Fin mars, nous vous expliquions pourquoi Nintendo allait devoir adapter sa nouvelle console aux futures règles européennes sur les batteries remplaçables. Cette version révisée destinée au marché européen s'apprêterait désormais à entrer en production.

Cette Switch 2 européenne ne devrait toutefois pas modifier l’expérience de jeu. Les performances, les jeux et les usages resteraient les mêmes. Les changements se joueraient surtout à l’intérieur, avec une conception revue pour rendre la batterie plus accessible.

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Quelques grammes en plus sur la balance

Ce choix aurait tout de même de petits effets de bord. La capacité de la batterie passerait de 5 220 mAh à 5 172 mAh, soit une baisse d’environ 1%. Le poids augmenterait aussi légèrement (411 grammes au lieu de 401), et d’environ 14 grammes avec les nouveaux Joy-Con 2 attachés. Rien qui devrait handicaper le joueur européen, mais assez pour rappeler que la réparabilité impose parfois quelques compromis industriels.