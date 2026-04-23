Il y a une petite coquetterie qui se cache dans l'étiquette énergétique obligatoire depuis juin 2025.

Chaque smartphone affiche désormais un score de réparabilité, de A à E. Mais ce score se décompose en six paramètres, consultables pour chaque modèle sur le registre européen EPREL. Un fabricant peut décrocher un bon score global en excellant sur certains critères, prix raisonnable des pièces de rechange ou accès aux logiciels de diagnostic, mais être totalement nul en démontage ou remontage, ce qui est souvent le plus scruté.

Le règlement interdit formellement l'usage de logiciels pour entraver le remplacement d'une batterie par une batterie compatible. Pourtant, les notifications informant le consommateur qu'une batterie de rechange non originale est utilisée restent autorisées, à condition qu'elles n'affectent pas les fonctionnalités de l'appareil.

Autrement dit, un fabricant peut afficher un message d'alerte sans bloquer quoi que ce soit techniquement, et l'utilisateur peut hésiter à franchir le pas malgré tout.

Les changements seront surtout notables sur l'entrée et le milieu de gamme.

La soudure et la colle agressive, très répandues aujourd'hui pour maintenir les batteries en place, devront disparaître des appareils vendus en Europe. Les fabricants devront fournir les pièces détachées critiques pendant sept ans après l'arrêt de la commercialisation d'un modèle.

Selon les projections de la Commission, les consommateurs européens économiseront ainsi 20 milliards d'euros sur leurs achats d'ici 2030. À noter que ce règlement concerne les smartphones, téléphones mobiles, sans fil et tablettes.