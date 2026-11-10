Depuis la hausse de prix du 1er septembre, Nintendo vend sa Switch 2 499,99 € au prix conseillé, un tarif qui a de quoi faire hésiter à l’approche de Noël. Les marchands ont donc pris les devants. Joybuy descend la console à 429,99 €, Amazon propose la nouvelle version européenne à batterie remplaçable à 449 €, et les deux enseignes ajoutent des packs construits autour des plus grosses sorties de l’automne, qui reviennent parfois quasiment au prix de la console seule.

Le timing est d’autant plus intéressant que la ludothèque s’est nettement étoffée ces dernières semaines, avec Switch Sports Resort sorti le 22 octobre puis le remake d’Ocarina of Time disponible depuis le 5 novembre. Et si vous cherchez d’autres réductions sur le gaming ou la tech, toutes nos offres sont réunies sur notre page spéciale Black Friday, ainsi que dans notre sélection des promos Black Friday Switch 2 et PS5.