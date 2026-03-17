Le tant attendu « PSSR 2.0 » de la PS5 Pro va démarrer son déploiement à compter de ce mardi 17 mars. Plusieurs titres sont déjà concernés, et d'autres devraient arriver au fil des prochaines semaines. Pour un rendu enfin pleinement convaincant ?
À compter de ce mardi 17 mars, Sony déploie la nouvelle mise à jour destinée à la PS5, permettant au modèle de Pro de bénéficier d'une « prise en charge étendue de la version améliorée du PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) ».
Le « nouveau » PSSR intégré par défaut dans certains titres PS5
Outre le récent Resident Evil Requiem, divers jeux compatibles avec la PS5 Pro de Sony vont intégrer la nouvelle version du PSSR, pour un meilleur rendu sur la PlayStation la plus puissante jamais créée.
« Plusieurs partenaires intègrent déjà le PSSR amélioré dans leurs titres », indique fièrement Sony dans un billet de blog officiel. Parmi eux, on retrouve notamment Silent Hill f, avec la promesse d'un jeu plus fluide, de détails plus subtils.
Electronic Arts fait également partie des premiers utilisateurs de ce nouveau PSSR, via Dragon Age : The Veilguard. Idem du côté de chez Remedy Entertainment, avec Alan Wake 2 et Control ou, encore, chez Ninja Theory avec Hellblade 2.
Ceux qui n'ont pas encore joué à Final Fantasy VII Rebirth seront ravis d'apprendre que le jeu de Square Enix est lui aussi concerné, tout comme le récent (et passé assez inaperçu) Nioh 3. Crimson Desert, Assassin’s Creed Shadows ou, encore, l'infatigable Cyberpunk 2077 font également partie des heureux élus.
Au fil du temps, de nouveaux titres profiteront nativement des bienfaits de ce nouveau PSSR, pour un résultat optimal, mais l'utilisateur d'une PS5 Pro pourra également décider d'activer manuellement celui-ci pour tous les jeux « optimisés pour PS5 Pro ».
Un nouveau PSSR à la carte ?
En effet, outre les jeux bénéficiant nativement des bienfaits de cette version améliorée du PSSR, Sony précise qu'il est possible de « tester le comportement de nos autres jeux » via une nouvelle option qui pourra être activée, dès la mise à jour installée, sur les titres PS5 Pro déjà compatibles avec la technologie PlayStation Spectral Super Resolution.
« Si vous souhaitez vérifier comment certains de vos autres jeux fonctionnent avec le nouveau PSSR, vous pouvez l’activer dès demain sur tous les jeux PS5 Pro qui prennent déjà en charge le PSSR », indique la marque japonaise.
Comme toujours, le résultat peut varier selon les jeux, mais certains « pourraient afficher une image plus nette ou une meilleure stabilité visuelle » selon Sony. En cas de rendu inattendu, il reste possible de désactiver la fonctionnalité à tout moment en repassant par les réglages vidéo de la console.
Comme toujours, la mise à jour est déployée de manière progressive, et sera disponible pour tous les utilisateurs au cours des prochains jours.
Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle version du PSSR de la PS5 Pro ?
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique