Pour ce lancement, Amazon n’a pas fait les choses à moitié : les remises de cette sélection vont de 7 % à 67 %, calculées sur le prix barré affiché par Amazon ou, pour les offres qui démarrent ce jeudi, sur le prix de la veille. Record en euros pour le Galaxy Z Fold8 Ultra, avec 740 € de moins, record en pourcentage pour la caméra Blink Outdoor 4, à -67 %.

Le listing range les 100 offres par famille, du smartphone à la maison connectée ; en dessous, nous détaillons huit des plus belles remises, puis sept des meilleures ventes d’Amazon. Parmi ces quinze offres, l’iPhone Air, la Switch 2 et les AirPods Pro 3, notés 8/10 et 9/10 dans nos tests.