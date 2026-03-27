Selon des sources proches de la distribution, Sony devrait procéder bientôt à une nouvelle augmentation des prix de sa PS5, y compris du modèle Pro.
En novembre 2020, Sony lançait sa nouvelle génération de consoles avec la PlayStation 5, débarquée quelques jours seulement après les Xbox Series. Une génération très décriée, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation ne s’est pas vraiment arrangée avec le temps. Près de six ans plus tard, ces consoles « nouvelle génération » coûtent aujourd’hui nettement plus cher qu’à leur lancement.
La première génération avec… des hausses de prix progressives ?
Il fut pourtant une époque où, chez les joueurs, attendre deux ou trois ans avant de craquer pour une nouvelle console, c’était presque la norme. Une attente qui était alors souvent récompensée par un catalogue de jeux bien garni, parfois des révisions matérielles bienvenues (design revu, fiabilité améliorée, etc.), et surtout, des prix en baisse.
Avec la génération des PlayStation 5 et Xbox Series, le scénario s’est inversé. Et pas dans le bon sens. On a vu apparaître une tendance inédite (et franchement peu réjouissante) avec des hausses de prix progressives. Lancée à 499€ en novembre 2020, la PS5 standard s’affiche aujourd'hui à 549€… et ce n’est peut-être pas fini.
La PS5 bientôt à 649€ ?
Selon GyoJvfr, ancien responsable de la boutique lyonnaise JeuxVideo.fr et toujours bien connecté aux réseaux de distribution, Sony préparerait une nouvelle augmentation tarifaire. À la clé, une hausse de 100€, qui ferait donc grimper la PS5 standard à 649€.
Et ce n’est pas tout. La PlayStation 5 Pro, déjà positionnée à un tarif particulièrement salé de 799€ (sans lecteur de disque), pourrait elle aussi prendre 100€ de plus, flirtant ainsi avec les 900€.
La PlayStation 5 Digital Edition, actuellement proposée à 499€, n’est pas explicitement mentionnée, mais difficile d’imaginer qu’elle échappe à la tendance. Même son de cloche du côté du PlayStation Portal, qui pourrait passer de 219€ à environ 239€. Une inflation qui tranche avec les habitudes du passé… et qui risque à nouveau de faire grincer pas mal de dents chez les joueurs.
Rappelons que Sony est loin d'être la seule firme à procéder à des hausses de tarifs, en raison de l'explosion du prix des composants. La petite console familiale Nex Playground lancée à 199 dollars aux États-Unis va afficher un prix de 299 dollars dans quelques jours. Raspberry a lui aussi été contraint de procéder à deux hausses de tarifs successives en l'espace de quelques semaines.
Microsoft avait elle aussi revu les prix de ses Xbox Series par le passé, et selon certains, Nintendo pourrait bien en faire de même prochainement avec sa Switch 2.
Les consoles de jeux vidéo, c'était mieux avant ?
- La DualSense qui pourrait changer la donne si les jeux l'exploitent
- L'interface efficace tout en étant belle et futuriste
- Une console très silencieuse et bien refroidie
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
- La meilleure solution pour le Remote Play PS5
- La prise en mains (et les fonctions DualSense)
- La configuration, simplissime