Entre la hausse des prix à venir et un démarrage déjà largement porté par les premiers acheteurs, Nintendo se montre particulièrement prudent pour la suite en ce qui concerne les objectifs.

Le constructeur anticipe désormais des ventes de Nintendo Switch 2 en recul sur le prochain exercice fiscal, avec 16,5 millions de consoles écoulées attendues, contre 19,86 millions sur l’année fiscale bouclée en mars dernier.