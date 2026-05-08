C'était une évidence depuis quelques mois déjà, c'est désormais une réalité, la Nintendo Switch 2 va bien voir son prix de base augmenter, et cela prendra effet à compter du 1er septembre en France (comme partout en Europe).
Après la PS5 il y a quelques semaines, c’est donc désormais au tour de la Nintendo Switch 2 de revoir ses tarifs à la hausse. Une tendance qui commence à s’installer durablement dans le secteur tech, entre inflation persistante, coûts de production en hausse et marché toujours sous tension. Dès le 1er septembre, la nouvelle console hybride de Nintendo coûtera (un peu) plus cher partout dans le monde, comme indiqué sur le site officiel.
De nouveaux tarifs pour tous
Pas de traitement de faveur, à compter du 1er septembre prochain, la Nintendo Switch 2 coûtera plus cher sur de nombreux marchés. La petite « bonne nouvelle », c’est que l’Europe s’en sortira finalement un peu mieux que certaines autres régions.
Aux États-Unis, la dernière console de Nintendo passera de 449 à 499 dollars, soit une hausse d’environ 11%. En Europe, l’augmentation restera un peu plus contenue. La Nintendo Switch 2 verra ainsi son tarif grimper de 469 à 499 euros, soit 30 euros de plus au compteur (+6%).
Au Japon, l’addition sera nettement plus salée puisque les joueurs devront désormais débourser 59 980 yens, contre 49 980 yens jusqu’ici (+20 %). L'autre mauvaise nouvelle pour les joueurs nippons, c'est que la hausse sera effective dès ce lundi 25 mai.
Au Japon, les Switch OLED, classiques et Lite verront elles aussi leurs prix augmenter (d'environ 10 000 yens) à cette même date. Les abonnements Nintendo Switch Online sont également concernés, avec une révision (à la hausse toujours) prévue au 1er juillet.
Craquer avant la rentrée ou ne pas craquer ? Telle est la question
Entre la hausse des prix à venir et un démarrage déjà largement porté par les premiers acheteurs, Nintendo se montre particulièrement prudent pour la suite en ce qui concerne les objectifs.
Le constructeur anticipe désormais des ventes de Nintendo Switch 2 en recul sur le prochain exercice fiscal, avec 16,5 millions de consoles écoulées attendues, contre 19,86 millions sur l’année fiscale bouclée en mars dernier.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Une hausse à venir qui va sans doute pousser certains joueurs encore hésitants à passer à la caisse avant la rentrée, histoire d’éviter les 30 euros supplémentaires demandés dès septembre.
Une stratégie qui pourrait d’ailleurs permettre à Nintendo de maintenir une certaine dynamique commerciale durant l’été, malgré un contexte économique moins favorable.