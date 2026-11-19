Galaxy S26 FE, iPhone Air, Sonos Play, DJI Romo P2, Kindle Colorsoft… Amazon étoffe sa Black Week de nouvelles remises ce jeudi, des smartphones aux aspirateurs robots. Nous gardons les 100 meilleures offres, de 23,99 € à 2 999 €, mises à jour toute la journée.
Pour ce lancement, Amazon n’a pas fait les choses à moitié : les remises de cette sélection vont de 7 % à 67 %, calculées sur le prix barré affiché par Amazon ou, pour les offres qui démarrent ce jeudi, sur le prix de la veille. Record en euros pour le Galaxy Z Fold8 Ultra, avec 740 € de moins, record en pourcentage pour la caméra Blink Outdoor 4, à -67 %.
Le listing range les 100 offres par famille, du smartphone à la maison connectée ; en dessous, nous détaillons huit des plus belles remises, puis sept des meilleures ventes d’Amazon. Parmi ces quinze offres, l’iPhone Air, la Switch 2 et les AirPods Pro 3, notés 8/10 et 9/10 dans nos tests.
Les meilleures offres Amazon pour le lancement de la Black Week
Les offres de la Black Week sont ouvertes à tous, mais un abonnement Amazon Prime donne accès à la livraison rapide gratuite. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Attention : les prix de la Black Week peuvent évoluer d’une heure à l’autre. Nous mettons cette sélection à jour tout au long de la journée, au fil de nos relevés.
Nouveautés du jour : les nouvelles offres de la Black Week 🆕
- Enceinte Sonos Play à 279 € au lieu de 349 €
- Robot DJI Romo P2 à 949 € au lieu de 1 299 €
- Aspirateur balai Rowenta X-Pert 6.60 à 99,99 € au lieu de 159,99 €
- Tablette Amazon Alexa Tablet 12 Pro (écran Nanomatte) à 379,99 € au lieu de 559,99 €
- Smartphone Nothing Phone (4b) à 299 € au lieu de 349 €
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 5G 6 + 128 Go à 223,97 € au lieu de 353 €
- Smartphone Sony Xperia 10 VIII à 479 € au lieu de 599 €
- Smartphone Motorola Razr 40 à 309,10 € au lieu de 687,29 €
- Tablette Oppo Pad 5 (Wi-Fi, 128 Go) à 283,99 € au lieu de 399 €
- Montre Garmin fēnix 9 51 mm à 883,30 € au lieu de 1 099,99 €
- Montre Amazfit T-Rex Ultra 2 à 453 € au lieu de 549,90 €
- Montre Xiaomi Watch S5 46 mm à 144,50 € au lieu de 194,99 €
- Bracelet Xiaomi Smart Band 11 à 75,99 € au lieu de 89,99 €
- Enceinte CMF Speaker S à 49 € au lieu de 59,95 €
- Vidéoprojecteur XGIMI Elfin Flip 4K à 749 € au lieu de 999 €
- Télescope connecté Dwarf Mini à 330,27 € au lieu de 429 €
Les petits prix du Black Friday 🔥
- Amazon Fire TV Stick HD à 23,99 € au lieu de 64,99 €
- Caméra Blink Outdoor 4 à 24,99 € au lieu de 74,99 € 🔥
- Pack 2 caméras Blink Mini 2K+ à 34,99 € au lieu de 79,99 €
- Amazon Echo Dot (2022) à 39,99 € au lieu de 89,99 €
- EA Sports FC 27 sur PS5 à 40,39 € au lieu de 79,99 €
- Caméra Ring Outdoor Camera 2K à 49,99 € au lieu de 99,99 €
- Sonnette vidéo Ring Battery Video Doorbell 2K à 49,99 € au lieu de 99,99 €
- Amazon Fire TV Stick 4K Max à 52,99 € au lieu de 114,99 €
- CMF Watch 3 Pro à 59 € au lieu de 74,15 €
- Manette PS5 DualSense à 59,99 € au lieu de 78,99 €
- Réveil connecté Amazon Echo Spot à 59,99 € au lieu de 119,99 €
Appareils Amazon : Fire TV, Echo, Kindle 📦
- Liseuse Kindle Paperwhite 16 Go à 154,99 € au lieu de 224,99 € 🔥
- Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go à 164,99 € au lieu de 299,99 €
- Liseuse Kindle Colorsoft Signature Edition 32 Go à 199,99 € au lieu de 329,99 €
- Kindle Scribe Colorsoft 64 Go à 489,99 € au lieu de 699,99 €
- Amazon Fire TV Stick 4K Max à 52,99 € au lieu de 114,99 €
- Amazon Fire TV Stick HD à 23,99 € au lieu de 64,99 €
- Amazon Echo Show 8 à 129,99 € au lieu de 219,99 €
- Amazon Echo Dot (2022) à 39,99 € au lieu de 89,99 €
- Réveil connecté Amazon Echo Spot à 59,99 € au lieu de 119,99 €
Smartphones 📱
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512 Go à 1 659 € au lieu de 2 399 € 🔥
- Apple iPhone Air 256 Go à 979 € au lieu de 1 329 € 🔥
- Samsung Galaxy S26 256 Go à 899 € au lieu de 1 119 € 🔥
- Samsung Galaxy S26 FE 128 Go à 519 € au lieu de 799 € 🔥
- Samsung Galaxy S26+ 512 Go à 1 354,83 € au lieu de 1 569 €
- Apple iPhone 17 256 Go à 1 019,99 € au lieu de 1 119 €
- Apple iPhone 17 Pro Max 256 Go à 1 369 € au lieu de 1 479 €
- Google Pixel 11 Pro 256 Go à 899 € au lieu de 1 199 €
- Google Pixel 11 256 Go à 649 € au lieu de 999 €
- Google Pixel 11 Pro XL 256 Go à 1 067,85 € au lieu de 1 399 €
- Google Pixel 10a 128 Go à 429 € au lieu de 549 €
- Xiaomi 17T Pro 12 + 256 Go à 653 € au lieu de 903 €
Tablettes & montres connectées ⌚
- Apple iPad Air 13 pouces M4 128 Go à 919,70 € au lieu de 1 019 € 🔥
- Apple iPad Pro 13 pouces M5 256 Go à 1 549 € au lieu de 1 669 €
- Samsung Galaxy Tab S10 FE 128 Go (S Pen inclus) à 429 € au lieu de 629 € 🔥
- Samsung Galaxy Watch8 40 mm à 229 € au lieu de 329,99 €
- Samsung Galaxy Watch Ultra 47 mm 4G à 349,99 € au lieu de 525 €
- Apple Watch SE 3 GPS 40 mm à 244 € au lieu de 269 €
- Google Pixel Watch 4 45 mm LTE à 435,89 € au lieu de 549 €
- CMF Watch 3 Pro à 59 € au lieu de 74,15 €
Audio : casques, écouteurs & enceintes 🎧
- Apple AirPods Pro 3 à 214 € au lieu de 249 € 🔥
- Apple AirPods 4 avec réduction de bruit à 129 € au lieu de 159 €
- Apple AirPods 5 à 129 € au lieu de 149 €
- Samsung Galaxy Buds3 Pro à 119,99 € au lieu de 249,95 € 🔥
- Samsung Galaxy Buds3 FE à 99,99 € au lieu de 149,99 €
- Google Pixel Buds 2a à 79 € au lieu de 149 €
- Casque Sony WH-1000XM5 à 237,83 € au lieu de 419 € 🔥
- Casque Sony ULT Wear à 117,85 € au lieu de 199,99 €
- Casque Nothing Headphone (a) à 99 € au lieu de 145,99 €
- Enceinte Bose SoundLink Plus à 179,95 € au lieu de 279,95 €
- Enceinte JBL Xtreme 4 à 178,79 € au lieu de 329,99 €
- Enceinte Sonos Roam 2 à 149 € au lieu de 199 €
- Enceinte Sonos Move 2 à 390 € au lieu de 499 €
- Barre de son Sonos Arc Ultra à 832,02 € au lieu de 1 099 €
TV 4K & vidéoprojecteurs 📺
- TV Samsung 65QN70H Neo QLED 65 pouces à 725 € au lieu de 990 € 🔥
- TV Samsung 85QN70H Neo QLED 85 pouces à 1 249 € au lieu de 1 799,99 €
- TV Samsung 55S85H OLED 55 pouces à 899 € au lieu de 1 495,20 € 🔥
- TV Samsung 55M70H Mini LED 55 pouces à 399,97 € au lieu de 519 €
- TV Xiaomi F Pro 65 pouces QLED à 399 € au lieu de 599 €
- TV LG OLED55C5 55 pouces à 930,04 € au lieu de 1 078 €
- TV Hisense 65A6S 65 pouces à 355,53 € au lieu de 479,99 €
- Vidéoprojecteur XGIMI Elfin Flip à 499 € au lieu de 799 €
PC portables & mini PC 💻
- Apple MacBook Air 13 pouces M5 (16 Go, 512 Go) à 1 199 € au lieu de 1 399 € 🔥
- Apple MacBook Air 15 pouces M5 (16 Go, 512 Go) à 1 499 € au lieu de 1 699 €
- Apple MacBook Neo 13 pouces (8 Go, 256 Go) à 742 € au lieu de 799 €
- Apple MacBook Pro 16 pouces M5 Pro (24 Go, 1 To) à 2 999 € au lieu de 3 399 €
- Microsoft Surface Pro 13 pouces OLED (Snapdragon X2 Elite, 512 Go) à 1 299 € au lieu de 1 899 €
- PC portable ASUS TUF Gaming A17 (RTX 4050) à 899,99 € au lieu de 1 299,99 €
- PC portable Acer Nitro V 16 AI (RTX 5070, 32 Go) à 1 649 € au lieu de 2 299 €
- PC portable ASUS Vivobook 14 (Snapdragon X, 16 Go) à 529,99 € au lieu de 799,99 €
- PC portable Dell 15 (Core i5, 16 Go, 512 Go) à 569 € au lieu de 999 €
- Mini PC GEEKOM IT13 MAX (Core Ultra 9, 24 Go, 1 To) à 759,05 € au lieu de 949 €
Consoles & jeux vidéo 🎮
- Console Nintendo Switch 2 à 449 € au lieu de 499,99 € 🔥
- Nintendo Switch 2 + Légendes Pokémon Z-A à 490,39 € au lieu de 569,98 €
- Nintendo Switch 2 + Donkey Kong Bananza à 506,61 € au lieu de 579,98 €
- Manette Pro Nintendo Switch 2 à 69,89 € au lieu de 89,99 €
- Manette PS5 DualSense à 59,99 € au lieu de 78,99 €
- EA Sports FC 27 sur PS5 à 40,39 € au lieu de 79,99 €
Aspirateurs & robots 🤖
- Robot Roborock Saros 20 Flow Complete à 799 € au lieu de 1 299 €
- Robot Roborock Qrevo 2 Pro à 379,99 € au lieu de 699,99 € 🔥
- Robot Roborock Saros 10R à 499,99 € au lieu de 699,99 €
- Robot Dreame L50s Pro Ultra à 499 € au lieu de 749 €
- Robot Ecovacs X11S OmniCyclone à 699 € au lieu de 999 €
- Robot Dyson R1 Nurovi Dry à 399 € au lieu de 549 €
- Aspirateur balai Dyson V8 Origin à 229 € au lieu de 379 €
- Aspirateur balai Dyson Cyclone V10 à 349 € au lieu de 479 €
- Laveur de sol Dyson W1 PencilWash à 199 € au lieu de 349 €
Sécurité & caméras connectées 🔒
- Caméra Ring Outdoor Camera 2K à 49,99 € au lieu de 99,99 €
- Sonnette vidéo Ring Battery Video Doorbell 2K à 49,99 € au lieu de 99,99 €
- Caméra Blink Outdoor 4 à 24,99 € au lieu de 74,99 € 🔥
- Pack 2 caméras Blink Mini 2K+ à 34,99 € au lieu de 79,99 €
Beauté, cuisine & LEGO 🎁
- Dyson Airwrap Origin à 299 € au lieu de 449 € 🔥
- Sèche-cheveux Dyson Supersonic Origin à 249 € au lieu de 369 €
- LEGO Pokémon Florizarre, Dracaufeu et Tortank 72153 à 485,49 € au lieu de 649,99 €
Photo & vidéo 📷
- Caméra 360 Insta360 X5 à 439 € au lieu de 577 €
Les meilleures promos du Black Friday :
Ces 8 produits portent les plus fortes remises des grandes marques de la sélection, du smartphone pliant au multi-styler. Pour sept d’entre eux, le prix barré est le prix conseillé par la marque : la remise est réelle par rapport à ce tarif, pas forcément par rapport au prix pratiqué ces dernières semaines.
Galaxy Z Fold8 Ultra : 740 € de remise sur le pliant haut de gamme de Samsung, à 1 659 €
Selon la fiche Amazon, cette version 512 Go du nouveau pliant de Samsung embarque un capteur photo de 200 Mpx, une batterie de 5 000 mAh et Galaxy AI, avec un grand écran pensé pour le multitâche. Nous ne l’avons pas encore testé. Il succède au Galaxy Z Fold 7, qui avait obtenu 9/10 dans notre test du Galaxy Z Fold 7.
✅ Points forts
- Un capteur de 200 Mpx : le module principal monte à 200 Mpx, d’après la fiche Amazon.
- Une batterie de 5 000 mAh : annoncée par Samsung, pour un smartphone qui s’ouvre en tablette.
- À savoir : le prix barré de 2 399 € est le prix conseillé affiché par Amazon. Pour comparer, consultez notre guide des meilleurs smartphones pliants.
iPhone Air : 350 € de remise sur l’iPhone de 5,6 mm noté 8/10, à 979 €
Notre test de l’iPhone Air lui a attribué 8/10. Il ne mesure que 5,6 mm d’épaisseur pour 165 g, moins que l’iPhone 16e, et reprend la puce A19 Pro avec un cœur graphique en moins. Le prix barré de 1 329 € est le prix conseillé affiché par Amazon, notre test citait 1 229 € au lancement.
✅ Points forts
- Un format plume : 5,6 mm d’épaisseur et 165 g, plus léger que l’iPhone 16e.
- La puce A19 Pro : celle de l’iPhone 17 Pro Max, avec un cœur graphique en moins : environ 31 % d’écart sur AnTuTu.
- À savoir : l’autonomie tient une journée, sans plus, et il n’a qu’un capteur photo et un haut-parleur. Pour comparer, consultez notre guide des meilleurs iPhone.
Galaxy S26 FE : 280 € de moins sur le smartphone noté 7/10 par notre rédaction, à 519 €
Notre test du Galaxy S26 FE lui a attribué 7/10. Il réunit un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, une puce Exynos 2500 gravée en 3 nm et sept ans de mises à jour. Notre conclusion le jugeait intéressant autour de 550 € : à 519 €, il passe sous ce seuil.
✅ Points forts
- Une charge rapide : 45 W en filaire et 15 W sans fil, pour environ 1 h 15 de recharge complète.
- Sept ans de mises à jour : un suivi logiciel long pour un smartphone de milieu de gamme.
- À savoir : l’autonomie dépasse rarement une journée, avec une extinction au bout de 12 h 30 sur PCMark, et la partie photo n’a pas évolué depuis le Galaxy S23 FE.
Sony WH-1000XM5 : le casque à réduction de bruit noté 9/10, à 237,83 €
Notre test du Sony WH-1000XM5 lui a attribué 9/10. Nous avons mesuré environ 30 heures d’autonomie avec la réduction de bruit en AAC, et 3 minutes de charge rendent environ 3 heures d’écoute. Son successeur, le WH-1000XM6, est désormais en vente.
✅ Points forts
- Une autonomie confirmée : environ 30 h avec réduction de bruit lors de notre test.
- Huit micros : quatre par écouteur, au service de la réduction de bruit et des appels.
- À savoir : il ne se plie plus et ses coussinets ne sont pas remplaçables. Pour comparer, consultez notre guide des meilleurs casques Bluetooth.
Galaxy Buds3 Pro : les écouteurs haut de gamme de Samsung à moitié prix, à 119,99 €
Selon la fiche Amazon, ces écouteurs combinent réduction active de bruit, audio 360 et fonctions Galaxy AI, et sont livrés avec un chargeur secteur. Le prix barré de 249,95 € est un ancien prix pratiqué par Amazon. Nous ne les avons pas testés : leur successeur a obtenu 8/10 dans notre test des Galaxy Buds 4 Pro.
✅ Points forts
- Une remise sur un ancien prix : pas sur un prix conseillé, ce qui rend la baisse plus parlante.
- Réduction de bruit et audio 360 : les deux fonctions phares annoncées par Samsung.
- À savoir : sur les Buds 4 Pro, nous avions relevé que les fonctions avancées étaient réservées aux smartphones Galaxy. Mieux vaut les associer à un appareil Samsung.
Roborock Qrevo 2 Pro : 320 € de remise sur le robot laveur avec station, à 379,99 €
Selon la fiche Amazon, ce robot aspire à 25 000 Pa, lave ses serpillières à 75 °C puis les sèche à l’air chaud à 45 °C. Sa serpillière FlexiArm s’étend vers les bords et un double système limite l’enchevêtrement des cheveux. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une station qui entretient tout : lavage des serpillières à 75 °C et séchage à 45 °C, selon Roborock.
- 25 000 Pa d’aspiration : avec une double protection contre les cheveux emmêlés, d’après la fiche.
- À savoir : l’offre est vendue par la boutique officielle Roborock sur Amazon, et le prix barré de 699,99 € est le prix conseillé. Pour comparer, consultez notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots.
Galaxy Tab S10 FE : 200 € de remise sur la tablette livrée avec son S Pen, à 429 €
Cette tablette de 10,9 pouces et 128 Go est certifiée IP68 et livrée avec le S Pen et un chargeur 25 W, selon la fiche Amazon. Nous ne l’avons pas testée. La Galaxy Tab S9 FE, qu’elle remplace, avait obtenu 7/10 dans notre test de la Galaxy Tab S9 FE.
✅ Points forts
- Le S Pen inclus : aucun accessoire à racheter pour écrire ou dessiner.
- Une certification IP68 : contre la poussière et l’immersion, selon Samsung.
- À savoir : sur la Tab S9 FE, nous avions trouvé les performances irrégulières et l’écran limité à 90 Hz. Pour comparer, consultez notre comparatif des meilleures tablettes Android.
Dyson Airwrap Origin : 150 € de remise sur le multi-styler de Dyson, à 299 €
Ce multi-styler boucle les cheveux par effet Coanda, avec le flux d’air plutôt qu’une chaleur extrême, et sert aussi de brosse soufflante et de sèche-cheveux, selon la fiche Amazon. Il est présenté avec un rouleau de 40 mm. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Trois appareils en un : boucleur, brosse soufflante et sèche-cheveux, d’après Dyson.
- Sans chaleur extrême : le bouclage repose sur le flux d’air, selon la marque.
- À savoir : le prix barré de 449 € est le prix conseillé affiché par Amazon, et la fiche ne mentionne qu’un rouleau de 40 mm. Vérifiez les accessoires fournis si vous visez plusieurs types de boucles.
Les meilleures ventes : les produits qu’Amazon écoule le plus en ce moment
La Kindle Paperwhite, la caméra Blink Outdoor 4, la Switch 2 et les AirPods Pro 3 figurent dans le haut du classement des ventes d’Amazon au moment de notre relevé, le 18 novembre. S’y ajoutent l’iPad Air M4, la TV Samsung 65QN70H et le Galaxy S26, également bien placés dans ce classement.
Kindle Paperwhite : 70 € de remise sur une des meilleures ventes d’Amazon, à 154,99 €
Cette Paperwhite de 2024 passe à un écran antireflet de 7 pouces, résiste à l’eau et tient jusqu’à 12 semaines sur une charge, selon Amazon. Cette version 16 Go est sans publicités. Nous ne l’avons pas testée : la génération précédente avait obtenu 7/10 dans notre test de la Kindle Paperwhite 2021.
✅ Points forts
- Un écran de 7 pouces : antireflet, réglable du blanc à l’ambre pour lire le soir, selon la fiche.
- Jusqu’à 12 semaines d’autonomie : par charge en USB-C, annoncées par Amazon.
- À savoir : elle reste liée à la boutique Kindle, un point que notre test de 2021 reprochait déjà. Pour comparer, consultez notre comparatif des meilleures liseuses.
Blink Outdoor 4 : la caméra extérieure sans fil deux tiers moins chère, à 24,99 €
Cette caméra sans fil filme en 1080p, voit la nuit en infrarouge et permet de parler aux visiteurs grâce à l’audio bidirectionnel, selon la fiche Amazon. Les deux piles AA au lithium fournies lui donnent jusqu’à deux ans d’autonomie. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Deux ans sur piles : jusqu’à deux ans d’autonomie annoncés avec les piles fournies.
- Une détection double zone : pour des notifications de mouvement plus rapides, selon Blink.
- À savoir : Amazon la vend comme caméra supplémentaire, et l’enregistrement des clips dans le cloud demande un abonnement Blink, avec 30 jours d’essai. Pour comparer, consultez notre comparatif des meilleures caméras de surveillance.
Nintendo Switch 2 : la console notée 8/10 par notre rédaction, à 449 €
Notre test de la Nintendo Switch 2 lui a attribué 8/10. Son écran LCD de 7,9 pouces passe en 1080p à 120 Hz avec HDR, et elle embarque 12 Go de mémoire contre 4 Go sur la première Switch. Cette version vendue par Amazon est celle à batterie remplaçable par l’utilisateur.
✅ Points forts
- Un écran plus grand et plus fluide : 7,9 pouces en 1080p à 120 Hz, HDR10 et VRR.
- Zelda en 1440p : Breath of the Wild et Tears of the Kingdom tournent à 60 images par seconde en Switch 2 Edition.
- À savoir : sur le modèle testé, l’autonomie a reculé, environ 3 h sur Tears of the Kingdom, et une carte microSD Express est nécessaire pour étendre le stockage. Pour comparer, consultez notre comparatif des meilleures consoles portables.
AirPods Pro 3 : les écouteurs notés 9/10 par notre rédaction, à 214 €
Notre test des AirPods Pro 3 leur a attribué 9/10, avec la note maximale pour l’isolation et le micro. Nous avons mesuré un peu plus de 8 h 20 d’autonomie avec la réduction de bruit, et la certification passe à IP57, boîtier compris.
✅ Points forts
- Une isolation au sommet : 10/10 en isolation et microphone dans notre test.
- Une autonomie mesurée : plus de 8 h 20 avec réduction de bruit, 9 h 50 sans.
- À savoir : le boîtier n’assure plus que deux recharges, pour 24 à 30 h au total. Pour comparer, consultez notre guide des meilleurs écouteurs sans fil.
iPad Air M4 13 pouces : la tablette notée 8/10, avec 99 € de remise, à 919,70 €
Notre test de l’iPad Air M4 lui a attribué 8/10, avec 10/10 en performances. La puce M4 progresse nettement sur la M3, et nous avons mesuré environ 12 heures d’autonomie. Cette offre porte sur la version 13 pouces 128 Go, avec le Wi-Fi 7 apporté par la puce N1.
✅ Points forts
- La puissance de la M4 : 3 710 points en mono-cœur sur Geekbench, contre 3 043 pour l’iPad Air M3.
- Environ 12 h d’autonomie : pour 10 h annoncées par Apple, sur le modèle testé.
- À savoir : l’écran reste limité à 60 Hz et il n’y a pas de Face ID. Pour comparer, consultez notre comparatif des meilleures tablettes.
Samsung 65QN70H : 265 € de remise sur la TV Neo QLED Mini LED de 65 pouces, à 725 €
Ce téléviseur 2026 de 65 pouces associe un rétroéclairage Mini LED à des Quantum Dots et un profil AirSlim de 26 mm, selon la fiche Amazon. Nous ne l’avons pas testé. Le QN90F, un Mini LED plus haut de gamme sorti en 2025, avait obtenu 8/10 dans notre test du Samsung QN90F.
✅ Points forts
- Le Mini LED en 65 pouces : rétroéclairage Mini LED et Quantum Dots, selon Samsung.
- Un profil de 26 mm : le design AirSlim se fait discret au mur, d’après la fiche.
- À savoir : le prix barré de 990 € est le prix conseillé, et ce modèle se place sous la gamme QN90 que nous avons testée. Pour comparer, consultez notre guide des meilleurs téléviseurs Mini LED.
Galaxy S26 : le compact noté 9/10 par notre rédaction, à 899 €
Notre test du Galaxy S26 lui a attribué 9/10, avec 10/10 pour l’écran. Il tient dans 167 g et 7,2 mm d’épaisseur avec un écran de 6,3 pouces de 1 à 120 Hz, et sa puce Exynos 2600 gravée en 2 nm dépasse les 3,1 millions de points sur AnTuTu.
✅ Points forts
- Un format compact : 6,3 pouces, 167 g et 7,2 mm d’épaisseur.
- Sept mises à jour majeures : promises par Samsung.
- À savoir : la charge plafonne à 25 W, et le prix barré de 1 119 € est le prix conseillé affiché par Amazon, quand notre test citait 999 € pour la version 256 Go. Pour comparer, consultez notre guide des meilleurs smartphones.
Black Friday 2026 : Amazon a ouvert ses remises dès le 10 novembre
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Amazon n’a pas attendu ces dates : la plupart des offres de cette sélection portent le badge « Offre Pré-Black Friday » depuis le 10, le 13 ou le 16 novembre, et courent jusqu’au 30 novembre d’après les fiches au moment de notre relevé. D’autres, comme les deux sets LEGO ou l’Oppo Find X10, démarrent ce jeudi. Un prix peut toutefois bouger d’un jour à l’autre, à la baisse comme à la hausse. Pour suivre l’ensemble des offres retenues par la rédaction, notre page Black Friday est mise à jour chaque jour.
Prix conseillé ou ancien prix : comment lire le prix barré d’Amazon ?
Le prix barré n’a pas toujours le même sens sur Amazon. Le plus souvent, c’est le prix conseillé par la marque, qui sert de repère mais n’est pas forcément le tarif pratiqué ces dernières semaines ; parfois, c’est un ancien prix d’Amazon ou son plus bas récent, ce qui rend la baisse plus parlante. Vérifiez aussi qui vend et expédie le produit : Amazon lui-même, la boutique officielle de la marque ou un vendeur tiers, dont les conditions de retour diffèrent. L’arrivée d’une nouvelle génération, comme le WH-1000XM6 de Sony ou l’iPhone 18, fait souvent baisser le prix de la précédente, qui reste un bon achat. Enfin, la note obtenue en test vaut mieux qu’un gros pourcentage sur un produit que personne n’a eu entre les mains.
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