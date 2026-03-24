C’est le cas notamment sur le territoire américain, où la Nintendo Switch 2 aurait enregistré en 2025 des ventes inférieures de 35 % à celles de la première Switch sur la même période (de Noël donc) en 2017.

Cela, malgré le lancement de certains titres majeurs, comme Donkey Kong Bananza, mais aussi (et surtout) Metroid Prime 4 Beyond, une franchise historiquement très populaire aux États-Unis, mais qui n’a cette fois pas rencontré le succès attendu.