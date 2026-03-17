Outre le récent Resident Evil Requiem, divers jeux compatibles avec la PS5 Pro de Sony vont intégrer la nouvelle version du PSSR, pour un meilleur rendu sur la PlayStation la plus puissante jamais créée.

« Plusieurs partenaires intègrent déjà le PSSR amélioré dans leurs titres », indique fièrement Sony dans un billet de blog officiel. Parmi eux, on retrouve notamment Silent Hill f, avec la promesse d'un jeu plus fluide, de détails plus subtils.