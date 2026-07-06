Big N passerait à l’étape industrielle pour la Switch 2 européenne. La console révisée, pensée pour respecter les nouvelles règles de l’Union européenne sur les batteries remplaçables, commencerait à arriver dans les rayons dès cet automne.
Fin mars, nous vous expliquions pourquoi Nintendo allait devoir adapter sa nouvelle console aux futures règles européennes sur les batteries remplaçables. Cette version révisée destinée au marché européen s'apprêterait désormais à entrer en production.
Cette Switch 2 européenne ne devrait toutefois pas modifier l’expérience de jeu. Les performances, les jeux et les usages resteraient les mêmes. Les changements se joueraient surtout à l’intérieur, avec une conception revue pour rendre la batterie plus accessible.
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Quelques grammes en plus sur la balance
Ce choix aurait tout de même de petits effets de bord. La capacité de la batterie passerait de 5 220 mAh à 5 172 mAh, soit une baisse d’environ 1%. Le poids augmenterait aussi légèrement (411 grammes au lieu de 401), et d’environ 14 grammes avec les nouveaux Joy-Con 2 attachés. Rien qui devrait handicaper le joueur européen, mais assez pour rappeler que la réparabilité impose parfois quelques compromis industriels.
Les Joy-Con 2 livrés avec la Switch 2 européenne seraient eux aussi modifiés pour rendre leur batterie remplaçable. D’autres accessoires, comme la manette Pro ou les contrôleurs rétro, suivraient plus tard. Les batteries de rechange devraient quant à elles être vendues sur le Nintendo Store européen.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
La première génération de Switch bientôt abandonnée ?
Cette révision découle du règlement européen 2023/1542, qui imposera à partir de février 2027 des batteries portables plus faciles à retirer et à remplacer dans de nombreux appareils. Nintendo semble donc anticiper plutôt que bricoler une réponse à la dernière minute.
L’ancienne famille Switch, elle, ne devrait pas être adaptée. Sa production continuerait encore en 2026, mais les livraisons de matériel aux distributeurs européens cesseraient à partir de la mi-février 2027. La Switch 2 européenne ne sera donc pas plus rapide ni plus spectaculaire. Elle sera simplement un peu plus réparable.