Un peu plus d’un an après son lancement initial, Nintendo fait évoluer sa Switch 2. Depuis quelques jours, une nouvelle révision commence en effet à apparaître dans les rayons européens, avec une particularité assez intéressante, puisque sa batterie peut désormais être remplacée plus facilement par l’utilisateur. Une modification qui répond à une échéance réglementaire européenne, et qui pourrait avoir son importance dans quelques années, lorsque les premières batteries commenceront à montrer des signes de faiblesse.