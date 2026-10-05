L’association d’un écran AMOLED de 6,83 pouces et d’une batterie de 6 500 mAh profite surtout à ceux qui regardent des vidéos dans les transports ou passent de longues heures sur les réseaux sociaux. La dalle 1,5K à 120 Hz monte jusqu’à 3 200 nits en pic, de quoi rester lisible en plein soleil. Les 512 Go de stockage, non extensibles, laissent de la marge pour les photos de 200 Mpx, les vidéos et les jeux téléchargés. Le Snapdragon 7s Gen 4 assure la fluidité courante, sans viser les jeux les plus exigeants.

Ce modèle s’adresse donc aux gros utilisateurs qui veulent oublier leur chargeur, et à ceux qui comptent garder leur téléphone plusieurs années : Xiaomi annonce six ans de mises à jour de sécurité. Il convient moins aux amateurs de photo, car le capteur principal de 200 Mpx stabilisé n’est épaulé que par un ultra grand-angle de 8 Mpx jugé faible par plusieurs tests, sans téléobjectif. Les joueurs exigeants et les adeptes des formats compacts passeront aussi leur chemin : il pèse environ 207 g.