La Nintendo Switch 2 accueille une nouvelle mise à jour 22.0.0, qui ajoute notamment une nouvelle option baptisée « Handheld Mode Boost », pour le plus grand bonheur des joueurs nomades.
Au démarrage de votre Nintendo Switch 2 ce matin, un message vous invite probablement à installer la dernière mise à jour du firmware. À première vue anodine, cette nouvelle version cache pourtant une nouveauté de taille, particulièrement intéressante pour les joueurs en mobilité.
Une mise à jour (très) intéressante pour la Nintendo Switch 2
Sans la moindre communication préalable, Nintendo a en effet travaillé en coulisses sur l’amélioration du rendu des jeux Nintendo Switch de première génération lorsqu’ils sont lancés sur la Switch 2. La mise à jour 22.0.0 introduit ainsi un tout nouveau mode « boost », à activer directement depuis les paramètres.
Pour cela, il faut se rendre dans Console, puis Fonctionnement des jeux Nintendo Switch. Ici, on pourra découvrir une nouvelle option, baptisée Amélioration du mode portable. Lorsque cette option est activée, « les performances des logiciels Nintendo Switch en mode portable sont similaires à celles des mêmes logiciels en mode téléviseurs. »
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Concrètement, ça donne quoi ?
En d'autres termes, en mode nomade, la Nintendo Switch 2 simule les performances de sa devancière en mode docké. Autant dire que cette nouvelle possibilité de jouer aux jeux Switch en mode portable (sur Switch 2) à leur définition native en mode téléviseur a de quoi séduire !
Comme le précise Nintendo, la console consommera alors davantage de batterie, mais simulera également le jeu comme s'il était affiché sur un téléviseur, en 1080p (soit la définition maximale de la Switch de première génération).
À noter toutefois que cela peut engendrer la désactivation de l'écran tactile, mais aussi le fait que certaines fonctionnalités pensées pour le mode nomade ne sont pas prises en charge, puisque l'option va forcer la console à fonctionner comme en mode téléviseur, mais avec une image affichée sur son propre écran.
Pour la petite histoire, ce mardi 17 mars est également la date choisie par PlayStation pour déployer une nouvelle mise à jour destinée à sa PS5, avec la possibilité pour les propriétaires d'une PS5 Pro de bénéficier d'une amélioration très attendue du PSSR, avec des optimisations natives pour certains jeux, et la possibilité d'appliquer cette nouvelle fonction à l'ensemble des jeux « optimisés pour la PS5 Pro ».