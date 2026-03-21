Selon le quotidien économique japonais Nikkei, Nintendo prépare une version révisée de la Switch 2 pour l'Europe, avec une batterie remplaçable par l'utilisateur et des Joy-Con 2 retravaillés. Un règlement européen sur les batteries l'y oblige d'ici février 2027.
Nintendo a lancé la Switch 2 en juin 2025. Moins d'un an plus tard, la firme de Kyoto retravaille déjà sa console, mais uniquement pour le marché européen. Attention, on est loin ici de faire montre de générosité. Le règlement européen sur les batteries, adopté en 2023 et entré en application en février 2024, oblige les fabricants d'appareils portables à permettre aux utilisateurs de retirer et remplacer eux-mêmes leur batterie, sans passer par un SAV. Nintendo a jusqu'en février 2027 pour se conformer. Les Joy-Con 2 sont concernés au même titre que la console elle-même, puisque chaque manette embarque sa propre batterie lithium-ion.
Aucune version vendue au Japon ou aux États-Unis ne sera modifiée pour l'instant. Le Nikkei précise toutefois que si d'autres marchés adoptent des règles similaires, Nintendo pourrait y déployer les mêmes changements.
Quand iFixit note 3/10, l'UE corrige la copie
En juin 2025, iFixit a démonté la Switch 2 et lui a attribué un score de réparabilité de 3 sur 10, pire que celui de la Switch originale rétroactivement abaissé à 4/10. La batterie est collée avec un adhésif puissant, les ports USB-C sont soudés à la carte mère, le lecteur de cartouches aussi. Pour les Joy-Con 2, leurs batteries sont déconnectables une fois à l'intérieur, mais un adhésif les maintient en place et rend toute opération laborieuse. iFixit a conseillé aux utilisateurs de s'entraîner sur d'autres appareils avant d'y toucher.
C'est justement sur ce point que le règlement européen va forcer Nintendo à revoir sa copie, au moins pour l'UE. Les modifications envisagées pourraient passer par des clips de maintien plutôt que de la colle, ou par des vis plus accessibles, sans forcément revoir toute l'architecture interne. En clair, Bruxelles obtient ce qu'iFixit réclamait depuis le lancement.
Le précédent Apple, ou comment l'Europe légifère pour la planète
En 2023, sous pression réglementaire européenne, Apple a abandonné le Lightning sur ses iPhone 15. La décision visait l'Europe, mais Apple a finalement adopté l'USB-C sur toute sa gamme mondiale. Concevoir deux versions distinctes d'un même produit coûte trop cher. Des centaines de millions d'utilisateurs hors UE ont bénéficié du changement sans que leurs gouvernements respectifs aient eu à agir.
Nintendo pourrait donc faire de même, même si cela implique deux chaînes de production parallèles, l'une avec batterie collée pour le Japon et les États-Unis et l'autre avec batterie amovible pour l'Europe et représente un coût industriel difficilement justifiable à long terme. Sony est dans une situation similaire avec ses manettes DualSense PS5, attendues dans une version révisée pour les mêmes raisons réglementaires.
Au Japon et aux États-Unis, les joueurs qui veulent changer leur batterie passent encore par le SAV officiel ou par une procédure qu'iFixit qualifiait de périlleuse. Pour eux, l'espoir vient désormais de Bruxelles.