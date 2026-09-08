Comme prévu, Nintendo commence à commercialiser une version révisée de sa Switch 2 en Europe. Une évolution discrète, mais qui concerne l’un des composants les plus importants de la machine : sa batterie.
Un peu plus d’un an après son lancement initial, Nintendo fait évoluer sa Switch 2. Depuis quelques jours, une nouvelle révision commence en effet à apparaître dans les rayons européens, avec une particularité assez intéressante, puisque sa batterie peut désormais être remplacée plus facilement par l’utilisateur. Une modification qui répond à une échéance réglementaire européenne, et qui pourrait avoir son importance dans quelques années, lorsque les premières batteries commenceront à montrer des signes de faiblesse.
Une Switch 2 déjà adaptée aux futures règles européennes
Nintendo n’a d’ailleurs pas attendu l’entrée en vigueur de la réglementation européenne sur les batteries pour revoir sa console. Celle-ci doit notamment favoriser la possibilité, pour l’utilisateur, de remplacer plus facilement la batterie de certains appareils. Les nouvelles dispositions entreront en application à partir du 18 février 2027.
Nintendo précise toutefois un point important, à savoir le fait qu’aucune différence de fonctionnalité n’est à attendre entre l’ancien et le nouveau modèle. Il ne faut donc pas espérer une console plus rapide, ni une autonomie miraculeusement améliorée.
La démarche s’inscrit plutôt dans la logique de la durée de vie des batteries, avec une machine (re)pensée pour simplifier les opérations de remplacement.
Une batterie légèrement moins généreuse, mais beaucoup plus accessible
Pour la petite histoire, la nouvelle batterie affiche une capacité très légèrement inférieure à celle du modèle original, à savoir 5 172 mAh, contre 5 220 mAh auparavant. Une différence inférieure à 1%, qui ne va pas bouleverser l’autonomie au quotidien.
En revanche, la conception interne évolue nettement. Nintendo a revu la manière dont la batterie est maintenue dans le châssis, avec un accès simplifié et des fixations qui rendent son remplacement beaucoup moins complexe.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Faut-il attendre cette nouvelle Switch 2 ?
Pour un possesseur actuel de Nintendo Switch 2, il n’y a évidemment aucune raison de remplacer sa console. Les performances et les fonctionnalités restent en tout point identiques.
En revanche, pour quelqu’un qui envisage d’acheter une Switch 2, cette nouvelle version peut avoir un véritable intérêt. Une batterie rechargeable n’est pas éternelle et, après plusieurs années de cycles de charge, sa capacité finit forcément par diminuer. Pouvoir la remplacer plus simplement constitue donc un avantage assez concret sur la durée de vie de la machine.
En boutiques, il est important de noter que les deux versions vont cohabiter pendant quelque temps. Nintendo écoule naturellement les stocks du modèle original tandis que la nouvelle déclinaison s’installe progressivement dans les boutiques européennes.
Il faudra donc être attentif au modèle proposé au moment de l’achat. Et pour repérer une « nouvelle Switch 2 », il suffit de regarder le numéro de série inscrit sur la boîte. Si celui-ci débute par HAE, il s’agit d’un ancien modèle, la nouvelle révision européenne commençant par HLE.