour durer : Google promet sept ans de mises à jour du système et de sécurité, et l’appareil est certifié IP68. De quoi le garder longtemps sans le voir abandonné côté logiciel.
Photo, lecture, recharge : ce que change le grand format au quotidien
Ce grand format s’adresse d’abord à ceux qui photographient beaucoup : le trio 50 Mpx grand-angle, 48 Mpx ultra grand-angle et 48 Mpx téléobjectif couvre la plupart des situations, du paysage au portrait. Le zoom numérique monte jusqu’à 120x, en dépannage. La recharge filaire de 45 W récupère 75 % de batterie en 30 minutes selon Google, et la recharge sans fil magnétique Qi2.2 atteint 25 W. Dans notre test du Pixel 11 Pro XL, nous retenons surtout ses capacités photographiques et la luminosité de son écran.
Le joueur exigeant est le moins bien servi. Sur Neverness to Everness, nous avons relevé une fréquence d’images oscillant entre 18 et 58 images par seconde, avec un bridage thermique rapide. Notre test conclut aussi à une journée d’autonomie au maximum : une demi-heure de jeu a consommé 18 % de batterie. Une partie des fonctions d’IA de Google reste enfin indisponible en France.
Pixel 11 Pro ou Pro XL, et face aux autres haut de gamme
Son premier rival est son petit frère : le Pixel 11 Pro, lancé à 1 199 €, garde l’essentiel avec un écran de 6,3 pouces et une recharge plus lente, et obtient une meilleure note dans notre test. À 1 172,10 €, le Pro XL passe sous ce prix de lancement. Face au Samsung Galaxy S26 Ultra ou au Xiaomi 17 Ultra, mieux notés dans notre comparatif des meilleurs smartphones, il reste en retrait sur la puissance. Son intérêt tient à une interface soignée et à son téléobjectif.
✅ Les points forts
- Téléobjectif 5x de 48 Mpx, salué par notre test
- Écran OLED de 6,8 pouces, jusqu’à 3 600 nits
- Recharge 45 W, 75 % en 30 minutes annoncés
- Sept ans de mises à jour et certification IP68
- Prix inférieur au lancement du Pixel 11 Pro (1 199 €)
❌ Les limites
- Autonomie d’une journée au maximum selon notre test
- Performances en jeu instables et bridage thermique rapide
- Une partie des fonctions d’IA indisponible en France
- Peu de nouveautés face à la génération précédente
Si le zoom optique et le grand écran comptent plus que la puissance brute, le Pixel 11 Pro XL est à 1 172,10 € chez Boulanger, prix relevé le 26 octobre.
À 1 172,10 €, le Pixel 11 Pro XL redevient une option défendable pour qui cherche un grand smartphone Android orienté photo. La baisse est nette face à son prix de lancement, plus mesurée face aux 1 299 € de Fnac, Darty et Cdiscount, soit un écart proche de 10 %. Elle place surtout le grand modèle sous le prix de sortie du Pixel 11 Pro, ce qui gomme une partie du reproche fait au format XL dans notre test.
Les joueurs et les gros consommateurs de batterie ont intérêt à regarder ailleurs : la Tensor G6 bride vite ses performances et l’autonomie ne dépasse pas une journée. Si vous hésitez avec le Pixel 11 Pro, comparez son prix du moment, car son format compact a davantage convaincu notre rédaction. Pour la photo, la lecture et un suivi logiciel long, l’offre de Boulanger mérite d’être examinée.
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