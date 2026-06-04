Une réglementation européenne oblige les fabricants d'appareils électroniques portables à rendre leurs batteries accessibles aux utilisateurs d'ici février 2027. Nintendo s'y prépare.
Nintendo travaille sur une version modifiée de sa Switch 2 destinée au marché européen, dans laquelle la batterie pourra être remplacée directement par l'utilisateur. Cette démarche est une réponse directe à une réglementation de l'Union européenne qui entrera en vigueur en février 2027 et qui impose aux fabricants d'appareils électroniques portables, consoles de jeux incluses, de concevoir des produits dont la batterie est remplaçable sans intervention technique particulière.
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Un changement de conception
Sur les modèles actuels de Switch 2, remplacer la batterie n'est pas une opération à la portée de tous. Elle nécessite un démontage partiel de la console, ce qui suppose soit des compétences techniques, soit un passage par le service après-vente.
C'est précisément ce type de contrainte que la réglementation européenne cherche à éliminer, en poussant les fabricants à concevoir des appareils où un utilisateur ordinaire peut changer lui-même une batterie usée, sans outil spécifique ni rendez-vous chez un réparateur.
Nintendo confirme seulement certaines infos
L'information avait été révélée en mars par le quotidien économique japonais Nikkei, qui indiquait que Nintendo planchait sur une révision matérielle de la Switch 2 pour l'Europe, et que les contrôleurs Joy-Con seraient concernés par le même traitement. Nintendo a depuis confirmé sur son site officiel qu'il travaillait bien sur des versions conformes à cette réglementation.
Ces futurs modèles destinés à l'UE porteront de nouveaux numéros de référence et un code "OSM" sur leur emballage, permettant de les distinguer des versions standard, dont les références commencent actuellement par "BEE", comme on peut le voir dans les dépôts réglementaires auprès de la FCC américaine.
En revanche, Nintendo n'a pas précisé à quoi ressembleront concrètement ces modifications sur le plan physique. La société n'a pas non plus confirmé officiellement la révision des Joy-Con mentionnée par Nikkei. Enfin, aucune indication n'a été donnée quant à une éventuelle commercialisation de ces versions hors de l'Union européenne.
Nintendo n'est pas seul dans ce cas
La réglementation européenne de 2027 ne s'applique pas qu'aux consoles de jeux. Elle concerne un large éventail d'appareils électroniques grand public, des tablettes aux écouteurs sans fil, mais pas les smartphones. Toutefois, de nombreux autres fabricants devront adapter leurs produits ou obtenir une dérogation dans les mois à venir.
Pour les consommateurs européens, la conséquence pratique est simple : la possibilité de changer eux-mêmes la batterie de leur console, au moment où ils le souhaitent, sans dépendre d'un service de réparation.
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