Ne nous y trompons pas : ce sursaut d'ingéniosité n'est pas uniquement motivé par la philanthropie de Google. Il s'agit surtout d'une course contre la montre législative. Dès février 2027, le règlement européen sur les batteries imposera aux fabricants de rendre ces composants remplaçables par l'utilisateur final, sans outil spécialisé.

Ce brevet est donc moins une option qu'une nécessité de survie sur le Vieux Continent pour le futur Pixel 12. Mais au-delà de la contrainte légale, c'est aussi une aubaine pour la gamme Pixel. Google traîne une réputation de mauvais élève sur l'autonomie, avec des cellules qui dégradent souvent leurs performances après neuf mois d'utilisation intensive.

En facilitant le remplacement, Google crédibilise enfin sa politique de support logiciel étendu. Un Pixel capable de tenir sept ans n'est plus une chimère marketing si l'on peut changer son cœur pour quelques euros tous les deux ans. Reste à voir si cette mécanique ingénieuse résistera aux chutes aussi bien que la bonne vieille colle, mais la direction prise est enfin la bonne.