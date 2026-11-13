Neuf offres audio, et autant de remises qui ne se valent pas : chez Amazon, certaines baisses du Black Friday tiennent surtout au prix conseillé. Nous les avons classées de la plus forte à la plus faible, en signalant celles que nous avons testées.
Cette sélection est classée de la plus forte remise à la plus faible ; à remise égale, les produits que nous avons testés passent devant ceux que nous n’avons pas eus en main. Elle couvre les écouteurs intra-auriculaires, les écouteurs ouverts et les casques à réduction de bruit, avec des remises de 7 % à 61 % par rapport au prix de référence. La plus forte économie en euros concerne le casque Sony 1000X The COLLEXION, à 130 €, la plus forte en pourcentage les écouteurs Soundcore P31i.
- Soundcore P31i à 26,99 € au lieu de 69,99 € (-61 %)
- Sony WF-C510 à 37,99 € au lieu de 59,99 € (-37 %)
- Soundcore Space One à 64,99 € au lieu de 99,99 € (-35 %)
- Sony 1000X The COLLEXION à 499 € au lieu de 629 € (-21 %)
- Apple AirPods Pro 3 à 209 € au lieu de 249 € (-16 %)
- Huawei FreeBuds SE 3 à 29,89 € au lieu de 34,99 € (-15 %)
- Apple AirPods 5 à 129 € au lieu de 149 € (-13 %)
- Samsung Galaxy Buds3 FE à 129,99 € au lieu de 149,99 € (-13 %)
- Apple AirPods 4 à 119,95 € au lieu de 129 € (-7 %)
Soundcore P31i : réduction de bruit adaptative et LDAC sous les 30 €, à 26,99 €
Les Soundcore P31i d’Anker combinent une réduction de bruit adaptative, annoncée à 52 dB, et la compatibilité LDAC pour l’écoute en haute résolution depuis un smartphone Android. Anker annonce 10 heures d’écoute par charge et 50 heures avec le boîtier, ramenées à 8 et 40 heures avec la réduction de bruit. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Une traduction intégrée : Anker annonce une traduction par IA en temps réel dans plus de 100 langues.
- Une recharge express : 10 minutes de charge donnent 3 heures et demie d’écoute, selon la fiche du fabricant.
- À savoir : la remise de 61 % est calculée sur le prix conseillé de 69,99 €, alors que le coloris bleu du même modèle affiche un ancien prix de 33,99 € ; la baisse réelle tourne donc plutôt autour de 20 %. L’offre est vendue par AnkerDirect FR, pas par Amazon.
Sony WF-C510 : 4,6 g par écouteur et le Bluetooth multipoint, à 37,99 €
Sony présente les WF-C510 comme parmi les plus petits et les plus légers écouteurs qu’il ait conçus, avec 4,6 g par écouteur. Ils tiennent 11 heures par charge, autant avec le boîtier, et gèrent le Bluetooth multipoint pour passer d’un téléphone à un ordinateur sans refaire l’appairage. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Une recharge rapide : 5 minutes de charge suffisent pour une heure d’écoute, d’après Sony.
- Une résistance aux éclaboussures : la certification IPX4 les met à l’abri de la pluie et de la transpiration.
- À savoir : ils n’ont pas de réduction de bruit active, seulement un mode son ambiant, et leur autonomie totale plafonne à 22 heures.
Soundcore Space One : un casque à réduction de bruit qui tient 40 heures, à 64,99 €
Le Space One est un casque circum-auriculaire à réduction de bruit adaptative, avec des transducteurs de 40 mm et la prise en charge du LDAC. Anker annonce 40 heures d’autonomie avec la réduction de bruit activée et 55 heures sans. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une réduction de bruit travaillée sur les voix : Anker la dit deux fois plus efficace sur les voix que celle de son casque Life Q30.
- Un confort pensé pour la durée : les oreillettes pivotent de 8° et l’arceau souple répartit la pression sur la tête.
- À savoir : il est vendu par AnkerDirect FR, et les 98 % de bruit supprimé qu’annonce la marque ont été mesurés par Soundcore en laboratoire. Pour comparer, consultez notre guide des meilleurs casques Bluetooth.
Sony 1000X The COLLEXION : 50 € sous son prix le plus bas du mois, à 499 €
Notre test du Sony 1000X The COLLEXION lui a attribué 8/10. Ce casque de 312 g, très confortable, a tenu environ 25 heures avec la réduction de bruit lors de nos mesures. Il gère le LDAC, le multipoint et le LE Audio, et sa réduction de bruit se place un cran sous celle du WH-1000XM6.
✅ Points forts
- Une construction premium : notre test lui accorde 9/10 en construction comme en confort, avec un repose-tête qui s’aplatit en largeur.
- Une transparence naturelle : en mode transparence, les aigus ne sont pratiquement pas atténués.
- À savoir : sa signature sonore met les aigus en retrait, il n’est pas pliable, et il n’a ni USB Audio ni mode passif.
AirPods Pro 3 : notés 9/10 par notre rédaction, à 209 €
Notre test des AirPods Pro 3 leur a attribué 9/10. Leur réduction de bruit, jugée exceptionnelle, fait un cran de mieux que celle des AirPods Pro 2, et nous avons mesuré un peu plus de 8 heures 20 d’écoute avec elle activée. Ils intègrent aussi un capteur de fréquence cardiaque, très précis face à une ceinture Polar H10.
✅ Points forts
- Une isolation au sommet : isolation, transparence et micro obtiennent 10/10 dans notre test.
- Des fonctions liées à l’audition : test d’audition à domicile et protection active contre les sons forts environnants.
- À savoir : ils sont plus intrusifs que les Pro 2, le boîtier n’offre plus que deux recharges, et ils n’ont ni vrai multipoint ni LE Audio.
Huawei FreeBuds SE 3 : 42 heures d’autonomie avec le boîtier, à 29,89 €
Les FreeBuds SE 3 misent sur l’endurance : Huawei annonce 9 heures d’écoute par charge et 42 heures avec le boîtier. Chaque écouteur pèse 3,8 g, et la connexion passe par le Bluetooth 5.4. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Une charge express : 10 minutes de charge donnent 3 heures d’écoute, selon Huawei.
- Une protection IP54 : les écouteurs résistent à la poussière et aux éclaboussures, le boîtier non.
- À savoir : la remise ne représente que 5,10 €, et la fiche du produit ne mentionne pas de réduction de bruit active.
AirPods 5 : les écouteurs ouverts notés 8/10 par notre rédaction, à 129 €
Notre test des AirPods 5 leur a attribué 8/10. Leur réduction de bruit est vraiment efficace pour un format ouvert, et nous avons mesuré 5 heures 30 d’écoute avec elle activée. Écouteurs et boîtier sont certifiés IP57, contre IP54 pour les AirPods 4.
✅ Points forts
- Un son soigné pour des écouteurs ouverts : notre test salue une très bonne qualité sonore, avec des basses mieux tenues que sur les AirPods 4 ANC.
- Une traduction en direct : avec Apple Intelligence, ils traduisent une conversation au fil de l’eau.
- À savoir : l’autonomie en simple charge reste moyenne selon notre test, et leurs fonctions avancées sont réservées à l’écosystème Apple. Nous les avions déjà vus à 129 € chez Amazon.
Galaxy Buds3 FE : une offre réservée aux membres Prime jusqu’au 14 novembre, à 129,99 €
Les Galaxy Buds3 FE associent une réduction de bruit active, l’Audio 360 de Samsung et l’accès à l’assistant Gemini à la voix. Cette version française est livrée avec un chargeur secteur rapide de 25 W. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Un chargeur dans la boîte : le pack ajoute un chargeur secteur rapide de 25 W.
- Une intégration Galaxy : l’appairage avec un appareil Samsung Galaxy se fait en quelques secondes, selon la marque.
- À savoir : ce prix est réservé aux membres Prime et prend fin le 14 novembre, et nous avons déjà relayé ces écouteurs à 99,99 €.
AirPods 4 : les écouteurs ouverts d’Apple, version sans réduction de bruit, à 119,95 €
Ces AirPods 4 reprennent la forme, la puce H2 et l’audio spatial personnalisé de la version avec réduction de bruit, que notre test des AirPods 4 ANC a notée 8/10. Apple annonce 5 heures d’écoute par charge et 30 heures avec le boîtier USB-C. Nous n’avons pas testé cette version, dépourvue de réduction de bruit active.
✅ Points forts
- Un boîtier plus compact : il est plus petit de plus de 10 % que celui de la génération précédente, selon Apple.
- Une résistance IP54 : écouteurs et boîtier résistent à la poussière, à la transpiration et à l’eau.
- À savoir : la remise n’est que de 9,05 €, et pour 9,05 € de plus, les AirPods 5 de cette sélection ajoutent la réduction de bruit active.
Black Friday 2026 : des remises audio qui ne s’arrêtent pas toutes le même jour
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Chez Amazon, les remises des Soundcore, des Sony WF-C510 et des Huawei FreeBuds SE 3 courent jusqu’au 30 novembre, celle des Galaxy Buds3 FE, réservée aux membres Prime, s’arrête dès le 14 novembre, et les prix des AirPods n’affichent aucune date de fin. Les tarifs peuvent encore bouger d’ici là, dans un sens comme dans l’autre, et nous mettons cette sélection à jour au fil des jours. Pour suivre les autres rayons, notre page Black Friday réunit chaque jour les offres retenues par la rédaction, chez Amazon comme chez les autres enseignes.
Intra, ouverts ou casque : comment choisir ses écouteurs pendant le Black Friday ?
Le format compte avant la remise. Des écouteurs intra-auriculaires isolent mieux et tirent davantage de la réduction de bruit, quand un modèle ouvert comme les AirPods 4 ou 5 se fait oublier mais laisse passer les très basses fréquences ; un casque garde l’avantage sur les longs trajets, au prix de l’encombrement. Pensez aussi à votre téléphone : les fonctions avancées des AirPods sont réservées à l’écosystème Apple, et le codec LDAC des Soundcore et du Sony COLLEXION ne sert qu’avec un smartphone Android compatible. Enfin, comparez le prix affiché au tarif pratiqué ces dernières semaines plutôt qu’au prix conseillé, et regardez qui vend : deux offres de cette sélection passent par AnkerDirect FR, pas par Amazon. Pour aller plus loin, notre guide des meilleurs écouteurs sans fil compare les modèles que nous avons testés.
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