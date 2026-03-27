Et ce n’est pas tout. La PlayStation 5 Pro, déjà positionnée à un tarif particulièrement salé de 799€ (sans lecteur de disque), pourrait elle aussi prendre 100€ de plus, flirtant ainsi avec les 900€.

La PlayStation 5 Digital Edition, actuellement proposée à 499€, n’est pas explicitement mentionnée, mais difficile d’imaginer qu’elle échappe à la tendance. Même son de cloche du côté du PlayStation Portal, qui pourrait passer de 219€ à environ 239€. Une inflation qui tranche avec les habitudes du passé… et qui risque à nouveau de faire grincer pas mal de dents chez les joueurs.