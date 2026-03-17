Pour la petite histoire, ce mardi 17 mars est également la date choisie par PlayStation pour déployer une nouvelle mise à jour destinée à sa PS5, avec la possibilité pour les propriétaires d'une PS5 Pro de bénéficier d'une amélioration très attendue du PSSR, avec des optimisations natives pour certains jeux, et la possibilité d'appliquer cette nouvelle fonction à l'ensemble des jeux « optimisés pour la PS5 Pro ».