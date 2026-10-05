Alors qu’Amazon lance ses Jours Flash Prime les 6 et 7 octobre, le Local Day d’AliExpress fait passer la version 12+512 Go du Redmi Note 15 Pro+ 5G sous les 300 €. Une grosse batterie, une recharge très rapide et un écran lumineux, au prix d’un logiciel encombré et d’une photo inégale.
Présenté en janvier dernier, le Redmi Note 15 Pro+ 5G est la version la mieux équipée de la gamme Redmi Note 15 de Xiaomi, au-dessus du Redmi Note 15 Pro 5G. Sa version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est proposée à 293,59 € au lieu de 402,98 € sur AliExpress avec le code FRPRD30. Le 21 septembre, nous relayions la même configuration à 371,32 € chez le même marchand. L’offre s’inscrit dans le Local Day, qui court jusqu’au 7 octobre à 23 h 59, et vise d’abord celles et ceux qui veulent une grosse autonomie sans dépasser 300 €.
Le Redmi Note 15 Pro+ 5G en 12+512 Go descend à 293,59 € au lieu de 402,98 € sur AliExpress, avec le code FRPRD30 à saisir avant de payer.
Pourquoi choisir le Redmi Note 15 Pro+ 5G ?
- Une autonomie confortable : sa batterie silicium-carbone de 6 500 mAh a tenu 18 h 33 en usage continu dans le laboratoire de la Fnac, de quoi envisager deux journées d’usage modéré sans recharge.
- Une recharge express : avec un chargeur compatible, la charge filaire de 100 W remplit la batterie en moins d’une heure, ce qui suffit à repartir après un oubli de la veille.
- Un châssis qui encaisse : certifié IP68 et IP69K, avec un verre Gorilla Glass Victus 2 en façade, il supporte la pluie, la poussière et les projections d’eau sous pression.
Un smartphone pensé pour durer d’une prise à l’autre
L’association d’un écran AMOLED de 6,83 pouces et d’une batterie de 6 500 mAh profite surtout à ceux qui regardent des vidéos dans les transports ou passent de longues heures sur les réseaux sociaux. La dalle 1,5K à 120 Hz monte jusqu’à 3 200 nits en pic, de quoi rester lisible en plein soleil. Les 512 Go de stockage, non extensibles, laissent de la marge pour les photos de 200 Mpx, les vidéos et les jeux téléchargés. Le Snapdragon 7s Gen 4 assure la fluidité courante, sans viser les jeux les plus exigeants.
Ce modèle s’adresse donc aux gros utilisateurs qui veulent oublier leur chargeur, et à ceux qui comptent garder leur téléphone plusieurs années : Xiaomi annonce six ans de mises à jour de sécurité. Il convient moins aux amateurs de photo, car le capteur principal de 200 Mpx stabilisé n’est épaulé que par un ultra grand-angle de 8 Mpx jugé faible par plusieurs tests, sans téléobjectif. Les joueurs exigeants et les adeptes des formats compacts passeront aussi leur chemin : il pèse environ 207 g.
Face au Redmi Note 15 Pro et aux Jours Flash Prime, où il se situe
Son premier concurrent reste son petit frère : le Redmi Note 15 Pro 5G se contente d’un Dimensity 7400-Ultra et d’une charge à 45 W, et nous l’avons relégué à 249,43 € en 8+256 Go le 1er octobre. Les quelque 44 € d’écart paient la charge 100 W, une puce plus véloce et le double de stockage. Le Pro+ ne figure pas dans notre comparatif des meilleurs smartphones, qui place le Honor 600 en tête et retient le Honor Magic 8 Lite pour l’endurance à petit prix. Enfin, à la différence des Jours Flash Prime réservés aux abonnés d’Amazon, cette remise ne demande aucun abonnement payant.
✅ Les points forts
- Batterie de 6 500 mAh, 18 h 33 d’usage continu mesurées par la Fnac
- Charge filaire de 100 W, plein en moins d’une heure
- Écran AMOLED 1,5K de 6,83 pouces à 120 Hz, jusqu’à 3 200 nits
- Certifications IP68 et IP69K, verre Gorilla Glass Victus 2
- 512 Go de stockage, six ans de mises à jour de sécurité
❌ Les limites
- HyperOS livré avec de nombreuses applications préinstallées et des publicités
- Ultra grand-angle de 8 Mpx en retrait, aucun téléobjectif
- Mémoire LPDDR4X et stockage UFS 2.2 peu ambitieux en 2026
- Gabarit imposant, environ 207 g, et stockage non extensible
Le code FRPRD30 se saisit au moment du paiement : contrôlez au passage que la variante sélectionnée est bien la 12+512 Go avant de valider.
À 293,59 €, le Redmi Note 15 Pro+ 5G en 12+512 Go coûte près de 78 € de moins que lors de notre précédent relais, le 21 septembre. Pour ce prix, il réunit ce que l’on attend d’abord d’un smartphone du quotidien : une batterie qui tient, une recharge qui ne fait pas attendre et un écran agréable en extérieur. C’est un choix cohérent pour qui veut un téléphone robuste et endurant sans dépasser 300 €.
Les photographes exigeants, les joueurs et les amateurs de logiciel épuré trouveront mieux ailleurs, au prix d’un budget plus élevé. Prévoyez aussi un moment pour faire le tri dans les applications préinstallées d’HyperOS au premier démarrage. Et si vous attendiez les Jours Flash Prime pour changer de téléphone, ce prix vous donne un repère utile pour juger les offres d’Amazon des 6 et 7 octobre.
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