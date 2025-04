À l'heure actuelle, les tarifs du PS Plus restent inchangés en France. Il faut dire que la formule premium est déjà facturée à 151,99€/an chez nous, soit l'équivalent de 239 dollars canadiens. Pour le géant nippon, il semble donc que l'urgence était de venir « rééquilibrer » les tarifs de son PS Plus dans divers pays.

En effet, les prix du PS Plus ont été revus à la hausse au Canada, mais aussi en Australie, en Amérique Latine, en Asie… Une hausse qui sera effective à la prochaine échéance de facturation, et au plus tard le 24 juin prochain. En Europe, la dernière augmentation du PS Plus remonte à septembre 2023.

Selon toute vraisemblance, les tarifs du PS Plus en Europe ne devraient donc pas augmenter dans l'immédiat… à moins que le géant nippon, potentiellement galvanisé par la nouvelle politique tarifaire très agressive de Nintendo, n'en décide autrement. Selon certains, les prix du PS Plus pourraient augmenter d'une dizaine d'euros pour l'offre Essential, et d'une vingtaine d'euros pour l'offre Premium+, qui dépasserait alors les 170€/an.