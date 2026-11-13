Le format compte avant la remise. Des écouteurs intra-auriculaires isolent mieux et tirent davantage de la réduction de bruit, quand un modèle ouvert comme les AirPods 4 ou 5 se fait oublier mais laisse passer les très basses fréquences ; un casque garde l’avantage sur les longs trajets, au prix de l’encombrement. Pensez aussi à votre téléphone : les fonctions avancées des AirPods sont réservées à l’écosystème Apple, et le codec LDAC des Soundcore et du Sony COLLEXION ne sert qu’avec un smartphone Android compatible. Enfin, comparez le prix affiché au tarif pratiqué ces dernières semaines plutôt qu’au prix conseillé, et regardez qui vend : deux offres de cette sélection passent par AnkerDirect FR, pas par Amazon. Pour aller plus loin, notre guide des meilleurs écouteurs sans fil compare les modèles que nous avons testés.