Nintendo a lancé la Switch 2 en juin 2025. Moins d'un an plus tard, la firme de Kyoto retravaille déjà sa console, mais uniquement pour le marché européen. Attention, on est loin ici de faire montre de générosité. Le règlement européen sur les batteries, adopté en 2023 et entré en application en février 2024, oblige les fabricants d'appareils portables à permettre aux utilisateurs de retirer et remplacer eux-mêmes leur batterie, sans passer par un SAV. Nintendo a jusqu'en février 2027 pour se conformer. Les Joy-Con 2 sont concernés au même titre que la console elle-même, puisque chaque manette embarque sa propre batterie lithium-ion.

Aucune version vendue au Japon ou aux États-Unis ne sera modifiée pour l'instant. Le Nikkei précise toutefois que si d'autres marchés adoptent des règles similaires, Nintendo pourrait y déployer les mêmes changements.