Selon des informations glanées par le magazine Bloomberg, Nintendo aurait pris la décision de revoir, à la baisse, la production de sa Switch 2 pour le trimestre en cours.
Lancée le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 a très rapidement trouvé la voie du succès, avec plus de 17 millions d’unités écoulées, signant accessoirement le meilleur démarrage pour une console Nintendo. Toutefois, si la console continue de cartonner sur ses terres natales, le constat serait un peu moins flamboyant à l’étranger.
Des ventes inférieures aux attentes, notamment aux États-Unis
Au début de l’année déjà, on revenait sur le Noël « en demi-teinte » de la console, avec des ventes parfois décevantes pour la période de Noël, notamment en France. Selon le président de Nintendo, les ventes à l’étranger seraient un peu « inférieures aux attentes ».
C’est le cas notamment sur le territoire américain, où la Nintendo Switch 2 aurait enregistré en 2025 des ventes inférieures de 35 % à celles de la première Switch sur la même période (de Noël donc) en 2017.
Cela, malgré le lancement de certains titres majeurs, comme Donkey Kong Bananza, mais aussi (et surtout) Metroid Prime 4 Beyond, une franchise historiquement très populaire aux États-Unis, mais qui n’a cette fois pas rencontré le succès attendu.
Une production qui passe de 6 à 4 millions
La Nintendo Switch 2 poursuit donc sa carrière commerciale sans véritable accroc… Mais sans emballement non plus. Si la console continue de trouver preneur, le rythme de production initialement fixé par Nintendo semblerait aujourd’hui surdimensionné. C’est pourquoi le constructeur japonais aurait revu ses ambitions à la baisse pour le trimestre en cours, en passant de 6 à 4 millions d’unités produites.
Derrière cet ajustement, plusieurs explications se dessinent. Une demande un peu moins soutenue qu’espéré d’abord, mais aussi un contexte industriel moins favorable. Comme souvent dans l’électronique grand public, la hausse du coût de certains composants viendrait rogner les marges, incitant alors encore plus Nintendo à redoubler de prudence dans sa planification.
Aussi, et contrairement à la première Switch, lancée en 2017 dans une atmosphère de pénurie quasi permanente, la Switch 2 n’a jamais connu de rupture de stock significative. Les consoles sont restées disponibles, souvent bien visibles en rayon, évitant ainsi l’effet boule de neige généralement provoqué par la rareté.
Résultat, les ventes s’inscrivent dans une dynamique plus linéaire, plus étalée. Les joueurs, moins pressés par l’urgence d’un stock limité, prennent davantage leur temps avant de passer à l’achat. Une situation plus confortable pour le consommateur, certes, mais qui impose donc à Nintendo d’ajuster sa cadence, sans pour autant perdre le tempo.
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