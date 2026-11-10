Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, soit dans un peu plus de deux semaines, mais la Nintendo Switch 2 se vend déjà bien en dessous de son prix officiel chez Joybuy et Amazon. Console seule, packs avec le remake de Zelda: Ocarina of Time ou Switch Sports Resort, Joy-Con 2 supplémentaires : voici les offres à saisir pour s’équiper avant les fêtes.
Depuis la hausse de prix du 1er septembre, Nintendo vend sa Switch 2 499,99 € au prix conseillé, un tarif qui a de quoi faire hésiter à l’approche de Noël. Les marchands ont donc pris les devants. Joybuy descend la console à 429,99 €, Amazon propose la nouvelle version européenne à batterie remplaçable à 449 €, et les deux enseignes ajoutent des packs construits autour des plus grosses sorties de l’automne, qui reviennent parfois quasiment au prix de la console seule.
Le timing est d’autant plus intéressant que la ludothèque s’est nettement étoffée ces dernières semaines, avec Switch Sports Resort sorti le 22 octobre puis le remake d’Ocarina of Time disponible depuis le 5 novembre. Et si vous cherchez d’autres réductions sur le gaming ou la tech, toutes nos offres sont réunies sur notre page spéciale Black Friday, ainsi que dans notre sélection des promos Black Friday Switch 2 et PS5.
Nintendo Switch 2 : les meilleurs deals du Black Friday
- Nintendo Switch 2 à 429,99 € au lieu de 469,99 € (-9 %) chez Joybuy : le prix le plus bas de la sélection
- Nintendo Switch 2 à 449 € au lieu de 499,99 € (-10 %) chez Amazon : la nouvelle version européenne à batterie remplaçable
- Pack Switch 2 + Zelda: Ocarina of Time à 469,99 € au lieu de 484,98 € chez Joybuy : le remake de l’année presque offert avec la console
- Zelda: Ocarina of Time (Switch 2) à 54,99 € au lieu de 69,99 € (-21 %) chez Amazon : pour ceux qui ont déjà la console
- Pack Switch 2 + Switch Sports Resort à 470,19 € au lieu de 529,99 € (-11 %) chez Amazon : le pack idéal pour jouer en famille
- Paire de Joy-Con 2 à 69,99 € au lieu de 89,99 € (-22 %) chez Amazon : la manette en plus pour le multijoueur
Nintendo Switch 2 : la console hybride se donne enfin les moyens de ses ambitions
La Switch 2 conserve le principe hybride qui a fait le succès de sa devancière, mais elle a désormais la puissance qui lui manquait. Sa puce NVIDIA Tegra T239, épaulée par 12 Go de mémoire vive, permet de faire tourner la plupart des jeux en 1080p à 60 images par seconde en mode portable, et jusqu’en 4K sur un téléviseur. L’écran LCD de 7,9 pouces gagne en taille comme en fluidité grâce à ses 120 Hz et au VRR, tandis que le châssis, plus grand et mieux fini, se tient bien plus confortablement en main que celui de la première génération. Dans notre test de la Nintendo Switch 2, la console a obtenu 8/10, avec des progrès salués sur le design, l’écran et les performances, qui lui valent aussi une place dans notre top des meilleures consoles portables.
Une version européenne dont on peut changer la batterie soi-même
Pour se conformer au règlement européen sur les batteries, qui entre en application en février 2027, Nintendo commercialise depuis la rentrée une nouvelle Switch 2 réservée à l’Europe. Elle offre exactement les mêmes performances et les mêmes fonctions que le modèle d’origine, mais l’utilisateur peut remplacer sa batterie sans passer par le SAV, ce qui prolonge sensiblement la durée de vie de la machine. Les compromis sont minimes, avec une capacité qui passe de 5 220 à 5 172 mAh et un poids de 411 grammes contre 401 grammes pour la console seule. Pour reconnaître ce modèle en magasin, il suffit de regarder le numéro de série sur la boîte : il commence par HLE, contre HAE pour l’ancienne version.
Ocarina of Time : le chef-d’œuvre de la Nintendo 64 renaît sur Switch 2
Pour les 40 ans de la saga, Nintendo a choisi de refaire entièrement l’un des jeux les plus influents de l’histoire, et non de se contenter d’un simple lifting graphique. Le remake d’Ocarina of Time, exclusif à la Switch 2, reconstruit Hyrule avec des décors et des personnages entièrement retravaillés, des cinématiques désormais doublées et des musiques de Koji Kondo réenregistrées avec un orchestre symphonique. La prise en main a elle aussi été modernisée : la caméra se contrôle librement, le saut dispose enfin d’une touche dédiée, et un journal de quête garde la trace des objectifs en cours, ce qui est bien pratique pour reprendre une partie après quelques jours de pause.
Les nostalgiques retrouveront l’aventure qu’ils ont connue, et les plus jeunes découvriront un classique qui n’a plus rien d’intimidant. Certains connaisseurs jugent toutefois ce remake un peu sage dans ses ajouts, et il faut garder en tête qu’il ne fonctionne pas sur la première Switch : il faut impérativement une Switch 2 pour y jouer, d’où l’intérêt du pack pour ceux qui ne sont pas encore équipés.
Switch Sports Resort : cap sur l’île de Wuhu pour bouger en famille
Héritier assumé de Wii Sports Resort, ce nouvel épisode exclusif à la Switch 2 propose douze sports à jouer à la détection de mouvement : tennis, bowling, tir à l’arc, boxe, tennis de table, volley, basket, golf ou encore bras de fer au pouce. L’île de Wuhu fait son grand retour, et elle s’explore cette fois librement, en skateboard, en jet-ski ou aux commandes d’un petit avion. Le jeu exploite aussi le mode souris des Joy-Con 2, ce qui lui donne une prise en main plus précise que celle de l’opus précédent.
C’est typiquement le jeu qui se lance au salon après un repas de famille, puisqu’il accepte jusqu’à quatre joueurs sur la même console. Le multijoueur local demande toutefois des manettes supplémentaires, et les parties en ligne nécessitent un abonnement Nintendo Switch Online, vendu séparément.
Joy-Con 2 : la paire de manettes qui change tout pour jouer à plusieurs
Plus grands et plus ergonomiques que ceux de la première Switch, les Joy-Con 2 se fixent désormais à la console par aimants, une solution plus solide et plus pratique que les anciens rails. Leur capteur optique leur permet aussi de servir de souris dans les jeux compatibles, et ils deviennent indispensables pour profiter pleinement de Switch Sports Resort ou de Mario Kart World à plusieurs sans passer une manette de main en main.
Deux réserves tout de même : Nintendo n’a pas fait évoluer la technologie des joysticks, ce qui laisse planer le doute sur le risque de dérive à long terme, et une version à batterie remplaçable est annoncée pour l’Europe cet hiver.
Black Friday Nintendo Switch 2 : quand en profiter et à quel prix ?
Le Black Friday 2026 aura lieu le vendredi 27 novembre, suivi du Cyber Monday le lundi 30 novembre, mais les promotions sur la Nintendo Switch 2 ont commencé bien avant. Depuis la hausse tarifaire de septembre, le prix conseillé de la console seule est de 499,99 €, et c’est par rapport à ce montant qu’il faut juger une bonne affaire. Une Switch 2 en dessous de 450 €, comme c’est le cas aujourd’hui chez Joybuy et Amazon, représente une économie de 50 à 70 € sur le prix officiel. Les packs méritent aussi l’attention : la console avec Zelda: Ocarina of Time, que Nintendo vend 69,99 € en boîte, revient quasiment au prix de la machine seule. Pour suivre l’évolution des prix d’ici le 27 novembre, notre fiche Nintendo Switch 2 centralise les meilleures offres du moment, et notre rubrique Nintendo Switch toute l’actualité de la console.
Faut-il attendre le jour du Black Friday pour acheter sa Switch 2 ?
Rien ne garantit que la Switch 2 descendra plus bas le 27 novembre que dans les jours qui précèdent, et l’histoire des consoles Nintendo montre plutôt des remises modestes, mais régulières, que des chutes spectaculaires. Les offres les plus intéressantes s’épuisent en revanche vite à l’approche du week-end du Black Friday, d’autant que la console fait partie des cadeaux les plus demandés de cette fin d’année. Si le prix actuel vous convient, il est donc raisonnable de ne pas trop tarder, en vérifiant au passage deux points avant de valider : le modèle proposé, puisque la version européenne à batterie remplaçable se reconnaît à son numéro de série commençant par HLE, et le vendeur, car une console vendue et expédiée par un grand marchand offre plus de garanties qu’une offre de marketplace. Enfin, le Black Friday Nintendo Switch 2 ne concerne pas que la console : les jeux et les accessoires, comme les Joy-Con 2 ou les cartes microSD Express, font aussi l’objet de remises qui allègent sensiblement la facture totale.
Le bon moment pour sauter le pas avant Noël
Entre une console qui repasse nettement sous son prix officiel et des packs qui ajoutent Ocarina of Time ou Switch Sports Resort pour une poignée d’euros, cette pré-sélection Black Friday donne de bonnes raisons de s’équiper dès maintenant. Les joueurs qui visent le meilleur prix se tourneront vers Joybuy, ceux qui préfèrent la version européenne à batterie remplaçable vers Amazon, et les familles ne regretteront pas d’ajouter une paire de Joy-Con 2 au panier.
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