Le règlement de 2027 pose un principe de base : l'utilisateur doit pouvoir retirer et remplacer lui-même la batterie de son appareil avec des outils courants. Un tournevis standard suffit. Si un outil spécifique est nécessaire, le fabricant doit le fournir gratuitement avec le produit. Surtout les pièces de rechange devront rester disponibles pendant au moins cinq ans après la commercialisation.

Certains acteurs n'ont pas attendu la date butoir. Sennheiser vient de lancer le Momentum 5, un casque supra-aural dont la batterie se remplace avec un simple tournevis Phillips. Fender avait devancé la réglementation quelques mois auparavant avec ses Mix. Finalement, il semblerait donc que la contrainte ne soit pas insurmontable.

La Commission européenne entend aller dans les détails et le sort de certains appareils n'est pas encore scellé. C'est notamment le cas des montres connectées, des trackers fitness ou des lunettes intelligentes. Leurs batteries sont trop petites pour être manipulées sans risque d'endommagement. La coalition Right to Repair Europe, qui représente plus de 190 organisations provenant de 30 pays européens, n'est pas du même avis. Elle pointe par exemple la Pixel Watch 4, dont la batterie est déjà amovible.

Deux autres points restent encore imprécis, notamment la définition d'"outils commercialement disponibles" et le prix "raisonnable" des pièces de rechange Ces deux points devraient se préciser à mesure que les délais approchent.