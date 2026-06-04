Nintendo travaille sur une version modifiée de sa Switch 2 destinée au marché européen, dans laquelle la batterie pourra être remplacée directement par l'utilisateur. Cette démarche est une réponse directe à une réglementation de l'Union européenne qui entrera en vigueur en février 2027 et qui impose aux fabricants d'appareils électroniques portables, consoles de jeux incluses, de concevoir des produits dont la batterie est remplaçable sans intervention technique particulière.