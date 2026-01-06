Il faut néanmoins garder la tête froide. Contrairement à une intégration native optimisée par les ingénieurs de Google, cette méthode forcée n'offre aucune garantie absolue de résultat. Le développeur lui-même prévient que l'optimisation peut varier selon l'âge de votre processeur et l'état de votre batterie. Là où le Pixel 10 gère finement chaque cycle de son écran pour atteindre les gains promis, un Pixel 6 forcé par Essentials pourrait avoir un comportement plus erratique, voire ne pas offrir le gain d'autonomie spectaculaire espéré.

Cette initiative communautaire place Google dans une position délicate. Difficile désormais de justifier cette exclusivité par des contraintes techniques impérieuses. Si un développeur indépendant peut activer la fonction en quelques lignes de code, la firme de Mountain View pourrait tout à fait la déployer officiellement sur ses anciens flagships.