En ce 27 février 2026, Sony semble vouloir rectifier le tir de manière significative. Comme l'indiquent plusieurs sources concordantes, dont une communication officielle sur le PlayStation Blog, une version révisée et optimisée de l'algorithme PSSR (probablement dérivée du FSR4 d'AMD dans le cadre du projet Amethyst) est désormais disponible pour les développeurs. Cette mise à jour ne nécessite pas une révision du firmware de la console elle-même, mais s'intègre via les correctifs des jeux. C'est Capcom qui ouvre le bal avec Resident Evil Requiem, devenant ainsi le premier titre à exploiter cette itération 2.0 de la technologie d'upscaling maison.